Артем Мазур и Светлана Крот.

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Иногда достаточно одной истории, чтобы заставить тысячи семей задуматься. Именно так произошло с британским сериалом Adolescence, вышедшим на экраны в 2025 году. Он не претендовал на шумную популярность, но стал культурным маркером. После его просмотра появилась тишина — не внешняя, а внутренняя, когда сложно сразу вернуться к привычному ритму. Что-то в нем было слишком знакомо и близко к происходящему рядом.

Эти истории разворачиваются в Лондоне, но несет знакомую ситуацию. Ребята, потерявшие доверие ко взрослым. Родители, которые пытаются «делать правильно», но только удаляются. Образовательная система, не выдерживающая напряжения. Атмосфера, где молчание становится фоном, а эмоции — взрывными.

Украинский зритель не должен искать аналогии. Они возникают сами собой. За последние пять лет наши дети прожили пандемию, начало полномасштабной войны, потерю стабильности, переезды, разлуки. Они взрослеют в состоянии постоянного напряжения, которое истощает даже взрослых. Но что важнее — они росли в мире, где родители часто были рядом физически, но отсутствуют внутренне. И это не упрек, а диагноз времени, когда все выживают, но не все замечают друг друга

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Во времена, когда все меняется слишком быстро, единственное, за что может держаться ребенок, — это стабильный голос рядом.

Забота ≠ Близость: где мы теряем контакт с ребенком

В родительской практике глубокое непонимание часто возникает на уровне базовых терминов. В частности, понятие «быть рядом». Физическое присутствие и реальная эмоциональная включенность — не одно и то же. Трудно назвать связью ситуацию, когда взрослый ежедневно кормит ребенка, контролирует обучение и даже водит на кружки, но при этом не знает, чем он живет, о чем думает, чего ждет. У ребенка нет недостатка заботы, но есть ощутимый дефицит внимания именно к его внутреннему миру.

Типична ситуация, когда родители искренне считают, что всегда были рядом. Но, если посмотреть глубже, оказывается: внимание сводилось к контролю, а диалог — к инструкциям. Присутствие не стало взаимодействием. Особенно болезненно это проявляется в возрасте восьми-десяти лет, когда родители часто начинают дистанцироваться, воспринимая ребенка как достаточно взрослого для самостоятельности. В этом возрасте дети меняются: начинают по-другому реагировать, реже идут на контакт. Но это не повод удаляться. Напротив, именно в это время им особенно нужно внимательное и живое присутствие.

В этом возрасте нервная система еще формируется, поэтому эмоциональный контакт особенно важен. Если связи нет, ребенок может замыкаться в себе или реагировать агрессией. Это не выбор, а следствие утраты доверия. Мы часто видим, как дети из благополучных семей чувствуют себя одинокими. Они не могут назвать свои сильные стороны или вспомнить, за что их можно уважать. И не потому, что им не хватает достижений, а потому, что их никто не спрашивает.

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Настоящая связь: как и когда она формируется

В одной из серий Adolescence есть тихая, но точная сцена. Отец, годами сохранявший дистанцию со своим сыном, внезапно предлагает вместе позавтракать. Никаких предварительных жестов, никакой подготовки просто приглашение, которое должно компенсировать годы отсутствия. И хотя сын соглашается, в его реакции ощутимо напряжение. Доверие не появляется сразу. Она требует времени, системности. Эмоциональный контакт с ребенком не начинается в момент первого разговора. Он возникает гораздо раньше — еще в период беременности. В это время голос матери, интонации, тактильные сигналы начинают закладывать базу для безопасности, которая впоследствии будет определять способность ребенка доверять и взаимодействовать. Этот этап часто остается без внимания, особенно со стороны отца. Но попытка обращаться к еще нерожденному ребенку, говорить, прикасаться, быть в контакте — это не символический жест, а реальная основа будущей связи.

После рождения в развитии ребенка есть несколько критических периодов, требующих особого родительского присутствия. В возрасте от нуля до трех лет формируются базовые ощущения защищенности. Это этап, когда постоянный, стабильный ответ на потребности ребенка создает почву для доверия к миру. Следующий важный период — шесть-девять лет, когда развивается самооценка и начинает появляться внутреннее представление о себе как отдельной личности. В двенадцать-четырнадцать лет происходит переосмысление роли родителей, ребенок стремится к автономии, но при этом требует подтверждения, что рядом есть взрослый, готовый слышать, а не только контролировать.

Когда связь не поддерживается, ребенок не перестает искать взаимодействие, он просто сменяет адресата. И тогда на первый план выходят сверстники, случайная информационная среда или замыкание в собственном внутреннем пространстве. Утрата доверия ко взрослому преобразуется в утрату доверия к себе. Мы наблюдали ситуации, когда ребенок не способен сформулировать ни одной собственной сильной стороны, не понимает, за что его можно ценить, нет представления о собственных достижениях. В таких случаях эмоциональная закрытость или, наоборот, деструктивное поведение — это не проявление характера, а сигнал о длительном дефиците безопасной связи.

