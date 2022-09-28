Зодиакальный гороскоп на октябрь 2022 года для всех 12 знаков

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в октябре этого года, рассказывает астропсихолог астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнечное затмение, которое произойдет 25 октября, придает наступающему месяцу оттенок фатальности. Все, что отжило свой век – отношения, процессы, люди и вещи – будут уходить в небытие, уступая место новому и перспективному. Звезды дадут понять, что не стоит цепляться за прошлое – оно уже не вернется, необходимо сосредоточиться на будущем – случится то, что должно случиться. Велика вероятность больших перемен на фронте – многие из них будут достигнуты не военным, а дипломатическим путем и силой слова.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

На первый план выйдет тема партнерства – благодаря красноречию и шарму, которыми наградят представителей знака звезды, им удастся не только убедить в своей правоте любого – даже самого несговорчивого – оппонента, но и очаровать его. Успешными окажутся короткие поездки – как профессионального, так и личного свойства – и оформление важных документов – нужно воспользоваться благоприятным моментом, чтобы получить их на руки.

Телец (21.04 – 21.05)

Самые важные для представителей знака события – удачные сделки, продвижение по служебной лестнице и даже служебный роман – произойдут в конце месяца, но это не значит, что все остальное время будет для них пустым. Главное, не суетиться, пытаясь добиться всего и сразу, и помнить: все, что для них действительно важно, произойдет в свое время – не раньше, но и не позже.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Профессиональный забег, который ждет представителей знака в это время, рассчитан на длинную дистанцию, поэтому необходимо запастись терпением – результат будет того стоить. Тем, кто пока еще не обрел семейное счастье, звезды подготовили приятный сюрприз: как минимум, их ждет яркий роман, а как максимум – судьбоносное знакомство, которое вполне может закончиться маршем Мендельсона.

Рак (22.06 – 22.07)

Наступает благоприятное время для любимого занятия представителей знака – облагораживания собственного жилья, начиная от его декорирования и заканчивая ремонтом, тут уж у кого на что хватит средств. Важно также уделить внимание родным и близким людям: они не только поддержат в ответственный момент, но и помогут обрести необходимое в это время душевное равновесие.

Лев (23.07 – 21.08)

Работа с информацией помимо профессионального будет иметь и житейское – практическое – значение: факты, которые станут известны в это время, дадут повод для размышлений – они помогут найти решение давней проблемы. Подписывая документы, необходимо быть предельно внимательными: ставить визу можно только после того, как будет прочитан весь текст – особенно напечатанный мелким шрифтом.

Дева (22.08 – 23.09)

Месяц обещает быть успешным в финансовом отношении, причем новые выплаты будут приходить не в отечественных денежных знаках, а в валюте, что придаст им особую ценность и значимость. В общении с руководством необходимо сдерживать эмоции, памятуя, что народная мудрость "ты начальник – я дурак" будет работать без сбоев, так что желательно не рисковать служебным положением.

Весы (24.09 – 23.10)

Дни рождения, которые в это время будут отмечать представители знака, поместят их в центр всеобщего внимания – не стоит упускать прекрасный шанс решить важные вопросы как профессионального, так и личного характера. К финансам нужно относиться бережно – во всяком случае, от крупных трат и серьезных инвестиций, даже если они будут казаться очень выгодны, желательно отказаться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Активные действия во всех сферах жизни – даже если они были запланированы заранее – лучше отложить. Звезды призывают представителей знака провести переоценку ценностей и сделать работу над совершенными в последнее время промахами. Конечно, вернуться назад и избежать их уже не получится, но сделать выводы на будущее можно и нужно – они не дадут ошибиться в аналогичной ситуации.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Месяц пройдет под знаком общения с партнерами – причем как в деловой сфере, так и в личной жизни. В первом случае можно будет рассчитывать на помощь, необходимую в рабочей ситуации, во втором – на душевное тепло, в котором представители знака так нуждаются в это время года. Ностальгия по прошлому, которая может одолеть ближе к финалу месяца, "лечится" звонком старому другу.

Козерог (22.12 – 20.01)

От реализации глобальных проектов в это время лучше отказаться – успешными они не станут. Отношения с окружающими людьми будут слаживаться на редкость благоприятно – для того чтобы с ними поладить, не придется прилагать никаких усилий. Стоит воспользоваться удачными обстоятельствами для того, чтобы договориться с начальством и бизнес-партнерами.

Водолей (21.01 – 18.02)

В профессиональном плане успеха добьются только те, кто готов действовать решительно и по-новаторски – решая вопросы по старинке, квадратно-гнездовым способом, достичь хоть сколько-нибудь серьезных высот не удастся. Личная жизнь порадует появлением партнером из-за рубежа: звезды не гарантируют серьезных отношений, но яркий, головокружительный роман обещают.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Особого внимания потребует собственный дом: одних представителей знака ждет ремонт – возможно, и восстановление – жилья, других – переезд вплоть до эмиграции, что в наше время никого не удивит. С открытием собственного бизнеса желательно не торопиться – благоприятное время для такого начинания еще не пришло. Возможны неожиданные финансовые поступления – например, возвращение старого долга.

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