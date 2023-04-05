Гороскоп на 6 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда важно не свернуть не в ту сторону

Мощная энергетика нынешнего дня, как правило, направлена на праздники и торжества. Но, поскольку сейчас для веселья не самое подходящее время, имеет смысл сублимировать ее в творчество – можно добиться более чем серьезных результатов.

Главное, контролировать энергетические потоки, поскольку они могут заставить человека "свернуть" не в ту сторону, заставив потратить силы впустую.

Раскрепощенность, которую все – хоть и в разной степени – ощущают в этот день, может сыграть с человеком злую шутку, "заставив" его совершить то, чего ему впоследствии придется стыдиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 апреля для Овнов

Необходимо остерегаться инфекционных заболеваний, которые могут доставить массу неприятных моментов, поэтому стоит – хотя бы сегодня – воздержаться от мест массового скопления людей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 апреля для Тельцов

Сегодня не только можно, но и нужно общаться с начальством по вопросам повышения заработной платы – оно будет настроено максимально благодушно, поэтому, скорее всего, пойдет вам навстречу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 апреля для Близнецов

Реализовать свой творческий потенциал в этот день вам поможет не только – и не столько – основной вид деятельности, но и хобби, которому необходимо уделить максимум внимания – это себя оправдает.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 апреля для Раков

День, когда можно по-настоящему расслабиться, сняв таким образом накопившийся за последние недели стресс – главное, не делать этого при помощи алкогольных напитков: можете стать нервными и плаксивыми.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 апреля для Львов

Время благоприятно для того, чтобы показать себя с лучшей стороны – как перед коллегами, так и перед начальством, последнее особенно важно, поскольку даст вам возможность продвинуться по служебной лестнице.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 апреля для Дев

День – или хотя бы незначительную его часть – необходимо посвятить родственникам, особенно тем, кто постарше, и детям: конечно, прямой выгоды от такого общения вы не получите, но долг – выполните.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 апреля для Весов

Несмотря на то, что нынешний день имеет статус буднего, представителям вашего знака желательно посвятить его отдыху: похоже, ваши силы уже на исходе, самое время их восстановить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 апреля для Скорпионов

Не игнорируйте знаки, которые будет посылать вам Вселенная, даже если будет казаться, что вы вполне можете обойтись без ее предупреждений: это как раз тот случай, о котором говорят: предупрежден, значит, вооружен.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 апреля для Стрельцов

Сегодня окружающие вас люди могут открыться с самой неожиданной – и не всегда приятной – стороны: будьте внимательны к их словам и особенно делам – очень важно сделать этот вывод сейчас, а не позже.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 апреля для Козерогов

Эмоциональность – не ваш конек, поэтому сегодня – впрочем, и в любой другой день – вам нужно держать себя в руках, в противном случае рискуете наломать серьезных дров, разгребать которые придется долго.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 апреля для Водолеев

Не стоит ревновать любимого человека и выяснять с ним отношения, даже если для разговора есть весомый повод: сегодня не стоит нарушать существующую между вами гармонию чувств.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 апреля для Рыб

Можно подписывать договоры и заключать сделки, особенно если они рассчитаны на длительную перспективу – удача, прежде всего финансовая, будет сопутствовать воплощению в жизнь любого проекта.

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