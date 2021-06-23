Новая этика: к чему нам нужно быть готовыми

Наш автор Кристина Ривера утверждает, что очень скоро мы не сможем выложить в социальные сети даже фото своего завтрака, не говоря уже обо всем остальном.

Еще совсем недавно одна популярная фитнес-гуру писала в своем ЖЖ: "Вы, ленивые жопы! Если вы не можете похудеть – это не потому, что вам мешает генетика\болезни\стресс\диабет\инсулин! А потому что вам лень, и у вас недостаточно мотивации, и вам нормально быть толстыми тюленями 56-го размера!"

Сегодня такое представить вообще невозможно. Как только кто-нибудь заикнется, что можно похудеть, только лишь этого захотев, сразу найдется минимум миллион человек, которые расскажут про ПТСР, которое лечится только едой, расстройство пищевого поведения, уровень гормонов, который снижается с возрастом, и вообще, про бодипозитив, к которому все должны стремиться. Поэтому про похудение, в том числе и про свой позитивный опыт, лучше никому не говорить, иначе это будет фэтшейминг и вообще, вопиющая нетолерантность.

Но не успели мы смириться с тем, что стройные ноги и накачанный зад оскорбляют чьи-то чувства, как коллективное бессознательное подставило нам очередную подножку. Популярный блогер и селф-мейд-вумен написала пост о том, что, когда ей надоело быть бедной, она стала больше работать и, в принципе, сейчас довольна результатами своего труда. Я сама сто раз в темном дотолерантном прошлом писала такие посты и сталкивалась лишь с одобрительным киванием или равнодушным молчанием моей аудитории. Тут же блогер нажала на какой-то спусковой крючок и вскрыла новые пучины коллективной ненависти. "Ты забыла про матерей с больными детьми, которые не могут работать!" – неслось из одного края океана комментариев. "Не все люди могут работать, потому что у них разные обстоятельства, так это не значит, что они не виноваты в своей бедности!", "Пенсионеры работали всю жизнь, а сейчас роются в мусорках! Это что, тоже был их выбор?". В общем, комментаторы были так возмущены таким успешным успехом автора, нажаловались на нее фейсбуку и наказали ее заточением в цифровом концлагере.

По мотивам этого эпического скандала я предлагаю не останавливаться всем, чьи чувства оскорблены. На каждую фотографию или пост, где упоминается счастливая семейная жизнь, свадьба или помолвка, вскоре можно будет реагировать следующим образом: "Как ты можешь хвастаться тем, что ты замужем? У меня, например, личная жизнь не сложилась. Да, мне не повезло – так я что теперь, неполноценная? Ты знаешь, что в Украине на 100 женщин приходится 86 мужчин. Так теперь всем, кому не достался мужик, беситься, глядя на твое ублюдочное семейное счастье? Это ошибка выжившего, что своей заботой, улыбкой или борщами ты можешь привлечь мужика!"

С этого уровня легко перескочить на фотки детей и\или сообщения о днях рождения и т.д. "Что должны чувствовать те женщины, которые не могут родить, а твой пухлый карапуз так и лучится счастьем, а ты – превосходством, которое тебе якобы дает материнство. Ты подумала о тех семьях, которые распались, потому что женщина не могла забеременеть? Что ты знаешь о ночах, когда женщины рыдают в подушку от того, что снова начались месячные и долгожданная беременность не наступила?"

Разумеется, такие опасные темы мы можем со временем научиться обходить и, к примеру, постить фоточки из путешествий. Но и тут я уже вижу неиллюзорную опасность наткнуться на чистую, незамутненную ненависть. "Путешествуешь во время локдауна? На яхте катаешься? В то время, как я вынуждена работать все лето? Потому что у меня нет отпуска\карантин\границы закрыты\нужны тесты\прививки! Почему я должна смотреть на твои красивые картинки и страдать от того, что я боюсь летать на самолетах? Сдохни, путешествующая тварь!"

Так что фото из путешествий отменяются как оскорбляющие чувства домоседов. Но даже если просто постить фотки еды, найдутся люди с непереносимостью лактозы\глютена, веганы и проч., которых оскорбит ваша пицца с пеперони и моцареллой.

Такие времена обязательно придут – и мы приближаем их как можем. Запомните этот пост!

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