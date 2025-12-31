Зодиакальный гороскоп на январь 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Credits

Реклама

Решить важные вопросы поможет работа над ошибками во всех сферах жизни, которую сейчас можно будет сделать лучше и успешнее, чем когда-либо: мы будем ясно видеть, где совершили промах, а какой успех нужно повторить, и приумножить.

Вероятные в это время конфликты с окружающими — особенно родными и близкими людьми — необходимо сглаживать, обходя острые углы, тогда именно семья станет прибежищем в самых разных житейских ситуациях.

В середине месяца — впрочем, как и в любое другое время — очень важно удерживать себя от расточительства и чрезмерных трат: проявив бережливость по отношению к деньгам, можно будет в самом скором времени рассчитывать на материальную компенсацию от звезд.

Реклама

О том, что ждет в это время все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Начало января привлечет внимание к профессиональной деятельности, где может наблюдаться некоторая напряжённость — особенно в отношениях с начальством, так что в это время нужно проявить осторожность и не ввязываться с ним в споры и ссоры, тогда уже к последней декаде месяца все постепенно уладится. Неожиданная влюбленность, которую почувствует к предстаивтелям знака новый знакомый потешит самолюбие, но вряд ли вызовет ответные чувства.

Телец

Год начнется с поездок и путешествий к местам силы, в том числе, и в дальние страны, которые откроют новые духовные горизонты. Время также подходит для начала учебы — новые знания в самое ближайшее время сослужат добрую службу в работе и, как следствие, карьере — она может резко пойти вверх. Любые вопросы, к какой бы жизненной сфере они ни относились, нужно решать с характерной для представителей знака креативной точки зрения.

Близнецы

На первый план выйдет финансовая сторона жизни, в которой, несмотря на своевременные денежные поступления, возникнут и значительные траты, поэтому важно проявить изрядную долю экономии, что может расстроить склонных к транжирству представителей знака. Последняя декада месяца станет особенно успешной для тех, кто занимается наукой — велика вероятность серьезного открытия, которое обеспечит как известность, так и солидную прибыль.

Реклама

Рак

Ощущение, что жизнь поставлена на паузу, ничуть не обеспокоит представителей знака — наоборот, даст им возможность отдохнуть и набраться сил и энергии перед новым — жизненным и профессиональным — этапом. Открывшиеся в это время — правда, ненадолго — экстрасенсорные способности позволит ясно увидеть то, что еще вчера казалось покрытым завесой тайны, главное — понять, как правильно — и без вреда для других — распорядиться новыми знаниями.

Лев

Большую часть месяца придется посвятить занятиям, на которые по самым разным причинам не хватило времени в декабре: подведению итогов, завершению рабочих дел, в которых пришла пора поставить финальную точку. В это время также очень важно беречь здоровье — особенно это касается стоматологических проблем. Последняя декада января откроет целую череду ярких — и незабываемых — событий, которые надолго запомнятся представителям знака.

Дева

Январь — время любви, в которой не обойдется без ссор и конфликтов, но они только приправят «блюдо» чувств «специями», благодаря которым они станут еще ярче, а примирения после конфликтов — еще приятнее. Также пристального внимания потребуют отношения с детьми — особенно, если они достигли подросткового возраста. За всеми этими событиями практически не останется времени на работу — ее черед придет в последней декаде месяца, когда можно ждать мощного прилива энтузиазма.

Весы

Месяц — и год — начнется с напряжения под крышей собственного дома: под угрозой может оказаться как склонная к поломкам бытовая техника, так и отношения с членами семьи — тут ссоры будут вспыхивать по любому, даже очень незначительному, поводу. Но, те, кому удастся сдержаться и укротить свои эмоции, уже после 18 января могут рассчитывать на звездную реабилитацию: их ждет романтический период с влюбленностью и, как следствие, творческим вдохновением.

Реклама

Скорпион

Общения на всех уровнях будет так много, что даже такие контактные и коммуникабельные люди как представители знака могут от него устать, если прибавить к этому большое количество поездок и переписки — как деловой, так и личной — то станет понятно: январь скучным не будет. Неудивительно, что после такого активного начала месяца захочется сменить режим существования на более спокойный, умиротворенный и, можно даже сказать, интимный — то есть, провести время с семьей.

Стрелец

Звезды настоятельно рекомендуют посвятить начало месяца закладыванию долговременных — на весь начавшийся год — позитивных финансовых программ: в это время можно и нужно составлять планы, заключать важны, рассчитанные на перспективную прибыль сделки и… мечтать о том, что хотелось бы получить в результате. Под занавес месяца можно ожидать появления в жизни нового человека, который со временем внесет в нее позитивные перемены.

Козерог

Энергетическая насыщенность, которой наполнят представителей знака звезды, сделает их необычайно привлекательными как в деловом, так и в личном отношении: именно их начальство выберет для реализации перспективных профессиональных проектов, а представители противоположного пола не оставят их без внимания — одно из знакомств этого времени может стать по- настоящему судьбоносным — главное, не упустить счастливый шанс.

Водолей

Большая часть месяца принесет ощущения остановившегося времени, когда жизнь будет идти медленно и равномерно, без резких подъемов и глубоких падений, что даст предстаивтелям знака ощущение скуки. Самое время провести аудит ситуации во всех сферах своей жизни и исправить то, что мешает достигать поставленных целей, к реализации которых можно будет приступать уже в последней декаде января — мощная космическая поддержка позволит добиться самых высоких показателей.

Реклама

Рыбы

Приятные знакомства, которые произойдут в начале месяца, принесут в жизнь представителей знака не только романтические отношения, но и настоящих друзей, отношения с которыми продлятся долго — возможно, в течение всей последующей жизни. Получая всемерную поддержку от звезд, желательно прийти на помощь тем, кто в ней нуждается — заняться волонтерством и благотворительностью. Главное, не ждать за это занятие благодарности, тогда она обязательно придет.

Читайте также: