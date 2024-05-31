Может ли выгорание быть полезным: бизнесмен поделился собственным опытом

Активный, энергичный и целеустремленный человек обречен на выгорание. Расход энергии, жизнь на высоких оборотах, необходимость принимать важные решения имеют обратную сторону медали – и это выгорание. Его провоцируют не только субъективные причины, такие как внутреннее истощение, но и объективные, например, кризис или гиперкризис – например, война.

Своим опытом делится Александр Суворов, бизнесмен, основатель компании Pet Technologies, автор книг "Система Счастья" и "Голодание для Счастья".

Я начал строить свою компанию в 1990-е, пережил все кризисы 2000-х, мне хорошо известно это состояние. Пережив выгорание и преодолев его в свое время, я получил гораздо больше, чем имел до него. Путь был непростой, но очень насыщенный. И его главные этапы могли бы стать хорошей аннотацией по выходу из выгорания.

Кардинально что-то изменить в своей жизни

Очень важно выйти из парадигмы бега по кругу. Одни и те же дела изо дня в день не оставляют простора для чего-то нового. Без этого пространства с выгоранием не справиться. Я в бизнесе уже более тридцати лет, и только чуть больше четырех лет назад вышел из операционного управления компанией. До этого был очень глубоко погружен в процессы.

Мы выгораем не только из-за усталости, но и из-за однообразия. Процессы идут, но вообще ничего нового не происходит. Для энергичного человека это особенно страшно, ведь энергия, которая в свое время активно устремлялась на достижение амбициозных целей, теперь (в лучшем случае) застаивается, а в худшем – начинает вредить компании. Решение – перенаправить эту энергию в другом направлении, предварительно покинув зону комфорта. Мой опыт: после выхода из операционного управления я переехал из Чернигова, где расположен завод моей компании, в Киев. Смена места жительства уже сама по себе эффективно перезагружает.

Осознать свое состояние и не чувствовать из-за него вины

Я выгорел, когда мой бизнес достиг пика. Дела шли хорошо, но нарастало недовольство, которое сложно было себе объяснить. Состояние опасное: человек замыкается в себе, чувствует вину за то, что он скучает, хотя должен радоваться жизни.

Выгорание сродни болезни без явных симптомов. Это состояние, когда "будто к ноге прикрепили гирю" — угрюмо, вязко. Выгорание – не физическое заболевание и не горе. К нему легко привыкнуть, и это страшно, ведь человек рискует застрять в этой "халепі" надолго. Лично я понял, что у меня было выгорание только тогда, когда начал из него выходить.

Для предпринимателя, глубоко погруженного в бизнес процессы, это особенно трудно. Мы привыкли думать: если устал, нужно отдохнуть. Но выгорание – это несколько значительно больше обычной усталости. Оно не лечится путешествием, отпуском, покупками, даже новые достижения в бизнесе не добавляют драйва, достаточного для преодоления выгорания.

Нужно дать врагу имя: признать, что вы выгорели, вывести это состояние на сознательный уровень. После этого перестать себя грызть и винить за него. А потом отдаться ему полностью, хорошенько пострадать. Желательно дать вылиться из себя этому дерьму – например, на бумагу. Я так и делал – записывал свои мысли. С тех пор у меня накопилось немало разрозненных заметок – в тетради, на кусках салфеток, в телефоне. Впоследствии часть этих записей легла в основу моих книг.

Убраться

Есть популярное упражнение: разделить лист бумаги на два столбика. В одном записать дела, которые дают вам энергию, в другом – те, которые ее уносят. Благодаря этому упражнению я обнаружил, что энергию мне дает уборка. Интересно, что именно тогда, когда я это понял, мне в руки попала книга "Магическая уборка" японского автора Мари Кондо, разработавшая собственную систему уборки и ставшая очень популярной. Эффективный способ выхода из депрессии – начать наводить порядок в своем доме, на работе, в жизни, теле, мозге. Возможно, именно в этот процесс придет понимание, чем и как заниматься дальше, с кем общаться.

Инвентаризация окружения – одна из составляющих "глобальной уборки" в жизни. Определите, какие люди отнимают вашу энергию, подумайте, как минимизировать взаимодействие с ними. Вместо этого сформировать новое окружение, состоящее из людей, рядом с которыми вы растете. Правильная обстановка означает отдавать и получать энергию в равных пропорциях.

С этим более-менее понятно, а вот как "убраться" в теле и мозге? Для себя я нашел очень эффективный способ – два-три раза в год на десять дней я отказываюсь от еды. Эту я назвал 10-дневное осознанное профилактическое голодание. Свой более чем девятилетний опыт описал в одной из моих книг "Голодание для Счастья: дневник голодающего миллионера". Я убежден, что голодание – самый естественный способ очищения тела и мозга. На шестой-седьмой день пищевой паузы начинается особое состояние, для которого характерно обострение интуиции, ясность ума и мощная концентрация мысли. Между прочим, именно на голодовке я осознал свое выгорание и начал действовать.

Впрочем, есть и другие способы поддержать свое физическое и ментальное здоровье: йога, медитации, спорт и т.д. Главное – найти свое и сделать его неотъемлемой частью жизни.

Заняться творчеством

Если вас изрядно накрывает, будьте готовы к тому, что скоро у вас откроется новый потенциал. До сих пор не понимаю, как это работает, но при выгорании у некоторых людей активируется творческий канал. Учитывая собственный опыт, рекомендую не пренебрегать этим, а заняться творчеством. Я начал писать, и через несколько лет написал несколько книг, пошел дальше в спикерство, менторство и создание собственных курсов, не связанных с темой моего основного бизнеса — машиностроением. Именно творчество для меня стало самым эффективным лекарством от выгорания и позволило в возрасте под пятьдесят открыть новые грани своей личности, сделать свою жизнь гораздо более насыщенной и интересной.

Глубинные личностные конфигурации не начинаются сами по для себя. Для них нужна мощная мотивация или сильный триггер. Выгорание – именно такой триггер. Самое сложное – осознать, что это оно. Приняв это состояние, можно использовать его как стартовую площадку для нового этапа своего развития. Процесс выхода из выгорания – это путь к себе, к осознанию своих истинных желаний и целей, если воспринимать его не только как кризис, но и точку роста. И напоследок еще один огромный плюс осознанного выгорания: тот, кто хоть раз побывал там, ни за что не захочет туда снова.

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