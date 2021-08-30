Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2021 года для всех 12 знаков

Что ждет все 12 знаков Зодиака в начале осени.

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в сентябре этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Сентябрь – в полном соответствии с поговоркой о том, что цыплят по осени считают, время подведения предварительных итогов года. Самое время порадоваться тому, что уже сделано, и поработать над тем, что пока еще недостаточно хорошо "отшлифовано".

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Звезды настоятельно рекомендуют включить разумный режим экономии – она позволит достойно прожить большую часть месяца, когда доходы несколько снизятся, благо, через пару недель благосостояние снова пойдет в рост. Тем, кто пока еще не обзавелся семьей, представится блестящая возможность сделать это – новый знакомый, который появится радом в это время, задержится в жизни надолго. В это время также придется вспомнить о том, что все болезни от нервов – переживания с большой долей вероятности приведут к недомоганиям, так что лучше сохранять спокойствие.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Профессиональный успех ждет только тех представителей знака, которые любят свое дело, тем же, кто работает из-под палки, необходимо смириться с тем, что другие коллеги обойдут его на повороте. В отношениях с близким человеком необходимо проявлять терпение, в противном случае может нарушить гармонию в отношениях, которая налаживалась годами. Лучшими лекарствами в это время станут физкультура, спорт и правильное питание – они позволят привести организм в норму без дорогостоящих процедур и медпрепаратов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

В деловых вопросах будет приветствоваться активность в совокупности с профессиональным опытом – вряд ли кто-то захочет сотрудничать с человеком, который не владеет азами своей работы, так что желательно поднакопить знаний и навыков. В личной жизни на первый план выйдут домашние хлопоты, которые, вопреки ожиданиям, принесут не усталость и раздражение, а удовольствие от хорошо выполненной работы. Здоровье не даст поводов для беспокойства – главное, не напрягать спину и ноги, поскольку это может привести к травмам.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Успех, как в профессиональной, так и в личной жизни, будет напрямую зависеть от умения – и желания – выйти из зоны комфорта и упорно работать на результат – тем, кто ничего не делает для достижения своей мечты, фортуна вряд ли улыбнется. Не стоит ревновать любимого человека без весомого повода – лучше не заметить того, что он кому-то уделяет незначительные знаки внимания, чем рассориться из-за пустяков. Важно избегать переохлаждений – даже небольшой сквозняк может стать причиной серьезной простуды.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

На работе главное – не обращать внимания на тех, кто решит испытать на прочность нервную систему представителей знака, поскольку это отнимет много моральных сил, которые можно потратить более продуктивно, а недоброжелатели, увидев, что их игнорируют, быстро успокоятся сами. Ссора с другом, которая давно перешла в состояние хронической, может закончиться счастливым примирением – правда, для этого необходимо будет самим сделать шаг навстречу. Необходимо помнить, что всех дел не переделаешь, и побольше отдыхать – переутомление может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Месяц пройдет под знаком путешествий и деловых поездок – и те, и другие окажутся на редкость удачными, поскольку люди, встречающиеся на пути представителей знака, по достоинству оценят их профессиональные качества, обаяние и харизму. В семейной и партнерской жизни главной помехой для нормального сосуществования станет нежелание идти друг другу на уступки, без чего невозможно взаимопонимание, лежащее в основе хороших отношений. Занявшись любым видом гимнастики, можно будет почувствовать себя скульптором, создающим себе новое тело.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Выбирая между старым и новым местом работы, необходимо руководствоваться собственными желаниями, а не советами и рекомендациями друзей и близких – в конце концов, не они будут неси ответственность за полученный результат. Стоит хорошо подумать, прежде чем отказываться от старых, проверенных временем отношений в пользу знакомства, исход которого никому не известен – лучше повременить и посмотреть, как оно будет развиваться. Особого внимания потребует сердечно-сосудистая система – желательно меньше нервничать и принимать в профилактических целях прописанные врачом препараты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Не стоит сознательно вступать в конфликт с начальством – народную мудрость "ты начальник – я дурак" пока еще никто не отменял, поэтому, взяв ее за основу поведения, можно будет легко пережить ситуации, которые для других вполне могут стать критическими. Одиноким представителям знака не стоит бояться новых отношений и связанной с ними ответственности – это не самая большая плата за личное счастье. Походы в тренажерный зал не только укрепят здоровье, но и значительно улучшат настроение, которое – по самым разным причинам – может желать лучшего.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Наступает удачное время для тех, кто давно собирался сменить род своей деятельности. Особенно это касается тех, кто умеет что-то делать руками – похоже, это занятие сможет принести более серьезный доход, чем нынешний – интеллектуальный – труд. В личной жизни на первый план выйдут интересы детей и пожилых родственников – важно понимать, что никто, кроме представителей знака, им помочь не в состоянии, и не жалеть ни сил, ни времени, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной. Нежелательно пользоваться потенциально опасными видами транспорта – слишком велик риск травм.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Успех обеспечен как людям творческих профессий – проект, за который они возьмутся, не только надолго обеспечит их материально, но и – с большой долей вероятности – прославит если не на весь мир, то в кругу коллег. В личной жизни звезды будут благосклонны к тем, кто пока еще не встретил свою вторую половинку – человек, который появится в их жизни в это время, разделит их интересы и взгляды на жизнь и мир в целом. Тем, кто давно не обращает внимания на свое здоровье, необходимо обратиться к лечащему врачу за направлением на элементарные анализы – возможно, что-то придется подкорректировать.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Конкуренция, с которой могут столкнуться в это время представители знака, должна стать не помехой, а стимулом к достижению поставленной цели – только в таком случае можно будет выйти на первое место в профессиональном рейтинге. Не стоит искать перемен в личной жизни за счет устоявшихся отношений со своей второй половинкой – потерять существующее благополучие легко, вернуть все в исходное состояние окажется трудновыполнимой задачей. Серьезной проблемой может стать недавно появившаяся аллергия – необходимо по горячим следам обратиться к врачу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на сентябрь 2021 года

Добиться поставленной профессиональной цели можно будет, только упорно работая – на манну небесную рассчитывать не стоит, она крайне редко падает кому-либо на голову. Семейная – и даже просто партнерская – лодка вполне может разбиться о быт. Чтобы этого не произошло, не стоит возводить домашние хлопоты в ранг дел первостепенной важности, есть вещи куда более важные – например, взаимные чувства. Важно обратить внимание на употребляемые в пищу продукты – при ненадлежащей свежести и качестве они могут негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

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