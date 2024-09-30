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Зодиакальный гороскоп на октябрь 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на октябрь 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на октябрь 2024 / Фото: Credits

Нынешний октябрь с полным правом можно назвать временем турбулентности – кольцеобразное солнечное затмение 2 октября, которым оно начинается, запускает цепную реакцию фатальных событий, влияние которых, тем не менее, не только можно, но и нужно минимизировать, если соблюдать осторожность.

Руководствоваться разумом и логикой в это время звезды не советуют, поэтому необходимо прислушаться к внутреннему голосу – он в это время будет особенно силен, а его доводы окажутся вескими и убедительными. Все важные проекты желательно закончить до 9 октября, после чего – вплоть до 4 февраля 2025 года – по причине перехода Юпитера в ретродвижение никакие новые начинания успехом не увенчаются. Яркие – судьбоносные – события чередоваться у усталостью, а возбуждение – с апатией, что может привести к эмоциональному истощению, поэтому не стоит забывать об отдыхе и релаксе. 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Овен 

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Основное внимание необходимо уделить дому и домочадцам: велика вероятность операций с недвижимостью, ремонта, налаживания отношений между родственниками разных возрастов, что даст возможность избежать пресловутого «конфликта отцов и детей». Вероятно получение грантов и ссуд, которые позволят гораздо легче достичь амбициозных профессиональных целей, следствием чего станет карьерный рост. 

Телец 

Телец / © Credits
Телец / Фото: Credits

Рабочие дела придется решать в авральном порядке, главное в такой ситуации, как ни странно это прозвучит, делать все не торопясь – таким образом удастся избежать цейтнота, который обязательно привел бы к досадным ошибкам. В личной жизни возможно, как возникновение новых – благодаря ауре затмения – долговременных, так и перезагрузка старых отношений: внесение в них новизны продлит очарование друг другом. 

Близнецы  

Близнецы / © Credits
Близнецы / Фото: Credits

Взаимосвязь любви и вдохновения, когда первое будет рождать второе, а затем наоборот, позволит седлать творчество главной деятельностью наступающего месяца, причем, из хобби оно вполне может стать основным – бюджетообразующим – занятием. Главное в сложившейся ситуации не забыть о детях – разумеется, тем, у кого они есть: они потребуют в это время особого внимания, особенно если речь будет идти о подростках. 

Рак 

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Появление в жизни представителей знака новой симпатии (о любви пока говорить преждевременно) может вызвать неудовольствие старших членов семьи, которым – по понятным причинам – будет доставаться меньше внимания: этот конфликт интересов придется урегулировать, не допуская крена ни в одну сторону. На работе необходимо будет подтвердить свой авторитет, взявшись за сложную задачу и успешно ее реализовав. 

Лев 

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

Получая новую информацию – преимущественно профессионального характера – необходимо тщательно ее проверять: отличить истинную от ложной будет непросто, но без такой процедуры ошибок не избежать. Мрачность и угрюмость, обусловленные расположением звезд, не свойственны представителям этого жизнерадостно знака, поэтому необходимо сдерживать эмоции – они негативно скажутся на отношениях. 

Дева 

Дева / © Credits
Дева / Фото: Credits

Любые контакты, какой бы сферы жизни они ни касались – от переписки с родственниками до романтических посланий, будут проходить в эпистолярном жанре, поэтому главное – следить за точностью формулировок: даже одна запятая может изменить смысл содержания. В финансовых операциях необходимо соблюдать осторожность, как, впрочем, и и в личной жизни, где возможен роман с человеком старше по возрасту. 

Весы 

Весы / © Credits
Весы / Фото: Credits

К эмоциональному выгоранию – как в работе, так и в личной жизни – необходимо отнестись с пониманием: желанию все бросить и бежать за тридевять земель необходимо воспротивиться – впоследствии о нем придется пожалеть. В финансовом отношении можно ожидать приятного сюрприза, который, впрочем, представители знака заслужили: солидные денежные выплаты – результат их упорной и вдохновенной работы. 

Скорпион 

Скорпион / © Credits
Скорпион / Фото: Credits

Позитивные перемены, которые коснутся, прежде всего, личной жизни представителей знака, приведут к долговременным – и не менее приятным – последствиям в виде предложения руки и сердца и официального оформления отношений. В профессиональном отношении не стоит противиться желанию отойти в тень – для активных и решительных действий не хватит моральных и физически сил, так что нужно немного подождать. 

Стрелец 

Стрелец / © Credits
Стрелец / Фото: Credits

Любые приятные события, в какой бы сфере жизни они ни происходили, а в них не будет недостатка, необходимо держать в секрете: такое явление как сглаз еще никто не отменял – не стоит вводить в соблазн зависти людей, которые тяжело переносят чужие успехи. Несмотря на общий радужный жизненный фон, необходимо будет уделить время своему здоровью: здесь любые проблемы легче предотвратить, чем впоследствии лечить. 

Козерог 

Козерог / © Credits
Козерог / Фото: Credits

Партнерские отношения – от рабочих до личных – какое-то время могут находиться под ударом, сталкивая лбами представителей знака с их любимыми, друзьями и коллегами, но, будучи предупрежденными об этом, они смогут избежать досадных ссор и конфликтов. В профессиональной сфере важно руководствоваться не амбициями, а рационализмом и необходимостью – только так удастся достичь поставленных целей. 

Водолей 

Водолей / © Credits
Водолей / Фото: Credits

На первый план выйдут зарубежные поездки, которые будут связаны как с бизнесом, так и с личной жизнь, причем, успех звезды обещают представителям знака в обоих направлениях. Новые знакомства, которые принесет вторая половина месяца, принести приятные жизненные перемены как делового, так и романтического характера – главное, не судить о появившемся рядом человек «по одежке» – можно крупно ошибиться. 

Рыбы 

Рыбы / © Credits
Рыбы / Фото: Credits

В профессиональном отношении возможны конструктивные перемены – от работы над новым проектом до перехода на другую работу и смене рода деятельности, при этом важно то, что они в любом случае окажутся позитивными. От занятий экстремальными видами спорта и превышением скорости за рулем лучше отказаться, не стоит рисковать и финансами – важно помнить о том, что береженого бог бережет. 

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