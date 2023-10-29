Любовный гороскоп на неделю: каким знакам повезет с 30 октября по 5 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 30 октября по 5 ноября?

Лев

Львы могут познакомиться с человеком, с которым захотят провести всю свою жизнь, благодаря случайности. Например, они столкнутся с кем-то в дверях своего офиса или просто на улице – на тротуаре или пешеходном переходе. Главное, чтобы представители знака, которые, как правило, слишком увлечены собой, стали обращать внимание на окружающих, ответили на их попытки представиться и познакомиться, звезды уверены: они не пожалеют.

Весы

Весы, которые любят подарки и произведения искусства, бывают абсолютно счастливы, когда первое совпадает со вторым. На этой неделе может произойти нечто, что очень их порадует: разумеется, сюрприз будет исходить от любимого человека, который так хорошо их знает, что может угадать любой – даже самое тайное – желание. Самой главное в данном случае – отблагодарить близкого человека за его хлопоты.

Рыбы

Рыб ждет звонок от некогда любимого и, несмотря на долгую разлуку, не забытого человека, который по какой-то – только ему известной причине – решит напомнить о себе. Речь идет именно о звонке, потому что его с представителями знака разделяют многие километры и государственные границы, но надо же с чего-то начинать, а телефонный разговор в таком случае – не худший вариант. Ну а как быть дальше – встречаться или нет, решать только им самим.

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