Новолуние в Близнецах 6 июня 2024 года: что нас ждет в это время

Энергия знака Близнецы способствует формированию новых целей, обозначает новые пути их достижения. Входим в летний сезон налегке, со светлыми эмоциями и в позитивном настроении, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Аспект соединения Луны и Солнца в новолуние дает нам возможность начать многое с чистого листа и наполнить старт обнадеживающими перспективами. Поскольку Близнецы связаны со сферой общения, обучением, поездками на короткие расстояния и общением с родственниками, то именно эти области окажутся в июне в центре внимания.

Управитель новолуния в Близнецах – планета Меркурий, с 3 до 17 июня перемещается по знаку по этому знаку, усиливая это новолуние. А значит у нас появится много новых идей и разных подходов к решению текущих задач и устранению старых проблем, особенно связанных с важными бумагами и документами. Вселенная будет помогать подстраивать обстоятельства к достижению хороших результатов.

В момент новолуния 6 июня в 15:37 (gmt+3) в 17-м градусе знака Близнецы, Венера также находится в этом градусе, т.е. образует соединение с точкой новолуния. Это планета любви, комфорта, желаний и самым положительным образом оказывает влияние на ближайший лунный месяц. Так что смело составляйте план для перехода к следующей главе своей жизни и просто начинайте двигаться вперед. Но осторожнее со слишком активными действиями, поскольку Венера призывает держать баланс во всем, взвешивать каждый свой шаг и высказывания в адрес других людей.

Новолуние в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности. Венера в соединении с новолунием заставляет больше думать о своих чувствах, делиться мыслями с окружающими, искать новые знакомства, а также заниматься вопросами здоровья, молодости и красоты. Люди более разговорчивы в период транзита Меркурия и Венеры по Близнецам. Легче найти баланс между разумом и чувствами, установить гармонию с окружением.

Активному знаку Близнецы не хватает постоянной направляющей, которая необходима для того, чтобы достичь успеха. Венера в соединении с новолунием, а также Меркурий – управитель этого знака Зодиака, предоставляют возможность успешно и ловко справляться с ежедневными делами в новом лунном месяце, превращая жизнь в комфортную и приятную, но при этом важно брать в расчет интересы окружающих людей.

Но, не забывайте о том, что не стоит выполнять одновременно миллион дел, т.к. завершить в этом случае сможете только самые простые из них, которые окажутся бесполезными по итогу. Постарайтесь выбрать два-три наиболее значимых для себя, планомерно и последовательно их выполняя, что повысит продуктивность и позволит достичь эффективного результата.

Новолуние в Близнецах благоприятствует созданию психологически-комфортной атмосферы. Повышается коммуникабельность, люди хотят понравиться друг другу, поэтому проявляют дружелюбие. Ускоряются мыслительные процессы, что позволяет оценить ситуации одновременно с двух сторон и найти оптимальное решение. Многие люди в период активных энергий знака Близнецы видят взаимосвязь между вещами, которые между собой могут быть абсолютно не связаны.

Близнецы – знак стихии Воздуха, обладает мутабельными качествами, мужской, активный. Поэтому ключевые энергии новолуния в Близнецах являются переменчивыми, как ветер. Основным условием для жизнедеятельности людей в ближайшее время является свобода. Ведь никак нельзя удержать дуновение свежего ветра! Более того, Юпитер в Близнецах масштабирует подобные тенденции.

Новолуние 6 июня в соединении с неподвижной звездой – Ригель. занимает 7 место в списке 25 звезд первой величины. Ригель находится в созвездии Ориона, положение 17°32′ Близнецов.

В древнегреческой мифологии созвездие прочно связано с Орионом, сыном Посейдона и нимфы Эвриалы. Он был знаменитым беотийским охотником, отличавшимся красотой и необычным ростом. События, описанные в легенде, относятся ко времени, когда на острове Хиос правил царь Ойнопион, сын Диониса и Ариадны. У него была дочь Меропа, на которой против ее воли женился Орион. Желая отомстить обидчику, царь Ойнопион напоил Ориона вином и, когда тот заснул, ослепил его. Посейдон дал слепому Ориону способность ходить по водам, и он, посадив себе на плечи одного из учеников Гефеста в качестве поводыря, перешел по морю на остров Лемнос, откуда был перенесен воо владения Гелиоса. Лучи бога Солнца возвратили Ориону зрение.

Позднее в Ориона влюбилась богиня утренней зари Эос. Она похитила его, как похищала до этого понравившихся ей красивых мужчин. В этот момент в истории появляется богиня Афродита, ревновавшая Эос к богу войны Аресу. Желая досадить сопернице, богиня Афродита убила Ориона стрелой, выпущенной из лука.

По другой версии мифа, Орион после утомительной охоты в жаркий день случайно нашел прохладную пещеру с водным источником. Обрадовавшись, он вошел в нее, не подозревая, что там отдыхала богиня Артемида. В окружении нимф она входила в воду. Таким образом, Орион случайно увидел богиню нагой, что крайне разгневало ее. За это он был превращен в оленя. Собаки Ориона погнались за ним и растерзали своего хозяина.

Боги превратили охотника и его собак в созвездия. С тех пор на небе появились Орион и следующие за ним Большой и Малый Псы.

В Древнем Египте созвездие Ориона считалось царем звезд. Ригель – самая большая звезда в созвездии Ориона, находится на его левой, западной ступне. Известна как морская звезда. Со звездой Ригель связан и самый грандиозный марафон – кто первый шагнет на северный полюс. Позднее эта звезда стала стала символом первого шага на Луну.

Звезда Ригель связана со славой, богатством и оригинальностью. Но для поддержания успеха необходима постоянная жизненная борьба. Также важно, чтобы человек сфокусировался на своем деле, а если энергия не сфокусирована, то приходит разочарование.

Энергичная энергия знака Близнецы будет помогать в поездках и путешествиях, в обучении, сдачи экзаменов, особенно представителям знаков стихии Воздуха – Близнецам, Водолеям и Весам. А вот Стрельцы будут подводить промежуточные итоги года, учитывать влияние новых обстоятельств и корректировать свои планы. Непросто Девам и Рыбам, поскольку представители этих знаков Зодиака столкнутся с множеством мелких проблем. Однако, если организуют свою жизнь и не будут распыляться на множество дел, то смогут преодолеть все препятствия.

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