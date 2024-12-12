Как голодать правильно и безопасно: топ-10 обязательных процедур для максимального результата

В последнее время практика голодания становится все популярнее. И это неудивительно. Уже более десяти лет я практикую голодные сессии по 7-10 суток 3-4 раза в год. И по своему опыту могу уверенно сказать: долгое осознанное профилактическое голодание – это чрезвычайно эффективный способ оздоровить тело и улучшить ментальное и моральное состояние. Особенно это актуально в нынешних нестабильных условиях повышенного ежедневного стресса.

Впрочем, если голодать неправильно, можно не только не добиться желаемого результата, но и навредить своему организму. Осознанное голодание означает, что вы тщательно соблюдаете все процедуры, предусмотренные этой практикой, а также правильно выходите из пищевой паузы. В этом материале я расскажу об основных процедурах и их значениях.

Начнём с обязательных процедур: клизмы и тюбажа.

Тюбаж, или слепое зондирование, – очистка организма от излишков желчи, очищение печени и желчного пузыря. Сверхважная ЕЖЕДНЕВНАЯ (!!!) процедура во время голодания, которую нельзя игнорировать. Проверенный способ выведения токсинов из организма и нормализации процесса циркуляции крови.

Тюбаж применяют для нормализации циркуляции крови в сосудах и движении желчи. Также эта процедура позволяет:

избавиться от желчи в организме: улучшить выделение желчи и устранить ее застой;

очистить печеночные протоки;

вывести токсины из организма;

мягко очистить печень и желчный пузырь.

Вся процедура занимает примерно 1,5-2 часа. Ее легко выполнять в домашних условиях.

Берем горстку шиповника, заливаем кипятком на пятнадцать минут. Процеживаем и выпиваем. Это самый простой способ.

Альтернатива – препарат "Холосас" (одна чайная ложка на стакан воды)

Сульфат магния – его, предварительно растворенный в стакане горячей воды, нужно выпить через пятнадцать минут после приема шиповника или "Холосаса". Пить в три подхода в течение пятнадцати минут. Скажу откровенно: вкус не очень приятен, поэтому можно выжать в стакан сок четверти лимона.

Грелка. Ее, горячую, но не слишком, после приема препаратов кладем на правую сторону и держим в течение часа – полтора, пока не появятся позывы к стулу. Дальше – в туалет. Все это время рекомендуется не ложиться – так очищение пройдет эффективнее. Я привязываю грелку поясом под халат, чтобы мои действия не были скованны.

Через час-два после тюбажа делаем клизму. Процедура занимает около 30 минут, и хоть она не очень приятная, но без нее вообще никак.

Почему это так важно? Без тщательной очистки кишечника можно заработать серьезное отравление с интоксикацией! При голодании организм продолжает активно всасывать вещества из кишечника, и если там каловые массы, то можете представить себе, что именно он впитывает! Так что ежедневно чистить организм с помощью клизмы крайне необходимо, это неотъемлемая часть детоксикации. В свое время я уделил много внимания изучению разных практик и понял, что ни одна серьезная практика не проходит без чистки кишечника. Чистят его разными способами. Клизма – самый простой и понятный. Индусы говорят: пока ты не почистил кишечник, с тобой не о чем говорить, потому что ты грязный.

Приобретите удобную современную двухлитровую клизму. Старых советских старайтесь избегать. Ни один специальный раствор для этого не нужен – обычная чистая вода.

Вода. Не менее важна процедура: ваш организм нуждается в воде, а на голодании особенно. Рассчитайте по доступным в интернете формулам свою идеальную суточную норму воды и пейте. В том числе ночью, если бодрствует.

Прогулка на свежем воздухе – минимум полчаса утром и столько же вечером перед сном. Лучше – без телефона. Особенно сейчас организму нужен свежий воздух и умеренная физическая активность, а мозгу – разрядка, которую дарит созерцание красоты окружающего мира (именно поэтому для "голодных" прогулок лучше выбирать парк или лес).

Легкая физическая нагрузка – ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЖЕДНЕВНО – суставная гимнастика. Также можно добавить йогу, легкую тренировку в тренажерном зале (без фанатизма, но обязательно). Почему это важно? Во время пищевой паузы организм съедает 90% жира и 10% мышечной массы. Поэтому в это время нужно показать организму, что мышцы ему нужны, они активно задействованы, и есть их не стоит. Наш организм очень умен, поэтому оптимизирует силы и энергию, сам разберется, что и откуда взять. Бонус от легкой физической нагрузки – самочувствие становится заметно лучше, если вы все поступили правильно и не перенапрягались.

Яшмовая лягушка – специальное физическое упражнение, позволяющее преодолеть чувство голода, которое (особенно в первые дни) время от времени будет вас тревожить. Выполнять ее следует несколько раз в день. Это очень просто и эффективно. Стоя или сидя, положи руки на живот, сделайте глубокий вдох и одновременно втяните живот, затаивайте дыхание на две-три секунды, после этого выдохните, расслабляя живые. Повторите это упражнение десять раз.

Мантра – ее нужно читать каждое утро после пробуждения и вечером перед сном. Мантра является неотъемлемой составляющей осознанности. Помогает правильно настроиться на процесс. Ее текст я написал несколько лет назад и радостно делюсь им:

"Сегодня лучший день моей жизни!

Сегодня (каждый день отдельно проговариваем, какой именно день: первый, второй, седьмой …) день Осознанного Профилактического голодания.

Сегодня мой любимый организм очищается от всех токсинов и шлаков, от всего лишнего и болезненного.

Сегодня каждая клетка моего прекрасного тела насыщается здоровьем, молодостью, энергией и Счастьем!

Да будет так!

Фиксация веса и самочувствия – первое, что я всегда делал, готовясь к пищевой паузе, – заводил тетрадь для записей веса и ощущений, характерных для каждого голодного дня. Отслеживать и вес, и состояние (как физическое, так и ментальное) крайне важно для лучшего понимания природы своего организма и правильности процесса.

Массаж – это очень полезная процедура, поскольку позволяет расслабить мышцы, нормализовать лимфооборот и кровообращение. В идеале посещать массажный кабинет через день.

Баня – при распаривании открываются поры и через кожу выводятся токсины, расслабляются мышцы, снимается усталость. Важно, чтобы баня не была слишком горячей. Лично я парюсь при температуре 80-90 градусов. Посидеть пять минут, затем отдохнуть и повторить процедуру раза три. Главное, чтобы было удобно. Никаких обливаний холодной водой – лучше не подвергать лишний раз свой организм стресс. В идеале париться через день, но если такой возможности нет – запланировать хотя бы два похода в баню во время голодной сессии. Хорошей заменой бани может быть теплая ванна перед сном (теплая ванна также помогает преодолеть озноб).

Это основные процедуры, соблюдение которых в течение сессии семи- или десятидневного голодания помогут получить от практики максимальную пользу и удовлетворение. Еще одно важное правило: выход из голодания должен быть плавным с соблюдением специальной диеты. К примеру, после десяти дней голодовки выход длится пять дней.

Напоследок отмечу: что бы мы ни практиковали, ответственность за свою жизнь лежит целиком на нас самих. Конечно, я рекомендую проконсультироваться с врачом, прежде чем заходить в семи- или десятидневную голодовку. Также имейте в виду, что отношение к этой практике со стороны традиционной медицины очень осторожно из-за отсутствия соответствующих протоколов.

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