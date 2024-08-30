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Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2024 / Фото: Credits

Нынешний сентябрь – месяц многоликий, когда активизируются самые разные сферы нашей жизни.

Во-первых, это время "работы над ошибками", когда необходимо проанализировать события и поступки, совершенные в прошлом, чтобы избежать промахов в будущем. Во-вторых, возможны серьезные пертурбации в личной жизни, которая окажется на редкость противоречивой: вспыхивающие тут и там многообещающие романы редко будут заканчиваться серьезными и продолжительными отношениями. Более того, впоследствии участники этих отношений будут недоумевать: что прельстило их в человеке, от которого еще вчера они буквально сходили с ума?! В-третьих, и это коснется политической сферы нашей жизни, велика вероятность борьбы старой власти с новой, народных волнений и военных действий, причем, там, где до сих пор они казались невозможными. Масло в огонь подольет луной затмение 18 сентября, которое принесет не только вероятность связанных с водой стихийных и техногенных катастроф, отравлений и паранормальных явлений, но и мистицизм, милосердие, осознание необходимости заботы о других. 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Овен 

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Главные события будут происходит в сфере недвижимости – велика вероятность не только ремонт плоть до перепланировки, но и приобретение нового жилья, да и ежедневные домашние хлопоты, без которых обойтись нельзя, будут отнимать много времени. В профессиональной сфере и бизнесе важно найти общий язык с партнерами – единолично добиться запланированных результатов не удастся, не стоит и пытаться.  

Телец 

Телец / © Credits
Телец / Фото: Credits

Любовь и творчество окажутся в тесной связке: романтические чувства подарят вызовут прилив вдохновения, которое позволит с креативной точки зрения взглянуть на любые рабочие задачи. Чтобы не утонуть в переписке – в том числе и бумажной – и не потратить много времени на разговоры – как делового, так и личного характера – необходимо заранее составить подробный план и тщательно ему следовать. 

Близнецы 

Близнецы / © Credits
Близнецы / Фото: Credits

Новое занятие, которое изначально будет выглядеть как временная подработка, с большой долей вероятности станет основным – и бюджетообразующим – занятием, которое позволит значительно улучшить материальное положение. Серьезных финансовых расходов потребует собственный дом, который после ремонта или очередного декорирования будет выглядеть более красиво и стильно. 

Рак 

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Прилив энергии, который ощутят в это время представители знака, позволит достичь невиданных до этого времени профессиональных результатов – важно воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы закрепится на "завоеванных" карьерных – и финансовых – позициях. Заложенные сейчас основы дадут заряд энергией не только на этот, но и на два последующих месяца, когда начатые сейчас процессы будут двигаться по инерции. 

Лев 

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

Месяц пройдет под знаком финансовой удачи, когда деньги будут приходить в достаточном количестве из самых разных источников, главное – грамотно ими распорядиться, вложив в серьезное предприятие, а не растратив по пустякам. Звезды обращают внимание на необходимость скрывать от окружающих детали осуществляющихся в это время сделок и денежных сумм, в которые они выльются – сглаз еще никто не отменял. 

Дева 

Дева / © Credits
Дева / Фото: Credits

Профессиональный – и финансовый – успех ждет тех представителей знака, которые не постесняются в нужный момент попросить помощи и содействия у друзей и знакомых. В личной жизни произойдут приятные события, связанные с неожиданным знакомством: молодой поклонник, появившийся в ближайшем кругу представителей знака в это время, позволит вспомнить о том, что жизнь можно начать заново в любое время. 

Весы 

Весы / © Credits
Весы / Фото: Credits

В профессиональной сфере можно сделать небольшой перерыв – необходимость восстановления моральных и физических сил еще никто не отменял, а бархатный сезон обещает много приятных моментов., особенно если речь пойдет о поездке за границу. Чужие тайны, которые станут известны представителям знака в это время, ни в коем случае нельзя раскрывать – последствия могут быть непредсказуемыми. 

Скорпион 

Скорпион / © Credits
Скорпион / Фото: Credits

Наступающий месяц – время активных действий, которые н в коем случае не должны быть спонтанными: к каждому своем поступку – особенно если он касается финансов – необходимо тщательно готовиться, прочитывая последствия на несколько шагов вперед. Особое внимание необходимо уделить друзьям: далеко не все из них пройдут проверку "на прочность", зато в оставшихся можно будет быть уверенными на все сто процентов. 

Стрелец 

Стрелец / © Credits
Стрелец / Фото: Credits

На успех в карьере будут работать не только сами представители знака, но и их окружение, а также высшие силы – так что хотят они того или нет, новая должность им обеспечена. Велика вероятность яркого и красивого романа, который вспыхнет, как и положено в таких случаях, совершенно неожиданно, а вот завершится ли он прочными и долговременными отношениями, будет зависеть от многих факторов. 

Козерог 

Козерог / © Credits
Козерог / Фото: Credits

Обстоятельства вернут представителей знака к вопросам – как профессионального, так и личного свойства, которые в своей время не были решены – теперь необходимо будет дать на них ответы, окончательно расставив точки над "и". Приятным бонусом к полученным результатам станет популярность, которую неожиданно удастся приобрести – от укрепления авторитета в среде коллег до настоящей славы. 

Водолей 

Водолей / © Credits
Водолей / Фото: Credits

На первый план в наступающем месяце выйдет решение финансовых вопросов, которые долго время не удавалось решить, теперь же обстоятельства сложатся максимально благоприятным образом для получения средств из самых разных источников. Главное, вложить их в предприятия, которые будут приносить доход – самое время почувствовать себя рантье, живущими на проценты от пусть и небольшого, но капитала. 

Рыбы 

Рыбы / © Credits
Рыбы / Фото: Credits

Залогом успеха представителей знака во всех жизненных сферах жизни – и прежде всего в работе – станут организованность и самодисциплина, что для представителей этого знака окажется непростой задачей. Однако тем, кто с ней справится, удастся достичь любых целей, которые они перед собой поставят. Главное – не поддаваться эмоциям, всплеск которых будет предопределен энергиями лунного затмения.

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