Астролог назвал самых щедрых мужчин по знаку Зодиака

Согласно народной мудрости, скупых и жадных мужчин необходимо избегать – от отношений с ними ничего хорошего ожидать не приходится.

Но как понять, окажется новый знакомый скрягой, который будет трястись над каждой копейкой, или щедрым поклонником, который не станет скупиться на подарки и развлечения. Астролог Людмила Булгакова назвала самых щедрых мужчин Зодиака.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы-мужчины – люди широкой души и столь же широких жестов: они ничего не пожалеют для того, чтобы произвести впечатление людей состоятельных, которыми в большинстве случаев и являются, и щедрых по отношению ко всем, кто встречается им на жизненном пути. Прослыть скупым не позволит им их королевское достоинство, которое они ценят превыше всего, поэтому для них столь же важно и то, как они выглядят в собственных глазах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – щедрые натуры, которые, как говорят в народе, готовы снять с себя последнюю рубашку, только чтобы помочь человеку, который, на их взгляд, в этом нуждается. Так, купив что-нибудь для себя, но услышав, что эта вещь понравилась другому, тут же могут сказать: "Дарю!" При этом им совершенно не жаль уплывшего от них приобретения – напротив, они крайне горды собой и своим благородством, с которым – по их убеждению – жадность категорически не совместима.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, несмотря на кажущуюся тяжеловесность и неповоротливость, сентиментальны и романтичны, хоть и стараются скрыть эти свои качества от окружающих. Именно они способны на сюрпризы, связанные с большими денежными затратами – например, поездкой на экзотические острова или покупкой миллиона алых роз. Впрочем, цветы представители знака зачастую считают пустой тратой денег – в качестве подарка они предпочитают ювелирные изделия: в случае чего их можно продать, выручив энную сумму денег.

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