Зодиакальный гороскоп на январь 2023 года для всех 12 знаков

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в январе этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Январь, несмотря на непростые обстоятельства, в которых все мы оказались, по традиции желательно посвятить отдыху – от серьезных проектов и особенно начинаний профессионального свойства в это время лучше отказаться – далеко не всем удастся в них преуспеть. На отношения не лучшим образом может повлиять отсутствие взаимопонимания: неправильно воспринятые собеседником слова могут стать причиной серьезного конфликта. Начиная с 21 января все мы начнем входить в стремительный рабочий ритм, что даст возможность достичь серьезных результатов.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Экзамен на профессионализм, который приготовили звезды, представители знака сдадут на отлично, поэтому в первый месяц нового года представители знака могут рассчитывать на заманчивые предложения, продвижение по карьерной лестнице и повышение зарплаты. В личной жизни необходимо обратить внимание на отношения с родственниками – тут может находиться зона напряжения, которое желательно нейтрализовать.

Телец (21.04 – 21.05)

Несмотря на обещания карьерного взлета, которое звезды раздают представителям знака, спешить с активными действиями в этой жизненной сфере не следует – наиболее благоприятный момент для них настанет во второй половине месяца, и тут уж важно не упустить счастливый шанс. Удачными окажутся контакты – как профессиональные, так и личные – с партнерами из-за рубежа, а также путешествия в другие страны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Нежелательно делать решительные шаги профессионального плана – успехом они все равно не увенчаются, заставив сожалеть о напрасно потерянном времени. А вот отдыхать в начале года не только можно, но и нужно, особенно если речь идет о поездках в экзотические страны: там представителям удастся не только восстановить силы, но и встретить человека, которого захочется назвать второй половинкой.

Рак (22.06 – 22.07)

Ощущение того, что жизнь хоть и постепенно, но налаживается, скрасит представителям знака холодный зимний месяц, превратив его в весну – пусть пока только в моральном отношении. Привлекательность в глазах противоположного пола, которую подарят звезды, позволит наладить свою личную жизнь тем, кто до сих пор оставался одиноким, а давно и надежно состоящих в браке ждет перезагрузка отношений.

Лев (23.07 – 21.08)

На успех в профессиональной сфере в первую очередь могут рассчитывать представители знака, появившиеся на свет в июле, что, впрочем, не означает, что остальные в этом смысле ничего не получат, просто им придется приложить чуть больше усилий. Рутинную работу, хоть и через силу, но все-таки придется сделать: не закрыв такие проекты, невозможно будет в будущем приступить к более масштабным делам.

Дева (22.08 – 23.09)

Первые две декады месяца категорически не подходят для работы – в это время представителей знака ждут яркие события в личной жизни. Правда, у каждого они "проиграются" по-разному: одни могут рассчитывать на романтическое знакомство, другие – на встречу с былой любовью, третьи – на бурный служебный роман. Ну а с 21 января, когда страсти поутихнут, можно вспомнить о своих профессиональных обязанностях.

Весы (24.09 – 23.10)

Звезды призывают представителей знака как можно больше внимания уделять себе и дому: проводить максимум времени с детьми, морально поддерживать свою вторую половинку, обустраивать быт. В последнем случае как нельзя кстати окажутся их творческие способности, которые в этот период расцветут буйным цветом – почему бы не украсить свое жилье произведениями искусства собственного изготовления.

Скорпион (24.10 – 22.11)

В первой половине вероятна путаница в деловой переписке и отсутствие взаимопонимания с коллегами и деловыми партнерами, поэтому – во избежание ошибок – желательно, не стесняясь, уточнять важные моменты по несколько раз. Решать вопросы с недвижимостью или переездом на новое место жительства нужно не раньше третьей декады месяца, когда для подобных действий сложатся максимально благоприятные условия.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Велика вероятность получения средств, которые позволят работать без оглядки на свое материальное положение, то есть, делать то, что хочется, а не то, что нужно, чтобы заработать на кусок хлеба, – грантов, дотаций или стипендий. Отношения, начавшиеся с переписки, в скором времени могут перерасти в реальные, поэтому желательно с самой первой – начальной – стадии отнестись к ним максимально серьезно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Дни рождения, которые в это время празднуют представители знака, предполагают подарки, которые они получат не только от родных и друзей, но и от звезд: они придут в виде перспективных знакомств и неожиданных, но перспективных профессиональных предложений. Последняя декада месяца окажется щедрой на финансовые поступления, источниками которой станут как основная работа, так и подработка на стороне.

Водолей (21.01 – 18.02)

Несмотря на то, что романтика будет буквально витать в воздухе, представителям знака вряд ли удастся настроиться на ее волну: это время они посвятят созерцанию, размышлениям и философствованию, благодаря чему найдут ответы на многие волнующие их вопросы. Желание что-либо делать придет только в последней декаде месяца, но оно окажется настолько сильным, что их никому не удастся остановить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Не стоит афишировать романтические отношения, которые в это время настигнут представителей знака: как известно, счастье любит тишину, а жалеющих позавидовать и сглазить его, увы, окажется предостаточно. Мечты, которым они так любят предаваться, вряд ли удастся воплотить в жизнь, что может стать поводом для разочарования: нужно снизить планку ожиданий, тогда любое позитивное событие станет приятным сюрпризом.

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