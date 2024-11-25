Как преодолеть страх потери близкого человека на войне: советы для украинцев в сложное время

Сегодня, когда Украина переживает жестокую войну, тысячи людей сталкиваются с невыносимым страхом и тревогой за близких, находящихся на фронте или в опасности.

Как справиться с эмоциями, научиться отпускать контроль и находить ресурсы для жизни в сложных условиях, рассказывает Кристина Кудрявцева — руководитель Европейской школы психологии.

Принятие: первый шаг к покою

Существует известная поговорка: "Дай Бог силы изменить то, что могу изменить; принять то, что не могу изменить; и мудрость отличить это друг от друга". Война, к сожалению, относится к тем обстоятельствам, которые мы не можем напрямую повлиять. Большинство нашего стресса возникает именно от попыток контролировать то, что не поддается нашему влиянию. Обучение принятию реальности – это ключ к уменьшению внутреннего напряжения.

Разговор с собой: выявление рационального взгляда

Тревога — это прежде всего реакция нашего "внутреннего ребенка". Попытайтесь посмотреть на ситуацию глазами вашей "взрослой" части. Задайте себе вопрос: кому поможет ваша тревога? Уменьшит ли риск для родного человека? Очевидно, нет.

Более того, ваша тревога изнуряет вас, а иногда даже передается вашим близким.

Перенаправление энергии тревоги в действии

Тревога – это энергия. Перенаправьте его в полезное русло. Например:

• Займитесь волонтерством.

• Говорите себе, что ваша работа, уплата налогов или любая помощь армии – это ваш вклад в победу.

• Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать сейчас.

Примером являются известные кейсы в авиации: психологи заметили, что во время аварийной ситуации у экипажа самолета обычно более низкий уровень стресса, чем у пассажиров. Почему? Потому что экипаж может действовать и отчасти влиять на ситуацию.

Высвобождение эмоций: пространство, чтобы выговориться

Очень важно иметь пространство, где вы можете поделиться своими переживаниями. Если есть возможность – обратитесь к психологу. Если нет, найдите близкого человека, который просто выслушает вас. Здесь ключевое – выслушает. То есть не будет давать совета или утешать. Рекомендую так и говорить своим близким: "Мне очень нужно сейчас, чтобы ты меня выслушала или выслушал".

Прекрасной практикой также может быть ведение дневника, где вы будете записывать все свои страхи и мысли.

Физическое состояние - основа эмоционального равновесия

Фраза "В здоровом теле — здоровый дух" не потеряла своей актуальности. Начните с малого:

• Прогулки на свежем воздухе хотя бы 30 минут каждый день.

• Замена вредных продуктов на более полезные.

• Небольшие физические нагрузки, например, утренняя зарядка.

Не требуется радикальных изменений. Это некстати в условиях сильного напряжения. Простые маленькие ежедневные шаги приводят к большим изменениям.

Проживание худшего сценария

Иногда представление худшего сценария помогает снизить тревогу. Подумайте: что вы будете делать, если случится худшее? Какие шаги нужно предпринять для себя, своих детей или семьи? Наличие четкого плана Б придает уверенность.

Ищите источник интереса

Интерес к жизни, новые увлечения или хобби помогают направить энергию в конструктивное русло. Читайте книги, например "Поток" Михая Чиксентмихайи, которые показывают, как важное дело может помочь справиться даже с самыми сложными обстоятельствами.

Помните: вы не сами

Ваша тревога является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию. Но важно не позволить ей разрушить вашу жизнь. Делайте маленькие шаги каждый день, обращайтесь за помощью к близким и специалистам, и помните: самое тяжелое обязательно пройдет.

Живите здесь и сейчас, а тревогу превращайте в ресурс для себя и рядом. Это не только поможет вам, но и сделает вас опорой для ваших близких.

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