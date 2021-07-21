Как отдых с детьми сделать веселым, полезным и интересным

Об особенностях летнего отдыха с детьми нам рассказала воспитательница детского сада с 25-летним стажем Ильяшенко Татьяна.

Почему с детьми стоит отдыхать не менее 14 дней

Отпуск приближается, собираем чемоданы. Сообщаем детям: будем отдыхать на море или рядом с лесом, в горах, называем страну, город, село. Ребенок в ожидании чуда. Прилетели, распаковали чемоданы, отдыхаем. Но сами еще не успели понять, что мы в отпуске.

А где же чудо? Почему не радуется ребенок, возможно, заболел? Из собственного опыта и общения с родителями знаю, что отдых часто начинается с болезни, особенно когда вы на море. Болеет ребенок не потому, что простудилась, но и это не исключительное, есть много других факторов: изменение климата, усталость во время дороги, перегрев на солнце или переохлаждения в воде, изменение режима питания, стресс от незнакомого места, чужих людей.

И наконец на 4-10-й день - у каждого по-разному - начинается период оздоровления. И теперь все зависит от того, сколько дней будет еще продолжаться ваше пребывание на море.

Если это не просто путешествие, а оздоровление, то должно быть не менее 14 дней. Чем дольше, тем больше морская вода отдаст полезных веществ; морской воздух насытит легкие кислородом.

Я всегда прислушивалась к совету врача:

ответственно относиться к выбору климатической зоны;

собрать аптечку;

оздоровления должно быть 21 день, желательно, но не менее 14;

закалку нужно начинать дома, чем раньше, тем лучше.

Как отреагирует организм на путешествие, нам неизвестно, поэтому нужно планировать отпуск заранее. Это поможет избежать многих неприятностей, особенно стресса.

Обсуждаем путешествие, составляем план, обязательно привлекаем детей к обсуждению, прислушиваемся к пожеланиям. Подчеркиваем, что отдых не только детский, а для родителей тоже. Предлагаем ребенку нарисовать на бумаге план - схему: "Мой самый счастливый день во время отдыха, каким я его представляю".

Очень важно научить детей радоваться не только большим подаркам, а чувствовать радость от маленьких сюрпризов, от приятного времяпрепровождения с родителями, от игры, вкусности и тому подобное. Интересно учить ребенка рисовать схематично, для этого надо только маленький блокнотик и маркер. Вы также присоединяйтесь, записывайте интересные высказывания. Схематическое рисование поможет изучить стихотворение, запомнить текст.

Кроме блокнота возьмите несколько листов цветного картона; 4-6 маркеров; маленький набор мелков, клей-карандаш, клубок ниток, маленькие ножницы. Из картона можно сделать интересные игры, игрушки.

Находим место на карте, обводим, подписываем. Можно вместе нарисовать карту. Ребенок таким образом не только изучает географию, а узнает, куда он поедет отдыхать. Узнаем интересные факты об этом месте, читаем вместе с детьми. Я бы посоветовала читать книги, обязательно учитывая возраст ребенка. Это могут быть небольшие рассказы, легенды, стихи, загадки.

Предлагаю в путешествие взять любимую игрушку.

Когда ж болеть, когда нужно каждый день ждать сюрприз?

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