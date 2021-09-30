Зодиакальный гороскоп на октябрь 2021 года для всех 12 знаков 

Что ждет все 12 знаков Зодиака в середине осени.

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в октябре этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

На октябрь не стоит возлагать особых надежд – как профессионального, так и личного свойства: ретроградный Меркурий замедлит действие всех процессов, так что не стоит делать ставки на какой-либо из них. Лучше отдохнуть и перевести дух, а уж в конце месяца всерьез браться за дела.

Овен (21.03 – 20.04)

На работе могут раздражать коллеги, дома – близкие и любимые люди: как те, так и другие будут постоянно делать что-нибудь не так. Не стоит злиться по поводу их поведения – желательно вспомнить о своих ошибках, это поможет терпимо относиться к "косякам" других. Идеально выполненная работа позволит наилучшим образом презентовать себя перед начальством, что благоприятно скажется на карьере. Семейные хлопоты – вопреки ожиданиям – принесут удовольствие, так что стоит посвящать им все свободное время. Время благоприятно для похудения: "ушедшие" килограммы, скорее всего, уже не вернутся никогда.

Телец (21.04 – 21.05)

На работе не стоит, как бы об этом ни просили, брать на себя чужие обязанности – заслуженной благодарности за это все равно ждать не приходится, а переутомление может помешать выполнить собственную работу. Серьезного внимания потребует собственный дом – возможно, придется менять мебель или делать ремонт: не стоит тянуть с решением этих вопросов – чем быстрее удастся от них избавиться, тем лучше – можно будет спокойно перевести дух. Необходимо избегать простуды – она может стать причиной самых разных заболеваний, даже тех, которые – на первый взгляд – никак не будут связаны с переохлаждением.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Не стоит реагировать на провокации, которые могут устраивать недобросовестные коллеги, желающие таким образом убрать со своей дороги сильных конкурентов. Единственно правильная в таких случаях тактика – спокойно и уверенно делать свое дело, не обращая внимания на выпады недоброжелателей – в таком случае они, осознав всю бесперспективность своего занятия, откажутся от него сами. Может возникнуть соблазн поменять старые отношения на новые, которые кажутся более привлекательными, однако такое представление не более чем видимость. Отказ от вредных привычек положительным образом скажется на внешности.

Рак (22.06 – 22.07)

Тем, кто давно подумывал о смене работы – а, возможно, и рода деятельности – пришло время перейти от слов к делу. Самым благоприятным окажется вариант, при котором хороший заработок соединится с любимым делом, поэтому, возможно, лучшим выбором станет хобби – возведя его в статус основного – и бюджетообразующего – занятия, удастся получить основания для довольства собой и жизнью. Одиноким представителям знака повезет встретить вторую половинку, правда, при условии, что они не будут сидеть дома взаперти, а чаще станут выходить в люди. Залогом хорошего самочувствия станут занятия спортом.

Лев (23.07 – 21.08)

Рабочие усилия вряд ли увенчаются успехом, поэтому стоит подумать о незапланированном отпуске: несколько дней, взятых за свой счет, пополнят запас энергии, которой не будет хватать в это время, и подстегнут интерес к работе, на которой велика вероятность получения нового – перспективного – проекта. В личной жизни на первый план выйдет семья, которой всеми возможными – как моральными, так и материальными – способами необходимо будет продемонстрировать свою любовь и преданность, близкие люди обязательно оценят хорошее отношение. Важно избегать инфекции, которую легко подхватить в это время: она чревата серьезными осложнениями.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансы могут поступать в значительно меньшем количестве, чем то, к какому привыкли представители знака, поэтому необходимо включить режим разумной экономии – он поможет продержаться на плаву до тех пор, пока материальные обстоятельства не улучшатся. Домашние хлопоты, которые в это время накроют с головой, позволят не только навести порядок и уют в доме, а также создать комфортную обстановку для близких людей, но и расслабиться и отдохнуть – работа по дому является для них лучшим релаксом. Нежелательно глушить возникшую боль таблетками – необходимо сразу же обратиться к врачу.

Весы (24.09 – 23.10)

На работе важно проявлять присущую представителям знака дипломатичность – причем не только по отношению к начальству, но и в общении с коллегами, от которых, как может показаться на первый взгляд, абсолютно ничего не зависит. На самом деле это ошибочное мнение, и довольно скоро им удастся в этом убедиться. Отсутствие взаимопонимания с близким человеком довольно быстро может стать причиной разлада с ним, поэтому важно найти общий язык, какой бы сферы жизни это ни касалось. Важно обратить внимание на состоянии иммунитета и, по возможности, его поднять – больше гулять и пить витамины.

Скорпион (24.10 – 22.11)

На первое место выйдет личная жизнь, которой захочется уделять максимум своего времени: в результате у тех, кто давно состоит в браке, возможен второй медовый месяц, а одиноким "светит" судьбоносная встреча. Состояние профессиональных дел будет неизменно радовать, но это не значит, что их можно пускать на самотек – даже находясь на расстоянии от офиса, желательно все время держать руку на пульсе, тогда и неприятных последствий можно не ожидать. Особое внимание стоит обратить на состояние сердечно-сосудистой системы: о критическом положении, к счастью, речь не идет, но стоит принять превентивные меры – пропить курс витаминов, сесть на диету и больше гулять.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Есть два способа сделать так, чтобы имеющихся средств хватило на все: экономить или найти дополнительную работу. Первый вариант позволит ничего не делать, но при этом какое-то время жить скромно, второй – заставит больше работать, но и позволить можно себе будет практически все из того, к чему привыкли представители знака, так что выбирать, как обеспечивать свое благосостояние, каждому необходимо самостоятельно. Не стоит ревновать любимого человека, особенно если учесть, что весомых поводов для этого не будет. Важно соблюдать осторожность – месяц чреват травмами, как серьезными, так и незначительными.

Козерог (22.12 – 20.01)

Поиски новой – интересной – работы могут наконец-то увенчаться успехом: в коллективе, в котором отныне придется трудиться, главное – изначально поставить себя так, чтобы коллеги относились без панибратства и с уважением, так удастся избежать большого количества проблем, которые могут возникнуть в будущем. Тем, кто устал от одиночества, звезды подарят встречу с человеком их мечты – они даже не подозревали, что он может существовать не только в фантазиях, но и в реальности. Важно обращать внимание на сигналы, которые посылает организм – похоже, у него есть повод для беспокойства.

Водолей (21.01 – 18.02)

Самое важное на работе – сосредоточиться на выполняемых задачах: рассеянность, которая может с головой накрыть в это время, помешает их правильному решению, что может негативно сказаться на сумме, указанной в зарплатной ведомости. Перезагрузка отношений с близким человеком, которая нужна и важна в это время, приведет к тому, что все можно будет начать с чистого листа – как правило, это благотворно скажется на личной жизни. Могут обостриться хронические заболевания, о которых представители знака уже успели позабыть – теперь же необходимо будет вспомнить о прописанной лечащим врачом схеме борьбы с ним.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Находясь в поисках новой работы, не стоит спешить и хвататься за первое попавшееся предложение – в конце концов, на нем может оказаться не лучше, а то и хуже, чем на прежнем. Стоит прислушаться к Шекспиру, который в таких случаях говорил: "Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться". А вот в личных отношениях, похоже, самое время навести порядок: если они больше не приносят ни пользы, ни удовольствия, пора сменить их на более перспективные. Если появится такая возможность, необходимо пройти полное медицинское обследование: любой недуг лучше захватить – и лечить – на ранней стадии.

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