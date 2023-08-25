Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2023 года для всех 12 знаков

Нынешний сентябрь трудно назвать временем серьезных дел и важных решений – расположение звезд и планет вряд ли станет способствовать активной и, что немаловажно, результативной деятельности, поэтому от нее стоит отказаться.

Сентябрь идеально подходит для подведения итогов и наведения порядка во всех сферах жизни и деятельности, чем и необходимо воспользоваться. Некоторая пылкость натуры, которая будет присуща всем без исключения, может осложнить отношения с близкими людьми, поэтому желательно проявить сдержанность.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Овен / Фото: Credits

В отношениях с партнерами – как деловыми, так и личными – главное, уважение, в противном случае достичь взаимопонимания. На глобальные профессиональные проекты замахиваться не стоит, максимум, на что хватит сил и ресурсов – это рутинные, но необходимые занятия и наведение порядка в документах и на рабочем столе. Желательно также заняться здоровьем – профилактика лучше решения.

Телец (21.04 – 21.05)

Телец / Фото: Credits

Темой месяца станет исправление ошибок, допущенных ранее как в профессиональной, так и в личной жизни: без этого пойти вперед в будущем не удастся. Наиболее успешными в сентябре станут те, чья профессия связана с творчеством, всем остальным звезды советуют подходить к решению рабочих вопросов с креативной точки зрения. Радость доставят дети – они преуспеют в учебе и спорте.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы / Фото: Credits

Взаимоотношения с любимым человеком могут зайти в тупик – чтобы этого не произошло, нужно проявлять терпение, иначе отсутствие взаимопонимания может привести к разрыву. Силы – как моральные, так и физические – желательно потратить не на трудовые подвиги, а на усовершенствование собственного дома, в котором всегда можно найти работу, главное, найти задания для членов семьи.

Рак (22.06 – 22.07)

Рак / Фото: Credits

Встреча с людьми из прошлого поможет решить проблемы настоящего – прежде всего, профессиональные и финансовые, поэтому необходимо отнестись к их замечаниям и рекомендациям. Мистическая составляющая сентября позволит представителям знака раскрыть какую-то тайну из жизни – своей или родных, а уж как распорядиться этими во всех отноениях ценными знаниями, вопрос выбора каждого из них.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев / Фото: Credits

Удача будет способствовать представителям знака во всех сферах жизни, но особенно стоит обратить внимание на личную жизнь – здесь удастся решить даже те задачи, которые казались безнадежными. В финансовом отношении успешными станут только те операции, которые будут проведены во второй половине месяца, зато их результат превзойдет все ожидания, так что лучше не спешить – звезды вознаградят терпеливых.

Дева (22.08 – 23.09)

Дева / Фото: Credits

На первый план выйдет любимое занятие – наведение порядка, которое коснется всех сфер жизни – от профессии и личных отношений до документов и папок на рабочем столе. От всего ненужного, что удастся обнаружить в ходе уборки, следует избавиться, немедленно – этот процесс очистит энергетику окружающего пространства и качественно улучшит существование.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы / Фото: Credits

Как известно, цыплят по осени считают, поэтому начало сентября – время для подведения предварительных итогов года и завершения дел, которые по какой-то причине не были закончены вовремя. Вторая половина месяца благоприятна для реализации профессиональных и бизнес-проектов, за которые представители знака возьмутся с энтузиазмом – он гарантирует высокий результат.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпион / Фото: Credits

В начале осени напомнит о себе кто-то из старых друзей – общение с ним принесет не только воспоминания о прошлом, но и возможность продвижения по карьерной лестнице – такого понятия как протекция пока еще никто не отменял. Удачными окажутся любые выступления на публике: с одной стороны, они позволят убедить аудиторию в своей правоте, с другой, сделают представителей знака знаменитыми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрелец / Фото: Credits

Авторитет, который возрастет благодаря с блеском выполненному профессиональному заданию, не станет величиной постоянной – его надо будет время от времени поддерживать, доказывая начальству и коллегами свою состоятельность. Отсутствие взаимопонимания с окружающими может ставить в недвусмысленные ситуации, поэтому лучше лишний раз переспросить, чем поссориться из-за нарушения «связи».

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерог / Фото: Credits

Самое главное – найти общий язык с начальством, в противном случае оно может всерьез осложнить работу над новым проектом, на который представители знака возлагают серьезные профессиональные и финансовые надежды. В путешествия нужно отправляться не раньше середины месяца, в противном случае накладок и недоразумений в дороге не избежать, а, значит, отдых может оказаться испорченным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолей / Фото: Credits

Жизнь постепенно начинает налаживаться, но сил для активных действий пока еще недостаточно, поэтому за серьезные проекты браться не стоит – для «разминки» вполне подойдет неторопливая и работа. Некоторое искажение сознания, которое будет свойственно в это время представителям знака, не позволит воспринимать обстоятельства реально, поэтому серьезных решений пока лучше не принимать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы / Фото: Credits

От всего, что отжило свой век, необходимо избавиться – в противном случае оно будет тянуть представителей знака назад. Причем, касается это всех сфер жизни – одинаково нежелательно заниматься работой, которая не имеет перспектив, и продолжать отношения, которые перестали радовать. Правда, принимать серьезные решения нужно только во второй половине месяца – в первое легко ошибиться.

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