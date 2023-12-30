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Зодиакальный гороскоп на январь 2024 года для всех 12 знаков

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Зодиакальный гороскоп на январь 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на январь 2024 года / Фото: www.credits

Январь – а вместе с ним и весь наступающий год – начинается под знаком ретроградного Меркурия, который будет продолжать «вставлять палки в колеса», ломая технику и лишая людей взаимопонимания, но уже 2 января мы, наконец-то, избавимся от его негативного влияния и он начнет действовать в позитивном ключе.

В целом январь – время, когда придется искать – и находить – выход из непростых и непривычных ситуаций, что, в результате, принесет победу и даст повод для довольства собой. В личных отношениях важны не только чувства, но и разумный расчет – главное, чтобы он не стал главным. 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Овен 

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Январь пройдет под знаком финансовой удачи, чем обязательно надо воспользоваться для решения проблем, требующих материальных вложений. Требуется также сделать небольшие сбережения – впоследствии они позволят представителя знака чувствовать себя более уверенно. Отдохнуть на зимнем курорте можно будет не раньше третьей декады месяца – это прекрасное время для расслабления и релакса. 

Телец 

Телец / © Credits
Телец / Фото: Credits

Личное счастье необходимо искать за границей, поэтому представители знака могут отправляться в любые поездки – как командировки, так и путешествия, они обязательно встретят человека, который им понравится, главное – не упустить его из вида. Решая вопросы профессионального и хозяйственно-бытового характера, нужно проявить смекалку: самый сложный результат можно будет получить самым простым способом. 

Близнецы 

Близнецы / © Credits
Близнецы / Фото: Credits

Деловые встречи могут получить романтический уклон, от чего представители знака только выиграют – важные профессиональные или бытовые вопросы удастся решить гораздо легче и быстрее. От риска, даже если он будет казаться незначительным, необходимо отказаться: велика вероятность того, что потерять придется гораздо больше, чем приобрести: нежелательно играть в азартные игры и лихачить за рулем. 

Рак 

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Любые публичные выступления – будь то защита научной работы или высказывание своих соображений на обычной планерке – обещают быть успешными, поэтому важно воспользоваться ими, чтобы продвинуть свой проект или идею – их обязательно одобрят. Вероятна также материальная поддержка, которую – разумеется при помощи звезд – окажут зарубежные партнеры или международные общественные организации. 

Лев

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

Отсутствие взаимопонимания с детьми может привести к выяснению отношений на повышенных тонах, но задача урегулирования таких конфликтов лежит на тех, кто более опытен и толерантен – то есть, на взрослых. Сдвиги, которые произойдут в личной жизни, связаны с другими странами – симпатию неожиданно начнет проявлять зарубежный партнер, не стоит отвечать на нее равнодушием. 

Дева 

Дева / © Credits
Дева / Фото: Credits

На первый план выйдут бытовые хлопоты, которые могут принять любой вид – как небольших переделок, так и полноценного ремонта, который представители этого практичного знака не превратят в стихийное бедствие, а смогут сделать качественно и закончить вовремя. Занятия творчеством, которые перейдут границы простого увлечения, принесут много приятных минут и неожиданные денежные выплаты. 

Весы 

Весы / © Credits
Весы / Фото: Credits

К информации, которая будет поступать с разных – порой совершенно неожиданных – сторон, необходимо отнестись с максимальным вниманием: с ее помощью можно будет принять серьезные решения в профессиональной деятельности и сделать важные выводы в отношении личной жизни. Имеет смысл задуматься не только о переходе на новое место работы, но и о смене рода деятельности на более интересную и перспективную. 

Скорпион 

Скорпион / © Credits
Скорпион / Фото: Credits

Сезон подарков, который откроется для представителей знака в январе, заложит позитивную программу на весь год, который принесет много приятных – в том числе, и материальных – сюрпризов. В помощи и опеке будут нуждаться не только близкие люди, но и знакомые – например, соседи или коллеги: не стоит никому отказывать в поддержке, тем более, что вам вполне по силам ее оказать. 

Стрелец 

Стрелец / © Credits
Стрелец / Фото: Credits

Энтузиазм и активность, которыми наделят представителей знака звезды, позволят им взять штурмом любые вершины – как профессионального, так и личного свойства. Присущие им шарм и привлекательность в это время увеличатся в разы, что будет притягивать к ним окружающих: звезды предостерегают от использования чужой симпатии в корыстных целях – рано или поздно за такое – неблаговидное – поведение придется отвечать. 

Козерог 

Козерог / © Credits
Козерог / Фото: Credits

Находясь в центре всеобщего внимания представители знака, празднующие дни рождения, будут получать подарки не только от окружающих, но и от звезд, которые могут преподнести сюрприз в виде продуктивных идей, воплощение которых в жизнь принесет неожиданные по своей смелости результаты. Выход Плутона из знака Козерога позволит перевести дух – можно сказать, что жизнь заиграет новыми красками. 

Водолей 

Водолей / © Credits
Водолей / Фото: Credits

Начало месяца благоприятно для анализа сложившейся жизненной ситуации, результатом которого станет обнаружение ошибок и работа над ними, которая поможет впредь их не повторять. Во второй половине месяца в жизнь представителей знака ворвется ветер перемены, под влиянием которого можно строить грандиозные планы – необходимые для их осуществления силы и средства звезды обеспечат. 

Рыбы

Рыбы / © Credits
Рыбы / Фото: Credits

В жизнь представителей знака придут люди, которые будут определять их жизнь в профессиональном и финансовом смысле: связи, который возникнут в это время, долгие годы будут помогать продвигаться по карьерной лестнице, реализуя самые смелые идеи и планы. Делая важный личный выбор, не стоит ни с кем советоваться – только собственное внутреннее ощущение даст ответ на вопрос, как поступить в данном случае. 

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Просмотры
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