Подростки, не имеющие на кого опереться, могут демонстрировать агрессию, отказ от гигиены, самоповреждение или апатию. Тревожные модели поведения не возникают внезапно. Они прорастают в те годы, когда на месте поддержки оставалась только функция. И исчезают не от морали или наказаний, а благодаря обновлению ощущения: меня видят, слышат и принимают.

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Психика под давлением: как война и стресс влияют на детей

Воздействие войны на детей не всегда имеет очевидные признаки. Большинство детей, с которыми мы работаем, не держали в руках чемодан на границе и не слышали взрывов. Но практически каждый из них видел родителей в состоянии, когда слова исчезают, а на лице усталость и тревога. Внутреннее состояние взрослых для ребенка не менее важно, чем события вокруг. И если родители не выдерживают, он это считывает мгновенно не умом, а нервной системой.

Психологи называют это вторичной травматизацией. Когда ребенок не является непосредственным свидетелем травмирующих событий, но находится рядом с проживающими, он также получает удар. Особенно, если взрослые избегают разговоров, предпочитая молчать или «держаться». Длительное напряжение в семейной среде формирует ощущение опасности, с которым ребенок остается один на один.

В более тяжелых случаях возникает риск депрессивных состояний, самоповреждений, социальной изоляции. Индивидуальные консультации с психологом иногда открывают то, что не заметили ни учителя, ни родители: ребенок давно не чувствует себя частью мира, не видит смысла в действиях, теряет контакт с собственным телом. И это уже не просто особенность характера, а медицинское состояние, нуждающееся в квалифицированной помощи.

Что делать: простые шаги для ежедневной связи

Родительская поддержка не измеряется масштабом усилий. Чаще всего ребенку нужно не путешествие на выходные, а короткое, но качественное присутствие каждый день. Пятнадцать минут на полноценный контакт без телефона, без фоновых дел имеют большую ценность, чем эпизодические попытки «исправить ситуацию». Это может быть общий ужин, прогулка, короткий разговор перед сном — любая форма, в которой взрослый действительно рядом.

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Для детей младшего возраста (от одного до пяти лет) наиболее естественной формой контакта является игра. Простая сборка конструктора, чтение книги, рисование или физический контакт вроде объятий не требуют сложных сценариев. Они дают сигнал: тебя видят, тебя слышат, с тобой любопытно.

В школьном возрасте — от шести до десяти — эффективно работают совместные действия. Это может быть приготовление пищи, уход за животными, поход в магазин или совместное решение какой-либо бытовой задачи. Ребёнок ощущает свою значимость тогда, когда его привлекают не формально, а как равноправного участника процесса. В разговорах этого возраста важно избегать формул «как надо», в то же время задавать открытые вопросы: «Что тебе сегодня понравилось?», «Что удивило?», «Что разозлило?».

С подростками — от одиннадцати лет — контакт выстраивается на других началах. Здесь важно не перехватывать инициативу, не обесценивать ответы и не пытаться исправить все в первом предложении. Вместо этого работает внимательное слушание, открытая позиция, приглашение к разговору без давления. Если ребенок делится чем-то важным, самое ценное не оценивать, а выдержать паузу, дать ему пространство развернуть мысль. Конкретно такое присутствие закладывает базу доверия.

Следует избегать морализаторства. Ребёнку не нужна лекция. Ей нужен вопрос, открывающий разговор. Помогают и особые инструменты. Например, тематические карточки для диалога: «Расскажи мне», «Между нами», «Я думаю, что…». Они созданы для того, чтобы родители и дети могли в игровой форме обсуждать важное от эмоций до фантазий. Такие форматы снижают напряжение и позволяют говорить о сложном легче.

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Полезна также хорошая подборка настольных игр, которые запускают естественное взаимодействие. Следует выбирать те, что предполагают не стратегию на победу, а совместное участие и обсуждение решений. В процессе игры возникают диалоги, которые иначе не появились. Но важно: если взрослый играет формально, без включенности — эффекта не будет. Дети точно считывают, где реальная заинтересованность, а где очередная обязанность.

Среди дополнительных инструментов — рабочие тетради по эмоциональному развитию. Они подходят для детей в возрасте от шести лет. Часто оформлены в виде квестов: «нарисуй свое настроение», «опиши день как комикс», «запиши, чем ты гордишься». Они помогают ребенку формулировать ощущения, понимать свои реакции и создавать образ себя как ценной личности. То, что часто не успевает сформироваться в каждодневном темпе жизни.

Связь с ребенком — это не разовое действие, а стиль жизни

Дети учатся отношение к себе не из книг и не со слов. Они формируют представление о себе, глядя в зеркало взрослых.

Один из самых болезненных эффектов потери эмоционального контакта — не дистанция, а потеря веры в собственную ценность. Когда ребенок перестает ждать внимания, он начинает считать, что его не стоит ждать.

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Присутствие — это не жест, а среда, в которой ребенок растет или угасает.