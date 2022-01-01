Зодиакальный гороскоп на январь 2022 года для всех 12 знаков

Что ждет все 12 знаков Зодиака в середине зимы.

Нашу жизнь в январе будут определять активно действующие планеты. Марс в знаке Стрельца положительным образом отразится на материальном положении – многих ждут приятные финансовые – в том числе и валютные – поступления. Ретроградные Венера и Меркурий приведут людей из прошлого, по которым приходилось скучать все прошедшее время: возможно, кому-то удастся войти второй раз в одну и ту же воду, возобновив роман с той точки, на которой он когда-то остановился.

О том, что ждет в это время все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Велика вероятность появления друзей из прошлого, которые не только подарят приятные воспоминания о совместном прошлом, но и благодаря своим связям окажут протекцию в профессиональной деятельности. Особого успеха удастся достичь тем, кто отправится работать за границу или будет связан обязательствами с зарубежными партнерами. Повышенная эмоциональность может внести разлад в отношения с близкими – необходимо держать себя в руках.

Телец (21.04 – 21.05)

В том, что старая любовь не ржавеет, доведется убедиться на собственном опыте: вероятно повторение некогда страстного романа, который на этот раз может завершиться не расставанием, а продолжением на более серьезном уровне. Большая часть месяца будет посвящен общению с людьми из других стран и поездкам – как ближним, так и дальним, а вот работу лучше спустить на тормозах или и вовсе поставить на паузу – толку от нее все равно не будет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Ожидание финансовой поддержки от партнеров – точнее, ее отсутствие – может вызвать недовольство и раздражение, что выльется в претензии вплоть до расторжения деловых отношений. Велика вероятность откровенных манипуляций со стороны близкого человека, что может стать причиной ссор и конфликтов. Все рабочие и бизнес-проекты желательно завершить до 13 января – вторая половина месяца неблагоприятна для работы, придется ждать начала февраля.

Рак (22.06 – 22.07)

Иррациональный и нелогичный месяц, но яркий и зрелищный месяц, который даст возможность наблюдать за жизненными событиями, как за театральным спектаклем. Друзья и знакомые, которые самым невероятным образом явятся из прошлого, могут качать права – придется поставить их на место. Для работы и бизнеса месяц совершенно не подходит, зато он создаст идеальные условия для презентации себя и своих идей на самых разных уровнях – вплоть до самого высокого.

Лев (23.07 – 21.08)

Больше всего повезет прекрасным представительниц знака: тем из них, кто пока одинок, получат шанс наилучшим образом устроить свою личную жизнь. Всем остальным, несмотря на вероятные конфликты с детьми, звезды рекомендуют заняться творчеством – велика вероятность сделать его не второстепенным, а основным видом творчества. Во второй половине января можно, отпраздновав все возможные праздники, наконец-то приступить к работе – обстоятельства для свершений тут сложатся самые благоприятные.

Дева (22.08 – 23.09)

На первый план выйдут отношения с любимыми людьми и детьми, какого бы возраста они ни были – терпение станет решающим фактором в налаживании взаимопонимания. Накопившаяся за время праздников рутинная работа вряд ли поднимет настроение, но ее придется сделать – она расчистит "поле" для новых профессиональных проектов. Домашние хлопоты выльются в полноценный ремонт, который позволит облагородить окружающее пространство и, как следствие, улучшить качество жизни.

Весы (24.09 – 23.10)

Ворвавшиеся – непрошенными – люди и чувства из прошлого вряд ли позволят открыть новую жизненную страницу, поэтому не стоит воскрешать то, что давно отмерло – ничего, кроме потраченного даром времени, это не принесет. Создадутся хорошие условия для тех, чья работа так или иначе связана с литературным творчеством – любые произведения, от небольших газетных заметок до книг и сценариев, окажутся успешными и принесут своим авторам как деньги, так и славу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы почувствуют повышенный интерес к себе со стороны окружающих: несмотря на то, что их действительно есть за что любить, в выказываемом им обожании могут звучать нотки корысти и расчета, что они – со своей тонкой интуицией – обязательно почувствуют. Любовная история, начавшаяся в это время, уже в феврале полностью исчерпает себя, так что не стоит возлагать на нее особые надежды – лучше потратить время на получение еще одного образования, которое позволит получить еще одну профессию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Представители знака превратятся в симпатичные "привидения с моторчиком" – будучи бодрыми и переполненными энергией, они смогут успешно переделать массу дел – как профессионального, так и бытового свойства. Видимо, в награду активизируются финансовые потоки – скорее всего, в виде твердой валюты, что позволит воплотить в жизнь давнюю мечту. Внезапно может напомнить о себе былая любовь, причем сделать это она предпочтет не в простой, а в мистической форме.

Козерог (22.12 – 20.01)

Наступает звездный час для представителей знака – все их любят и хотят, насколько это возможно, им угодить. В жизнь возвратятся люди, которые когда-то неожиданно исчезли из нее, и перспективные проекты, отложенные на потом и позабытые: теперь появится возможность воплотить их в жизнь и получить за эту свою порцию денег и славы. Общение с окружающими принесет не только приятные эмоции, но и важную информацию, значение которой нельзя будет переоценить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Силы – как физические, так и моральные – необходимо расходовать экономно, чтобы его хватило на весь месяц, а не на половину. Велика вероятность появления гениальных идей профессионального свойства, которые необходимо запомнить и зафиксировать – вскоре сложатся благоприятные условия для их воплощения в жизнь. В отношениях с друзьями необходимо проявить терпение, в противном случае кого-то из них можно и не досчитаться. Последняя декада месяца подарит оптимизм и живительную энергию.

Рыбы (19.02 – 20.03)

На первый план выйдет личная жизнь, главную роль в которой сыграют многочисленные друзья и поклонники, если встанет вопрос выбора между теми, кто претендует на руку и сердцу представителей знака, лучше остановиться на единомышленнике – всегда легче общаться с человеком, который разделяет твои моральные ценности. Сумбур и хаос, которые принесет комбинация планет на небе, не только не испугают, но и, напротив, позволит обойти конкурентов и достичь поставленных целей первыми.

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