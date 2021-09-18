Продай себя, если сможешь: зачем нам нужен личный бренд

Наш автор Кристина Ривера считает, что всем нам пора заняться развитием личного бренда. Это увлекательно, модно и очень перспективно.

Когда-то звезды рекламировали кроссовки, доставку пиццы или политические программы. Звезды создавали ту самую добавочную стоимость бренду, которую уже нельзя было создать дизайном, материалами, качеством или прочими уникальными предложениями. Так, в результате звезды баскетбола получали больше за рекламные контракты, нежели все работники фабрики по, собственно, изготовлению этих кроссовок. А бренды отказывались от собственных заводов и вкладывали деньги в маркетинговые бюджеты.

Зато сейчас мы наблюдаем странную ситуацию: каждый – начиная от адвоката и заканчивая патологоанатомом – сам решил стать такой звездой, в надежде тем самым увеличить свой ценник. Так, сейчас шоумены, у которых уже был этот "социальный капитал" и "наценка за популярность", не просто рекламируют чьи-то товары или услуги, а сами стали политиками, урбанистами, финансистами, прогнозистами, изготовителями косметики и одежды… да бог весть кем они еще стали.

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Комаровский начинал как нормальный участковый педиатр, который в яркой форме, граничащей со стендапом, давал советики по цвету и консистенции какашек у младенцев для тревожных мамаш. Я сама во время беременности читала его книгу, и среди шуток-прибауток о том, как спать с мужем, выудила пару ценных советов. Но когда наступил тот самый переломный момент и мы начали прислушиваться к его мнению о том, как просто перестать стрелять, поговорив с Путиным на рыбалке? Или как мы должны говорить на русском/украинском языках? Почему его мнение по иным вопросам, нежели сопли тоддлеров, стало ценным, важным и, более того, и интересным? Почему в современном мире такую важную роль играют высказывания знаменитых людей на любую, далекую от сферы их деятельности, тему?

"Самая ценная валюта – внимание людей", – говорит блогер во время вебинара по Тик-Току (не спрашивайте). Именно это мы наблюдаем сейчас: современная экономика постепенно превратилась в экономику внимания. Мы покупаем платья уже не у брендов, а у блогеров (и плох тот блогер, который не монетизировал свой аккаунт, выпустив собственную линейку одежек для собак); обращаемся к тем адвокатам, на чьи инстаграмы мы подписаны; верим тем врачам, у которых поинтереснее Тик-Ток. Кстати, о Тик-Токе: увидела аккаунт девушки, которая показывает, как она реставрирует старые книги (ну как реставрирует, красит форзацы акрилом). Девушка совершенно очаровательна, и видосы привлекают. Так она признается, что у нее столько заказов, что вынуждена отказываться (Что? в наше нелегкое время еще кто-то реставрирует книги? Ущипните меня!).

Личный бренд в последнее время стал настоящим культом, и неважно, в какой ты сфере подвизаешься. Все как заведенные постят свои фотки в уверенности, что красивая поза и отфотошопленное лицо придаст экспертности в сфере продажи недвижимости, финансов или садоводства. В этом что-то есть: оказывается, алгоритм фейсбука отслеживает и продвигает в выдаче улыбающиеся, довольные, открытые лица с улыбками. Таким образом, есть шанс, что пост про инвестиции в криптовалюты прочитает больше домохозяек и вложится в сомнительные предприятия.

На этом эффекте захвата и удержания внимания построен и новый феномен инфоцыганщины и всяких Лабковских-Пинтосевичей: чем больше мы обращаем внимание на что-то, тем оно нам кажется ценнее и важнее (и нужнее). Хотя банальности, которые вещают знаменитые психологи, коучи по личностному росту и тем более эксперты по счастью, режут слух и корежат сознание.

Тем не менее это новая реальность, с которой нам придется не просто смириться, а приспособиться к ней. Ждем появления персональных брендов у представителей всех без исключения профессий. Даже у патологоанатомов. Кстати, последние очень популярны в Телеграм – только пока не понятно, как этот поток внимания монетизировать.

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