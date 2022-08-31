Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2022 года для всех 12 знаков

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в сентябре этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Первый осенний месяц будет отличать медлительность и нелогичность. Воздух как будто бы застынет, а жизнь замрет, будучи поставленной на паузу: в данный момент семь из девяти планет Солнечной системы, включая отвечающий за логику Меркурий, будут находиться в ретроградном движении. Ретропланеты – это, как правило, уроки, которые должно усвоить человечество в целом и каждый из нас – в отдельности: необходимо будет проводить работу над ошибками, закреплять полученный результат или наспех переделывать то, что сделано неправильно. Как будут вести себя разные планеты – а вместе с ним и люди – в такой ситуации? Ретро-Меркурий заставит нас демонстрировать непоследовательность и нелогичность. Ретро-Юпитер отучит как отдельного человека, так и целые сообщества брать то, что им не принадлежит. Ретро-Сатурн заставит делать нежелательную, но необходимую работу. Произойдет разрушение многих – в том числе и социальных – конструкций, которые придется реконструировать. Небесный "ассенизатор" Плутон и "уборщик" Солнечной системы Сатурн наведут порядок, избавив нашу жизнь от того, что отжило свой век, является обузой и не дает идти вперед. Данный период дается самими звездами для того, чтобы, учтя все ошибки и промахи, исправить их и приготовиться к новым свершениям – их время наступит, когда планеты солнечной системы выйдут из ретроградных петель.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Любые профессиональные вопросы, которых будет очень много, необходимо решить в первой декаде месяца. В остальное время все будет происходит не так быстро, как хотелось бы, но торопить время не стоит – все произойдет тогда, когда это будет нужно. Хороший результат дадут косметические – особенно омолаживающие – процедуры, а также отдых: даже будучи кратковременным, он позволит восстановить силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Месяц будет особенно успешным для тех, чья профессия связана с творчеством: инновации, которые они используют в работе, позволят им добиться неожиданных и невероятных результатов. Встреча со старым другом помимо приятных воспоминаний может принести и пользу – этот человек, оказавшись довольно влиятельным, поможет найти хорошую работу с соответствующей – щедрой – зарплатой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Успех в профессии принесут начатые, но – на неопределенное время – отложенные профессиональные проекты: вернувшись к ним сейчас, можно будет быстро и максимально эффективно завершить работу над ними. Кстати, коснется это и отношений, временно поставленных на паузу – теперь они не только обретут новую энергию и краски, но и, возможно, перейдут на новый – еще более приятный – уровень.

Рак (22.06 – 22.07)

Месяц пройдет под знаком оформления важных документов – подписания важных договоров, заключения контрактов, важной переписки, в том числе и личной – романтические послания наполнят жизнь оптимизмом и радостью, которые уместны даже в нынешнее – непростое – время. Причиной волнений могут стать дети, но, к счастью, в большинстве случаев эмоции окажутся положительного свойства.

Лев (23.07 – 21.08)

Месяц денежных поступлений и подарков, которые – с большой долей вероятности – разочаруют, поскольку окажутся так или иначе связанными с бытом, в то время как они традиционно будут мечтать о предметах роскоши – придется купить их себе самостоятельно. Профессиональные дела вряд ли будут ладиться, поэтому не стоит составлять наполеоновские планы – лучше использовать освободившееся время для отдыха.

Дева (22.08 – 23.09)

Ссоры с начальством не лучшим образом отразятся на профессиональной деятельности, поэтому необходимо воспользоваться шармом и магнетизмом в глазах представителей противоположного пола, который подарят в это время звезды – эти качества помогут решить любые проблемы. Любые вопросы – даже в личной жизни – желательно решать уверенно, настойчиво, без сомнений и колебаний.

Весы (24.09 – 23.10)

Прекрасное время для подведение промежуточных итогов нынешнего года: как известно, цыплят по осени считают, так что время для этого настало. Удастся не только порадоваться успехам и определить, в чем состоят совершенные за истекший период ошибки, а заодно сделать их них выводы – чтобы в будущем ничего подобного не повторять. Велика вероятность путешествий – как на отдых, так и в другую страну на ПМЖ.

Скорпион (24.10 – 22.11)

На первый план выйдут отношения – как с друзьями, так и с любимыми людьми – или теми, кто в ближайшей перспективе могут стать таковыми. Правда, чувства, которые продемонстрируют представителям знака, окажутся своеобразными – близкий человек может выставить дистанцию, но это надо принять, как данность. Деньги, которые будут приходить в это время, связаны с темой партнерства – в одиночку заработать не удастся.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В профессиональной сфере все сложится просто блестящей: работу представителей знака наконец-то оценят по достоинству – как в моральном, так и в материальном плане. Особенно это коснется тех, чья профессия непосредственно связана с творчеством. В отношениях с любимым человеком – или близким другом – лучше промолчать, чем сказать нечто такое, что может обидеть его – всерьез и надолго.

Козерог (22.12 – 20.01)

На успех обречены любые проекты, так или иначе связанные с зарубежными территориями. Правда, необходимо будет поторопиться – девяносто процентов связанных с ними дел необходимо закончить в первой декаде месяца, впоследствии результат приложенных усилий окажется противоположным желаемому. Велика также вероятность того, что придется вернуться к решению старых – отложенных на потом – вопросов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Время, когда представителям знака, вопреки известной поговорке, повезет не только в деньгах, но и в любви: шарм и притягательность для противоположного пола сделают их поистине неотразимыми в глазах окружающих. Поступки, совершенные в это время, самым непосредственным образом отразятся на будущем, поэтому желательно не допустить досадных ошибок, о которых впоследствии придется пожалеть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Представители знака почувствуют себя настоящими баловнями судьбы и звезд – им все одинаково легко будет удаваться как в профессиональной, так и в личной жизни. Однако если первую половину месяца нужно посвятить воплощению в жизнь новых, амбициозных проектов, то вторая пройдет под знаком рутинной и, чего уж тут греха таить, монотонной работы, которую, тем не менее, обязательно нужно сделать.

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