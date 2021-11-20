Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для отдыха

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для отдыха

День благоприятен для отдыха, который может понадобиться после масштабной и, возможно, напряженной программы предыдущих суток.

В общении с окружающими потребуется максимальная тактичность: мнительность и обидчивость, которые будут свойственны многим из нас, могут превратить в оскорбление даже безобидную, но неоднозначную шутку.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 ноября для Овнов

Не стоит отвечать на агрессию кого-то из окружающих, если же сделать вид, что вы ее не заметили, не представится возможным, постарайтесь отшутиться – недоброжелатель просто лопнет от злости.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 ноября для Тельцов

В этот день звезды наделят вас редким даром красноречия, которое позволит вам убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых собеседников – например, родителей или любимого человека.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 ноября для Близнецов

День, когда нужно жить своим умом: прислушиваться к чужим советам нежелательно, особенно если вам будут активно их навязывать: подумайте, какой может быть цель того, кто это делает.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 ноября для Раков

Время благоприятно для работы над ошибками: можно – и нужно – "отмотать" события последнего времени назад, как кинофильм, и определить, в какой именно момент что-то пошло не так.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 ноября для Львов

Не стоит считать, что великую цель могут оправдать низменные средства: они не только не помогут добиться желаемого, но и дискредитируют дело, которым вы занимаетесь, каким бы благородным оно ни было.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 ноября для Дев

Велика вероятность того, что кто-то из близкого окружения попытается переубедить вас, заставив поступить не так, как вы хотели: не стоит этого делать – сожаление, которое вы испытаете позже, окажется запоздалым.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 ноября для Весов

Не стоит ничего делать, не обдумав того, какими могут быть последствия: нынешний день может принести сюрпризы, о которых вы даже не догадываетесь, так что надо соблюдать осторожность.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 ноября для Скорпионов

День идеально подходит для занятий благотворительностью: добро, сделанное другим людям в этот день, очень быстро в еще большем объеме возвратится к тем, от кого оно будет исходить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 ноября для Стрельцов

Посвятите нынешний день бытовым хлопотам: они позволят вам не только упорядочить и облагородить окружающее пространство, но и настроиться на позитивный и благодушный лад.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 ноября для Козерогов

Время, проведенное дома с близкими людьми, может, вопреки ожиданиям, привести к ссорам и, как следствие, охлаждению в отношениях: используйте выходной, чтобы отдохнуть друг от друга.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 ноября для Водолеев

День – разумеется, при наличии такой возможности – лучше провести в одиночестве: общение с людьми может привести к неприятным эксцессам – например, ссорам и конфликтам, которые не сразу удастся урегулировать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 ноября для Рыб

Сегодня необходимо отказаться от любого выбора, даже если он будет касаться сорта сыра в супермаркете: он обязательно окажется ошибочным, что, конечно, не станет смертельным, но принесет неприятные эмоции.

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