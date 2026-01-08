Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9-10 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9-10 января?

Луна рассказывает

21-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время позитивной энергетики, когда активными и деятельными становятся даже самые ленивые и аморфные люди. Разумеется, в первую очередь это коснется пятницы, но и в субботу лениться не стоит.

Луна рекомендует

Можно заниматься делами, которые требуют смелости и решительности: Время также благоприятно для восстановления справедливости: если кого-то незаслуженно обидели, необходимо за него заступиться.

Луна предостерегает

Нежелательно распылять силы на множество мелких дел, лучше сосредоточиться на одном, но крупном и важном, а все остальное перенести на следующую неделю

