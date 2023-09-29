Зодиакальный гороскоп на октябрь 2023 года для всех 12 знаков

«Характер» второго осеннего месяца во многом определят два – последних в этом году – затмения: солнечное, которое произойдет 14 октября в 22-м градусе Весов, и лунное – 28 октября в 6-м градусе Тельца.

Наступает время судьбоносных событий, экстремальных ситуаций и резких поворотов. Но есть и хорошая новость: она состоит в том, что именно в такие периоды можно «шаманить» со своей жизнью – избавляться от ненужного и закладывать позитивную программу на будущее – на 19 лет вперед, включая в этот лонг-лист все, чего человек хочет достичь.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Борьба за «место под Солнцем» займет большую часть месяца: чтобы справиться с коллегами-соперниками смогут только те, кто задаст высокую планку и сможет ее удержать. Если все сделать правильно, уже через две недели перед представителями знака откроются широкие профессиональные и, что немаловажно, финансовые перспективы, Получив такой – во всех отношениях завидный – результат, можно и нужно будет отдохнуть.

Телец

Телец / Фото: Credits

Пришло время подводить предварительные итоги года, делая «работу над ошибками»: сделанные в результате этого процесса выводы помогут вынести важные уроки из своих действий, которые не дадут совершить их снова. Последняя декада месяца принесет успешные финансовые сделки, причем, их результаты, скорее всего, будут выражены в валюте, что говорит о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

На первый план выйдет общение с детьми, которое будет очень важным, независимо от их возраста: вышесказанное вовсе не означает, что они доставят своим родителям проблемы – скорее наоборот, порадуют своими успехами. Время также благоприятно для перемен в собственном доме, который давно «просит» усовершенствования: главное, начав ремонт, вовремя остановиться, иначе процесс может стать хроническим.

Рак

Рак / Фото: Credits

Основной темой месяца станет смена места жительства – возможен переезд в новую квартиру, регион и даже страну: обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятно – препятствий на дороге не возникнет, а на новом месте ждет удача. Во второй половине месяца можно – и нужно – подумать о смене рода деятельности: в нынешнем представители знака давно себя исчерпали – как морально, так и материально.

Лев

Лев / Фото: Credits

Уход из знака Черной Луны, которая пребывала там последние девять месяцев, даст ощущение облегчения, радости жизни и желания активно действовать, чем обязательно нужно воспользоваться – дел за последнее время у представителей знака накопилось большое количество. Речь преимущественно пойдет о решении профессиональных вопросов, но и домом тоже заняться не помешает, тем более что успех будет сопутствовать во всем.

Дева

Дева / Фото: Credits

Успешными окажутся любые профессиональные и финансовые проекты, поэтому не стоит медлить с их воплощением в жизнь – не стоит упускать шансы, судьба недолюбливает тех, кто пренебрегает данными ею шансами. Вхождение в знак Черной Луны может быть опасным только для тех, кто за последние несколько лет вел неправедный образ жизни, остальным – тем, кто ничем себя не запятнал – переживать из-за не стоит.

Весы

Весы / Фото: Credits

События сентября во многом заранее предопределены судьбой, поэтому противиться им не стоит, все равно изменить что-то не удастся, так что лучше пустить все на самотек – удастся сэкономить силы и нервы. Солидные денежные поступления принесут с собой и серьезные траты, которых не избежать, поэтому от процесса накоплений придется отказаться, все равно собрать деньги на крупную покупку пока не удастся.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

Наступающий месяц – идеальное время для анализа профессиональной деятельности предыдущего периода: свои успехи, даже те, что достигнуты по наитию, необходимо обдумать и взять на вооружение. В эмоциональном отношении желательно «залечь на дно», что предполагает минимальное общение с окружающими – чрезмерная нервозность вряд ли будет способствовать улучшению отношений, скорее, наоборот.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Время пройдет в общении на всех уровнях: встреч с важными для представителей знака людьми и теплых бесед с друзьями, близкими и любимыми будет так много, что время буквально пролетит, оставив после себя приятное послевкусие. Усталость, которая может подстеречь в середине месяца, закономерное следствие напряженной работы последнего времени, поэтому необходимо изыскать время – и средства – для отдыха.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

«Торможение» в профессиональной деятельности будет раздражать представителей трудолюбивого знака, но поскольку повлиять на ситуацию не получится, необходимо смириться и двигаться в том темпе, который предлагают звезды. Сотрудничать лучше с людьми издалека – из дальнего или ближнего зарубежья: работа с ними обещает горздо больше перспектив, причем, как в финансовом, так и в карьерном плане.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Возможно, с учетом реалий сегодняшней жизни, это прозвучит странно, но наступающий месяц – прекрасное время для путешествий, особенно если они связаны с местами силы и духовными поисками. Продвинуться по карьерной лестнице смогут прежде всего те, кто на деле, а не на словах продемонстрирует свои таланты и способности непосредственному начальству, которое может о них и не подозревать.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

В решении любых вопросов – как профессионального, так и житейского характера – не стоит рассчитывать только на себя, можно не потянуть, поэтому не только можно, но и нужно просить помощи у окружающих – прежде всего, друзей и доброжелательно настроенных коллег. Тем, кто хочет выехать за границу, важно воспользоваться моментом: именно сейчас на их стороне удача, которая поможет максимально быстро адаптироваться и комфортно устроиться в новых условиях.

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