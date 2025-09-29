Зодиакальный гороскоп на октябрь 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

Это также очень эмоциональное время, когда подводятся итоги и завершаются важные дела — профессиональные, финансовые, хозяйственные, личные.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Проектами любого свойства — но прежде всего, профессионального и финансового — нужно заниматься только в союзе с партнерами, в одиночку в это время желаемых результатов достичь не удастся. Успешными окажутся публичные выступления, поэтому необходимо воспользоваться возможностью привлечь к себе внимание любой аудитории. Вторая половина месяца благоприятна для налаживания отношений с близким человеком, особенно, если они в последнее ремя оставляли желать лучшего.

Телец

Никакие6 важные — или кажущиеся важными — дела не станут оправданием для суеты и спешки, которые, в свою очередь, не доведут до добра, так что лучше заняться повседневными рутинными делами, без которых никак не обойтись Возможны справедливые претензии — и даже мстительность — со стороны кого-то из окружающих. В такой ситуации важно оценить сложившуюся ситуацию объективно, признав свою вину, только в таком случае удатся — хоть и не сразу — все исправить.

Близнецы

Многие события этого времени будут заведомо предопределены, поэтому изменить их не удастся — разве что можно будет слегка подкорректировать, так что резких движений делать не стоит, равно как и возлагать на них серьезные надежды. А вот от романа — пусть и непродолжительного — отказываться нежелательно: всплеск романтических чувств не только принесет приятные эмоции, но и подарит вдохновение, которое даст возможность с головой погрузиться в творчество.

Рак

Как и положено самому домашнему и семейному знаку, его представители практически весь месяц посвятят решению вопросов, связанных со своим жильем и проблемами близких людей. У тех, кто по какой-то причине пока является одинокими, появится возможность устроить личную жизнь, познакомившись с человеком, который задержится рядом с ними надолго — возможно, на всю жизнь, главное, не упустить счастливый шанс: судьба нечасто делает такие щедрые подарки — он может не повториться.

Лев

Внимание представителей знака сфокусируется на домашних делах — от незначительных, в виде перестановки мебели, косметического ремонта или улаживание сантехнических проблем, до серьезных — переезда, продажи или покупки недвижимости. Внимание со стороны противоположного пола, которое станет особенно сильным во второй половине месяца, не только повысит самооценку, которая у представителей знака и так не страдает, но и на позволит достичь профессиональных успехов.

Дева

Необходимо морально приготовиться в тому, то любые начинания — как профессионального, так и финансового свойства — поначалу будут немного тормозиться, но это не значит, что от них надо отказаться: впоследствии, когда они наберут скорость, их будет уже не остановить. Любую информацию, поступающую в это время, необходимо будет тщательно проверять на достоверность — обилие фейков, с которыми придется столкнуться, могут поставить под удар даже самое успешное дело.

Весы

Находясь в центре внимания — как окружающих людей, так и жизненных обстоятельств — представители знака вынуждены будут столкнуться с разнообразными — и серьезными — расходами, но и новые поступления обещают быть солидными, так что общий баланс удастся сохранить. В профессиональном отношении может всплыть старый — в свое время не доведённый до логического конца — проект, который сейчас придется закрыть, а иначе может пострадать деловая репутация.

Скорпион

Звезды не приветствуют активные и решительные действия, особенно — в первой половине месяца, но и проводить время, лежа на диване, даже если удастся получить долгожданный — или внеочередной — отпуск. Необходимо найти себе неторопливое и, казалось бы, не самое значительное, занятие, но — с прицелом на будущее: в финале месяца обстоятельства начнут складываться максимально благоприятным для серьезных свершений образом, главное — не упустить блестящую возможность.

Стрелец

В решении любых вопросов, почувствовав, что самим не справиться, нужно обращаться за помощью к друзьям, они без лишних вопросов сделают все необходимое и ни разу не упрекнут — ни сейчас, ни в будущем. Представители знака могут стать объектом страсти кого-то из окружающих их людей, а вот отвечать на чужие чувства или нет, решать только им самим — это будет зависеть от множества причин и факторов. Финал месяца принесет ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Козерог

Основная часть времени — и это порадует представителей трудолюбивого знака — уйдет на решение профессиональных задач, которые нужно будет сделать на «отлично», чтобы поддержать свой — и без того безупречный — и профессиональный актирует. Шарм, которым их наградят звезды в это время, благоприятно отразиться не столько не личной жизни, как того можно было бы ожидать, сколько на карьере, но им необходимо остерегаться коллег-завистников, которые вполне могут подложить им «свинью».

Водолей

Наступающий месяц — прекрасное время для любых путешествий, но особенно удачными окажутся поездки за границу, поэтому тем представителям знака, кто в нынешнем году еще не побывал в других странах, имеет смысл воспользоваться удачной возможностью сделать это. В профессиональном отношении велика вероятность «наездов» со стороны недоброжелательно настроенного руководства, но выйти из этой — не самой — приятной — ситуации удастся с блеском.

Рыбы

Ощущение усталости в середине осени будет понятным и закономерным — позади остались месяцы напряженной работы, отнявшей много времени и сил, но и результат ее не может не радовать: наоборот, по всем пунктам составленного в начале календарного года плана можно смело ставить твердые «галочки». Заслуженный отдых желательно провести вдели от дома — лучше всего, в так называемых местах силы, это позволит восстановиться, подпитавшись энергией от природы.