Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

На микроуровне звезды укажут нам на необходимость довести до ума незавершенные ранее проекты — без решения этих задач продвигаться дальше будет сложно, а иногда и невозможно. На глобальном — общемировом — уровне нас ждет обнародование государственных тайн, увеличение потоков мигрантов, ограничение социальных программ и закрытие программ беженцев, что поставит перед многими из нас необходимость решать важные вопросы по-новому. Но, закрыв одну дверь, Вселенная тут же откроет другую — главное, обратить внимание на новые возможности и воспользоваться ими.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Наступающий месяц принесет ощущение того, что жизнь постепенно налаживается — напряжение, которое осложняло существование в последнее время, отступит. Большое количество рутинной — и, что уж тут греха таить — откровенно скучной работы уравновесится радостью, которую принесет общение с детьми и любимыми людьми. Не стоит забывать и о здоровье — чтобы убедиться, что с ним все в порядке, стоит использовать наличие свободного времени для профилактического медицинского осмотра.

Реклама

Телец

Не стоит игнорировать информацию, которая может приходить к представителям знака из самых разных источников — в ближайшее время она сыграет важную роль в решении профессиональных вопросов. Любые непродолжительные поездки — как на отдых в бархатный сезон, так и в деловые командировки — окажутся успешными, так что не желательно от них отказываться. В отношениях с бизнес-партнерами может возникнуть напряженность, которую — в интересах дела — необходимо минимизировать.

Близнецы

Звезды открывают период новых больших возможностей, которые позволят качественно улучить жизнь во всех ее сферах. Прежде всего, успехов стоит ждать в финансовом отношении, но и упускать из виду решения вопросов с недвижимостью тоже не стоит. Именно здесь наиболее вероятны приятные перемены, например, переезд в другой город и даже, что особенно важно, в другую страну, где представители знака давно мечтали иметь свое собственное жилье — теперь такая возможность у них появится.

Рак

Хорошей новостью для представителей знака станет отсутствие плохих новостей, что в наше время уже немало, а также стабильность — без взлетов, но и без падений — во всех жизненных отраслях, от профессиональной до личной. В первом случае можно — и нужно — подписывать важные договора и заключать серьезные сделки, во втором — важно уделить максимум времени своим родным — прежде всего, пожилым родственникам и детям, особенно если они по какой-то причине им не хватало внимания представителей знака.

Лев

Финансовая удача будет сопутствовать представителям знака в течение всего месяца, но это не значит, что с деньгами можно обращаться безалаберно — некоторая доля экономии не помешает. Также очень важно внимательно читать тексты профессиональных договоров, имеющие своей целью серьезную прибыль — слишком велика вероятность ошибки или неточности, которая может привести к убыткам. Очарование, которым наградят звезды, позволит обратить на себя внимание противоположного пола.

Реклама

Дева

В отношениях с некогда близким человеком пришла пора расставить точки над «и»: дальше тянуть невозможно, поэтому придется либо начать их заново — так сказать, с чистого листа, либо завершить раз и навсегда. В любом случае программа, заложенная в личной жизнисейчас, определит события в ней на долгое время, максимум — на несколько лет вперед. Почувствовав необходимость в помощи — как материальной, так и моральной — не стоит пытаться справиться самостоятельно, нужно обратиться к друзьям.

Весы

Неожиданные события, которые вероятны в течение всего наступающего месяца, могут вызывать у представителей знака нервозность и завышенные претензии к окружающим людям — особенно, родным и близким. Звезды советуют им смотреть на вещи философски и не переживать из-за того, что они не в силах изменить. При первой же возможности не только можно, но и нужно отправляться на отдых — желательно подальше от городского шума и суеты и шумных массовых мероприятий.

Скорпион

Любой — деловой или профессиональный — вопрос удастся решить с помощью связей, о которых следует вспомнить в это время: похоже, пришла пора воспользоваться услугами занимающих высокие должности друзей и знакомых. Встречи с друзьями сделают жизнь ярче и интересней, поэтому не стоит отказываться от встреч, даже если они не были заранее запланированы. В жизни представителей знака также могут появиться новые знакомые– у отношений с ними вероятны блестящие долговременные перспективы.

Стрелец

На первый план выйдет профессиональная деятельность, где придется подтвердить свой авторитет, который может оказаться под угрозой, но с этим у представителей знака проблем не будет — они продемонстрируют начальству и коллегам высший класс. Велика вероятность получения грантов от общественных организаций и пособий от государства, на оформление которых ушел предыдущий месяц, главное — потратить полученную сумму с умом. Общаясь с малознакомыми людьми, важно избегать откровенности.

Реклама

Козерог

Расширение духовных горизонтов, в котором почувствуют острую необходимость представители знака, будет связано с зарубежными поездками, так что самое время отправляться в путешествия — как минимум, к ближайшему морю, как максимум — к местам силы. Велика вероятность разногласий с начальством, но перечить — и уж тем более, конфликтовать — с ним не стоит, оно априори окажется правым. В личной жизни возможные приятные события, которые подарят счастливые перспективы.

Водолей

Новые возможности, которые откроются перед представителями знака, ни в коем случае нельзя упустить. Любыми шансами, какой бы жизненной — профессиональной или личной — сферы они ни касались, нужно пользоваться на все сто процентов — это лучший способ качественно улучшить жизнь. Результатом станет серьезный прорыв в работе с соответствующими последствиями — например, новой должностью или солидным повышением заработной платы.

Рыбы

Несмотря на то, что главной темой месяца станет работа над ошибками, когда нужно будет что-то исправить или переделать, возможны и приятные события, связанные с семьей и детьми — они станут источником позитивных эмоций. Любые появления на публике — от выступления на планерке до эффектного появления на встрече с друзьями– окажется успешным и поможет достичь поставленной цели. Во избежание травм, которые на какое-то время могут вывести из строя, важно соблюдать разумную осторожность.