Что не так с утверждением "сделай хобби своей работой"

Как-то режет слух вопрос "Какое у вас хобби?", не находите? Мне его давно не задавали, наверное, потому что я не ходила на собеседования по приему на работу уже несколько лет.

В быту спрашивать о хобби как-то не принято – понятно, что, кроме сериалов и пьянок с друзьями, уже давно никто ничем не увлекается. Походы в спортзал, пробежки и даже горные лыжи и велосипеды сложно назвать хобби, потому что это тяжкий обязательный труд по поддержанию себя в форме, который стал таким же must для современного человека, как, например, походы к стоматологу.

Таким образом, у меня недавно закралось подозрение, что у бедных людей нет хобби. Потому что они все время вынуждены воспитывать детей или работать, и вот на это барство в виде невнятных хобби у них просто нет ни времени, ни сил.

Доказательств у меня особо не было, пока я не встретила одного своего неженатого знакомого, любителя эскортниц. И у нас завязалась непринужденная беседа о том, что у девушек настоящий культ сумочек по 10-15 тысяч долларов. "Все эти биркин-х*иркин, – вещал мужчина, – для девушек как капитал. Если у них есть такая сумочка, потому что ее кто-то подарил, значит, ее можно продать и помочь своей маме и ребенку. Сейчас деньги девушкам дарить не принято, дарят вещи. Если же пресловутой сумочки нет, значит, надо срочно приобрести, потому что она достойна того, чтобы ей дарили дорогие подарки!"

Мне от его спича дохнуло широким спектром образов: грустный подъезд в хрущевке, в маленьком районном центре, ребенок, которого родили в 17 лет от ровесника с проблемами с мотивацией, целями в жизни и наркотиками; ночные клубы в столице, где даже в новогоднюю ночь на предложение познакомиться вынуждена отвечать "я работаю, и поеду с тобой за 200 долларов", сумочки, которые есть уже у всех, а у тебя нет; страшная подруга, которая умудрилась скрыть, что она подрабатывала в саунах, и вышла замуж за бизнесмена и теперь скрывает уже своих подружек, не забывая вести в инсте хронику своей удавшейся жизни.

Я почему-то была уверена, что девушки, готовые идти на поступки ради сумочки, остались в прошлом. Мне казалось, что уже родилось и выросло поколение детей бизнесменов, министров и чиновников, которые владеют недвижимостью на миллионы и прекрасно живут на ренту.

Именно эти наследники придумали великолепную фразу: "Сделай хобби своей работой, и тебе больше никогда не придется работать". Им и так не приходится работать, потому что наследства пока хватает на достаточно безбедную жизнь. Разумеется, сейчас не очень принято в определенных кругах хвастаться своим наследством (могут возникнуть вопросики к родителям), зато модно быть стартапером, вышедшим из зоны комфорта, верящим в себя очень успешным бизнесменом, конечно же, превратившим хобби в бизнес. Так и кажется, что шить платья из вторичных материалов, перерабатывать мусор в элегантную мебель, бороться за экологию, продавать смузи из пророщенной киноа, делать светильники из старых гитар или даже открывать онлайн-школы по "Тик-Току" – весьма прибыльный и веселый бизнес.

Наследники даже с лекциями по миру об этом ездят, да только никто не считал никогда, сколько они продали платьев/светильников/смузи/стульев из старых пластиковых бутылок. Все покроют доходы с аренды квартир в центре города! А в свободное время от экологически ответственного бизнеса можно прекрасно заняться любимым хобби – путешествиями в Мексику и Перу на ритуалы просветления, мото- или парусным спортом.

И сумочки за 10-15 тысяч долларов такую золотую молодежь особо не интересуют. Потому что это – валюта для бедных эскортниц и вебкамщиц, которым надо помогать маме. А богатым наследникам мама сама может помочь.

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