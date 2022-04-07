Астролог рассказал, что ждет Россию в ближайшем будущем

В наше время всех интересует только один вопрос: когда закончится война и люди смогут если и не вдохнуть свободно, то хотя бы перевести дух.

По понятным причинам точной даты нашей победы не может дать ни один – даже самый верный и правильный – гороскоп, но приоткрыть завесу тайны над тем, что ожидает Россию, они вполне в состоянии. Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о том, что ждет Россию в ближайшем будущем.

12 апреля – судьбоносная дата в истории

12 апреля – ключевая дата, которая может стать судьбоносной во всей мировой истории. Она предполагает сразу несколько перемещений звезд и планет, но наиболее важным и значительным станет точное соединение Юпитера и Нептуна, которое произойдет в знаке Рыб. Астрологи много писали об этом явлении, как об очень редком, которое случается раз в 166 лет, но нам интересно, как оно может отразиться на судьбе Украины и России. То, что исторические события повторяются, ни для кого не секрет: они могут рассказать, что происходило во время предыдущего соединения Юпитера и Нептуна в Рыбах.

Позорные страницы российской истории

В этот период – 166 лет назад – шла русско-турецкая война. Соединение Нептуна с Юпитером в знаке Рыб произошло 17 марта 1856 года, и уже через две недели был подписан Парижский мирный договор, согласно которому Турция оставалась целостным и независимым государством, а гарантом такого ее статуса становились Великобритания, Франция и Сардиния-Пьемонт. Бессарабия отходила к Молдове, а Россия лишалась протектората над Сербией и Валахией. Война была ею проиграна, как бы российские историки ни пытались доказать обратное. Налицо ощущение дежавю, которое усиливается, если учесть, что в нынешних переговорах между Украиной и Россией деятельное принимает участие Турция.

"Вторая часть Марлезонского балета"

Однако это только "первая часть Марлезонского балета", вторая же заключается в том, что в гороскопе России – если взять за точку отсчета две даты – 12 июня 1990 года (принятие декларации о создании России как государства) и 25 декабря 1991 года (день поднятия флага Российской Федерации) – положение планет также говорит о ее возможном проигрыше в войне. Соединение Нептуна с Юпитером в карте 1991 года указывает на то, что Хирон находится в восьмом доме (по сути дела – доме войны) в напряженных аспектах к лунным узлам. Положение осложняет находящаяся там же Черная Луна, что может указывать на поражение или иллюзию выигрыша. Транзитный Марс, находящийся в четвертом доме, отвечающем за болезни, делает напряженный аспект к натальному Плутону, что может говорить о возможных разрушениях и потере территорий.

Подписание неприятных документов и удары по авторитету

Натальный Плутон также стоит в оппозиции к транзитному Урану, а в третьем доме, отвечающем в том числе и за подписание документов, находится натальная Черная Луна в соединении с южным лунным узлом в Скорпионе и оппозиции к Меркурию в Тельце – тотеме Украины. Меркурий будет задавать тон в подписании документов, которые вряд ли устроят Россию.

Главное соединение месяца Нептун-Юпитер находится в доме болезней в напряженном аспекте к Солнцу России. В этой карте мы также видим транзитное прохождение Черной Луны по дому авторитета России, что будет говорит о серьезных и болезненных ударах, которые будут по нему наноситься в течение всего последующего времени – впрочем, они уже наносятся. После всего, что случилось, этой стране будет сложно вернуть себе хоть сколько-нибудь положительную репутацию на международной арене.

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