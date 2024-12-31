Зодиакальный гороскоп на январь 2025 года для всех 12 знаков

Нынешний январь – месяц, когда происходящие с нами события необходимо принимать как данность – изменить что-либо мы все равно не в силах.

Несмотря на ожидание мира военные действия будут продолжаться – на какое-то ослабление ситуации можно рассчитывать только в последней декаде месяца. Необходимо осторожно обращаться с холодным оружием, в том числе, и столовыми приборами, и отказаться от покупки любой техники, все равно она долго не прослужит – сломается.

Одновременно жесткость и равнодушие в отношениях между людьми сменятся чувственностью: мы начнем проявлять больше милосердия, сострадания и любви по отношению к другим, получая из взамен. Природа может принести нам неприятные сюрпризы в виде бурь и ураганов, но ту, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен – важно проявлять осторожность и предусмотрительность.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Выбирая между работой и семьей, профессией и личной жизнью, необходимо найти золотую середину, которая позволит успеть везде и при этом никем не пренебречь – ни начальством, ни любимыми людьми, особенно пожилыми родственниками. Напряжение, которое будет сопутствовать представителям знака в первой половине месяца, ближе к его середине рассеется, что позволит перевести дух и провести время в свое удовольствие – например, встретиться с друзьями.

Телец

Телец / Фото: Credits

Решая важные вопросы, придется совершать множество недальних поездок и посещать массу чиновничьих кабинетов, зато все собранные в результате документы позволят навести полный порядок в делах – прежде всего, связанных с недвижимостью. Также велика вероятность дальних путешествий – скорее всего, зарубежных, где представители знак обзаведутся новыми друзьями и, что особенно важно, поклонниками, на последних – точнее, одного из них желательно обратить особое внимание.

Близнецы

Близнецы / Фото: Credits

Время, когда можно будет не склоняться под ударами судьбы, а, напротив, вертеть ею, как заблагорассудится. Всеобщее внимание и симпатия не только польстят самолюбию, но и позволят добиться важных – прежде всего, профессиональных – целей: представители этого практичного знака не упустят шанса использовать сложившееся положение в своих целях. Не стоит покупать бытовую технику, электроприборы и автомобили – они очень быстро выйдут из строя.

Рак

Рак / Фото: Credits

Напряжение, которое могут испытывать представители знака, не лучшим образом скажется на отношениях с коллегами, так что нужно избегать всплеска эмоций. Общение с людьми издалека будет носить романтический характер, поэтому – пи появлении первой возможности – желательно отправляться в поездку: виртуальная связь- это, конечно, хорошо, но общения вживую оно не заменит. В финале месяца необходимо избегать экстрима в любом его виде – даже за руль лучше не садиться.

Лев

Лев / Фото: Credits

Несмотря на зимние каникулы, рабочие обязанности никто не отменял, поэтому месяц продет в обычном деловом ритме, главное – не забывать об отдыхе, он воспрепятствует переутомлению и профессиональному выгоранию. Улучшение отношений с деловыми партнерами даст возможность достичь договоренностей по важным вопросам и в ближайшее время приступить к реализации важных проектов. Сюрпризов от звезд станет поступление на счет приличной денежной суммы.

Дева

Дева / Фото: Credits

Особое внимание необходимо уделить отношениям с близким человеком – в это время они выйдут на новый уровень, велика вероятность совместного проживания и даже официального оформления отношений. В профессиональной сфере се будет складывать не так благостно: по разным – как объективным, так и субъективным – причинам могут нарушаться планы и срываться договоренности, казавшиеся стопроцентными. Моральную реабилитацию принесет творчество и общение с детьми.

Весы

Весы / Фото: Credits

Максимум времени – разумеется, по возможности – необходимо проводить с близкими людьми, особенно детьми и пожилыми родственниками, а вот с начальством общаться нужно только в случае крайне необходимости – в это время оно вряд ли будет в настроении выслушивать ваши предложения и, особенно, просьбы. Также очень важно доказать соответствие занимаемой должности: профессиональная деятельность в это время привлекает к себе всеобщее внимание, а любая ошибка поставит авторитет под удар.

Скорпион

Скорпион / Фото: Credits

Месяц начнется с путешествий, которые могут как ближними, как и дальними, но уже к последней декаде января активных действий потребует собственный дом – в нем найдется много важных и, одновременно, интересных – дел. Влюбленность, которая, неожиданно для самих представителей знака может нагрянуть в их жизнь и принять вид служебного романа, хоть и не закончится ничем серьезным, принесет много приятных моментов и незабываемых впечатлений.

Стрелец

Стрелец / Фото: Credits

Большая часть месяца пройдет под знаком финансовой удачи: вероятны выгодные сделки, успешное продвижение бизнеса и просто подарки от высших сил, которые будут падать как из рога изобилия. Очень важно обращать внимание на информацию, которая может поступать в это время, какой бы облик – слухов, сплетен или достоверных официальных фактов – оа ни касалась: она пригодится в самом скором времени, сделав позицию представителей знака более убедительной, чем в их конкурентов.

Козерог

Козерог / Фото: Credits

Празднуя собственные дни рождения, представители знака на месяц станут центром Вселенной: все будут стремиться оказаться в их ближайшем кругу – делать им подарки, говорить комплименты. Красноречие, которым в это время наградят им звезды, позволит им убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов – как в профессиональных, так и в личных вопросах. Соблазн завести ни к чему не обязывающую интрижку будет велик, но тем, кто связан серьезными отношениями, лчше от нее отказаться.

Водолей

Водолей / Фото: Credits

Ощущение связанных рук, когда представители знака при всем желании не смогут ничего сделать – на пути все время будут возникать какие-то препятствия, продлится большую часть месяца, поэтому не стоит на это время планировать ничего серьезного – лучше подстроиться под обстоятельства и немного порелаксировать. К тому же, активируется зона финансов, которая даст необходимые средства для того, чтобы – вместо бездействия дома – отправиться на отдых куда-нибудь на природу.

Рыбы

Рыбы / Фото: Credits

Месяц – а с ним и новый год – открывается подарками небес: шарм и притягательность, которые подарят представителям знака звезды, сделает их совершенно неотразимыми в глазах противоположного пола Следствием может стать как появление новых поклонников, так и предложения руки и сердца, которое последует от любимого человека. Увлечение мистикой не только отвлечет от ежедневных – будничных – реалий, но и с большой долей вероятности поможет найти ответ на важный вопрос.

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