Зодиакальный гороскоп на январь 2024 года для всех 12 знаков

Январь – а вместе с ним и весь наступающий год – начинается под знаком ретроградного Меркурия, который будет продолжать «вставлять палки в колеса», ломая технику и лишая людей взаимопонимания, но уже 2 января мы, наконец-то, избавимся от его негативного влияния и он начнет действовать в позитивном ключе.
В целом январь – время, когда придется искать – и находить – выход из непростых и непривычных ситуаций, что, в результате, принесет победу и даст повод для довольства собой. В личных отношениях важны не только чувства, но и разумный расчет – главное, чтобы он не стал главным.
О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Овен
Январь пройдет под знаком финансовой удачи, чем обязательно надо воспользоваться для решения проблем, требующих материальных вложений. Требуется также сделать небольшие сбережения – впоследствии они позволят представителя знака чувствовать себя более уверенно. Отдохнуть на зимнем курорте можно будет не раньше третьей декады месяца – это прекрасное время для расслабления и релакса.
Телец
Личное счастье необходимо искать за границей, поэтому представители знака могут отправляться в любые поездки – как командировки, так и путешествия, они обязательно встретят человека, который им понравится, главное – не упустить его из вида. Решая вопросы профессионального и хозяйственно-бытового характера, нужно проявить смекалку: самый сложный результат можно будет получить самым простым способом.
Близнецы
Деловые встречи могут получить романтический уклон, от чего представители знака только выиграют – важные профессиональные или бытовые вопросы удастся решить гораздо легче и быстрее. От риска, даже если он будет казаться незначительным, необходимо отказаться: велика вероятность того, что потерять придется гораздо больше, чем приобрести: нежелательно играть в азартные игры и лихачить за рулем.
Рак
Любые публичные выступления – будь то защита научной работы или высказывание своих соображений на обычной планерке – обещают быть успешными, поэтому важно воспользоваться ими, чтобы продвинуть свой проект или идею – их обязательно одобрят. Вероятна также материальная поддержка, которую – разумеется при помощи звезд – окажут зарубежные партнеры или международные общественные организации.
Лев
Отсутствие взаимопонимания с детьми может привести к выяснению отношений на повышенных тонах, но задача урегулирования таких конфликтов лежит на тех, кто более опытен и толерантен – то есть, на взрослых. Сдвиги, которые произойдут в личной жизни, связаны с другими странами – симпатию неожиданно начнет проявлять зарубежный партнер, не стоит отвечать на нее равнодушием.
Дева
На первый план выйдут бытовые хлопоты, которые могут принять любой вид – как небольших переделок, так и полноценного ремонта, который представители этого практичного знака не превратят в стихийное бедствие, а смогут сделать качественно и закончить вовремя. Занятия творчеством, которые перейдут границы простого увлечения, принесут много приятных минут и неожиданные денежные выплаты.
Весы
К информации, которая будет поступать с разных – порой совершенно неожиданных – сторон, необходимо отнестись с максимальным вниманием: с ее помощью можно будет принять серьезные решения в профессиональной деятельности и сделать важные выводы в отношении личной жизни. Имеет смысл задуматься не только о переходе на новое место работы, но и о смене рода деятельности на более интересную и перспективную.
Скорпион
Сезон подарков, который откроется для представителей знака в январе, заложит позитивную программу на весь год, который принесет много приятных – в том числе, и материальных – сюрпризов. В помощи и опеке будут нуждаться не только близкие люди, но и знакомые – например, соседи или коллеги: не стоит никому отказывать в поддержке, тем более, что вам вполне по силам ее оказать.
Стрелец
Энтузиазм и активность, которыми наделят представителей знака звезды, позволят им взять штурмом любые вершины – как профессионального, так и личного свойства. Присущие им шарм и привлекательность в это время увеличатся в разы, что будет притягивать к ним окружающих: звезды предостерегают от использования чужой симпатии в корыстных целях – рано или поздно за такое – неблаговидное – поведение придется отвечать.
Козерог
Находясь в центре всеобщего внимания представители знака, празднующие дни рождения, будут получать подарки не только от окружающих, но и от звезд, которые могут преподнести сюрприз в виде продуктивных идей, воплощение которых в жизнь принесет неожиданные по своей смелости результаты. Выход Плутона из знака Козерога позволит перевести дух – можно сказать, что жизнь заиграет новыми красками.
Водолей
Начало месяца благоприятно для анализа сложившейся жизненной ситуации, результатом которого станет обнаружение ошибок и работа над ними, которая поможет впредь их не повторять. Во второй половине месяца в жизнь представителей знака ворвется ветер перемены, под влиянием которого можно строить грандиозные планы – необходимые для их осуществления силы и средства звезды обеспечат.
Рыбы
В жизнь представителей знака придут люди, которые будут определять их жизнь в профессиональном и финансовом смысле: связи, который возникнут в это время, долгие годы будут помогать продвигаться по карьерной лестнице, реализуя самые смелые идеи и планы. Делая важный личный выбор, не стоит ни с кем советоваться – только собственное внутреннее ощущение даст ответ на вопрос, как поступить в данном случае.
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