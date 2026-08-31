Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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Ясность ума сделает возможным принятие важных решений, которые позволят легко сориентироваться даже в крутых поворотах судьбы, возможные в это время. Месяц также благоприятен для анализа ситуаций, сложившихся в самых разных сферах.

Сделав выводы их совершенных ранее ошибок, можно будет провести перезагрузку и получить второй шанс в личных и деловых отношениях, профессиональных амбициях, смене имиджа и выборе нового места жительства.

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Соединение Меркурия, Нептуна и Лилит (Черной Луны) в тау-квадрат, которое сложится на небе в полнолуние, 19 сентября, обещает, что весь последующий лунный месяц окажется многообещающим в решении важных для нас вопросов и насыщенным событиями, особенно если мы сможем избежать ошибок и неудач.

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Начавшееся в это время прохождение Венеры по знаку Скорпиона, которое — с небольшим перерывом — продлится до конца года, покажет, насколько мы способны — или не способны — любить, а присоединившийся Марс «поддаст жару», то есть, сделает отношения более страстными.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Авралам на работе не должны помешать проблемы со здоровьем, поэтому очень важно обращать внимание на его состояние, а при малейшей возможности пройти профилактический осмотр, который поможет выявить проблемы — если, конечно, они действительно существуют — на самой ранней их стадии.

Средств, которые во второй половине месяца могут поступить от государственных структур или международных организаций хватит на то, чтобы закрыть все существующие — как профессиональные, так и жизненные — вопросы.

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Телец

Спокойные энергии бархатного сезона принесут представителям знака соотвествующие — во всех отношениях приятные, но при этом неторопливые жизненные перемены, и внутреннюю гармонию. Романтические отношения не помешают работе, а, наоборот, эти два начала будут дополнять и уравновешивать друг друга.

Во второй половине месяца активно звезды призывают заключать любые финансовые сделки — как незначительного, так и грандиозного масштаба, в большинстве случаев они окажутся настолько перспективными, что превзойдут любые — даже самые смелые — ожидания.

Близнецы

В начале месяца на первый план выйдут вопросы касающиеся дома представителей знака. Прежде всего, это коснется их родных, но и собственно помещение тоже не стоит списывать со счетов — оно потребует к себе пристального внимания, что выльется в незапланированный ремонт, а, возможно, и переезд на новое место жительства.

Романтическая переписка, начавшаяся как формальный обмен любезностями, к концу месяца обретет черты серьезной связи, которая приедет к прочным и долговременным — вплоть до официального брака — отношениям.

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Рак

Активность, которую будут в течение всего месяца демонстрировать представители знака, принесет им не только серьезные профессиональные достижения, но и вызовет приступы раздражительности, из-за чего их будет выводить из себя все — и люди, и обстоятельства.

Следствием такого настроения может стать выяснение отношений с родней и соседями, что вряд ли поможет установить мир в семье и доме. К информации, которая будет поступать в огромном количестве, необходимо относиться с максимальным вниманием — она сыграет важную роль в жизни и работе.

Лев

Активизируется зона финансов, а средства, поступающие в это время — в соединении с силой и вниманием со стороны окружающих образуют магический треугольник, который даст возможность добиться любых целей во всех сферах жизни и деятельности.

Не стоит забывать и о собственном жилье, интерьер которого в это время удастся значительно улучшить, главное — не полагаться только на собственный вкус в стиле «дорого-богато», а посоветоваться со специалистами — их мнение должно стать в этом ответственном деле определяющим.

Дева

Находясь в центре внимания окружающих людей — как близких и коллег, так и совершенно незнакомых — можно будет с их помощью достичь любых целей, поэтому не стоит отказываться от посторонней помощи, которая в это время придется как нельзя кстати.

В коротких поездках представителей знака могут ожидать романтические встречи и знакомства, которые вряд ли приведут к серьезным результатам, но за яркие впечатления и незабываемые воспоминания можно не беспокоиться — их будет в избытке. А вот с друзьями лучше не ссориться — конфликт может затянуться.

Весы

Чувство моральной и физической усталости и связанное с ними ощущение «связанных рук», когда решить важные задачи, несмотря на сильное желание, невозможно, будет преследовать представителей знака почти весь месяц.

Но хорошая новость состоит в том, что, руководствуясь логикой, а не эмоциями и предположениями, удастся выйти без потерь из любой ситуации. Финансовые потоки, открывающиеся в это время, легко покроют любые необходимые затраты, а заодно и сделают возможными приобретения, которые не являются предметами первой необходимости.

Скорпион

Шарм, обаяние и страстность, которыми наградят представителей знака — особенно женскую его часть — звезды, сделают их чрезвычайно привлекательными в глазах окружающих людей.

Это касается и друзей, с которыми они проведут много теплых и приятных сентябрьских вечеров, и любимых людей, сотрудников и даже начальства — с ним в это время можно разговаривать на любые темы, включая карьерный рост и финансы. В финале месяца может неожиданно нагрянуть меланхолия, но это не более чем сезонная хандра, вызванная картинами увядания природы.

Стрелец

Моральное облегчение, когда покажется, что с плеч упадет тяжелый груз, будет связано с выходом из знака Лилит (Черной Луны), которая за последние девять месяцев попортила им немало нервов. Теперь можно наслаждаться ощущением свободы во всех жизненны отраслях, но особенное внимание необходимо обратить на рабочие вопросы.

Необходимость доказать свою профессиональную состоятельность особо труда не составит –их таланты скажут сами за себя, в результате же можно будет подняться сразу на несколько ступенек по карьерной лестнице.

Козерог

Гармоничное время, когда свою симпатию предстаивтелям знака будут дарить все вокруг –без исключения. Обстоятельства первого осеннего месяца располагают к дальним зарубежным поездкам — как командировкам, так и путешествиям, в которых возможны — деловые и, особенно, личные — знакомства.

С вхождением в знак Лилит (Черной Луны) с коллегами и супругами, особенно если отношения с ними длятся довольно долго, найти общего языка в это время не удастся, поэтому — во избежание недоразумений и последующих неприятностей — общение с ними нужно свести к минимуму.

Водолей

Проблем с деньгами в это время не возникнет: средства могут прийти как от государственных структур, которые оформят полагающиеся предстаивтелям знака по закону выплаты, так и от деловых партнеров, которые захотят выплатить причитающиеся им проценты или от «американского дядюшки», решившего оставить им наследство.

В делах, которые долгое время стояли на месте, наметятся значительные сдвиги в позитивную сторону, особенно если они коснутся зарубежных фирм и партнеров А от вот от экстрима во всех его видах — прежде всего, в спорте — необходимо отказаться.

Рыбы

Начало месяца благоприятно для публичных выступлений и общения на всех уровнях, но после 11 сентября лучше какое-то время держаться в тени — привлекать к себе пристальное внимание окружающих в этот период не стоит.

Деньги, поступающие от деловых партнеров, необходимо потратить на развитие бизнеса, отказавшись при этом от бессмысленных трат Знакомство с людьми издалека, не только живущим в других странах, но и принадлежащих к другой культуре, обещает множество приятных — и даже экзотических — и незабываемых моментов в личной жизни.

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