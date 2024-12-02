Психологическая поддержка в условиях войны: как справляться с эмоциональными последствиями и адаптироваться к новым реалиям

Полномасштабное вторжение России разделило нашу жизнь на "до" и "после". Изменения коснулись каждого из нас. Одним пришлось покинуть родной дом, другим — столкнуться с потерей работы или близких людей, третьим — вступить в ряды ВСУ и защищать свою страну.

Украинцы вынуждены жить в состоянии тревожности, страха, панических атак, злобы, вины, неопределенности, отчаяния, депрессии, печали, опустошенности и беспомощности. Больше всего эта война повлияла на наше эмоциональное состояние.

Внутренний эмоциональный контейнер может быть настолько переполнен болью, что не хватает сил на выполнение даже привычных повседневных дел, чувствуется отсутствие смысла жизни и планирования будущего.

Как справиться с эмоциональными последствиями военных действий и адаптироваться к новым реалиям? Об этом — далее в статье от психолога психологического пространства MOZHNA SPACE Юлии Петриченко.

Способы обеспечения психологической устойчивости в условиях войны

Военные действия продолжаются, и нам нужно держаться, чтобы продолжать жить и помогать стране в этих сложнейших условиях. Как уберечь свою психику от чрезмерного влияния стрессовых факторов?

Позаботиться об удовлетворении базовых потребностей во сне и отдыхе. Если к войне вы привыкли работать сверхурочно, не заботясь о своем рабочем графике, следует осознать, что военные события — это дополнительный источник стресса для организма. Так что продолжая жить в таком же ритме, вы можете столкнуться с профессиональным выгоранием значительно быстрее. Важно планировать свой день и выполнение рабочих задач так, чтобы вам ежедневно хватало времени на оптимальный отдых и восстановление сил. Развивать в себе позицию наблюдателя, когда ваше Я находится над ситуацией, а не тонет в переживаниях. Это позволяет определить собственную зону контроля и действовать в рамках того, чем вы можете управлять. Если эмоции переполняют, спросите себя "Могу ли я повлиять на эту ситуацию и как именно?" К примеру, задонатить или поддержать пострадавших словами или другими поступками. Осознанно проживать свои эмоции. Помните, не бывает плохих и хороших эмоций. Все, что вы сейчас чувствуете, — это нормальная реакция и происходящие неадекватные события. Чтобы уменьшить интенсивность эмоции, озвучивайте ее в моменте (“я боюсь”, “я злюсь”, “мне грустно” и т.д.). Вы также можете вести дневник эмоций или делать аудио- или видео, чтобы дать пространство собственным переживаниям. Делиться своими чувствами и мыслями с близкими и знакомыми. Многие привыкли переживать все в себе, потому что убеждены в том, что их не поймут и не окажут той поддержки, на которую они рассчитывают. Но это не так, ведь война затронула не только индивидуальную психику каждого, но и коллективную. Открывшись другим, вы осознаете, что не одни и есть те, кто разделяет вашу боль. Спорт, ходьба и упражнения на стимуляцию блуждающего нерва. Физическая активность способствует выработке "гормонов счастья", учитывая дофамин, эндорфин, серотонин и окситоцин. Ежедневно уделяйте полчаса или час для прогулки. Для нормализации блуждающего нерва, влияющего на работу многих органов человека, следует заниматься йогой, медитациями, пением, делать массаж, дыхательные упражнения, принимать теплую ванну. Это существенная помощь нервной системе при депрессивных и тревожных состояниях. Саморазвитие и обучение. Чтобы найти силы двигаться дальше, следует учиться и развиваться в интересующих вас интересах, вдохновляющих и вызывающих положительные эмоции. Там, где присутствует любовь, всегда есть энергия света, преодолевающая тьму. Поэтому занимайтесь тем, что любите.

Война – это не только потери и боль, но и возможность посттравматического роста. Подумайте, какие черты характера и навыков вы приобрели, как изменились ваши ценности, приоритеты и осознания. Они станут основой нового пути вашей жизни.

Как с эмоциональными последствиями военных действий помогает справиться психолог

Психологическая помощь сейчас крайне необходима для всех, кто страдает от эмоциональных качелей войны. Психолог – это специалист, который создаст подходящее поле для проявления ваших чувств, поможет принять их, адаптироваться к условиям нестабильности и найти внутренние ресурсы для выхода из сложного жизненного периода, вызванного текущими реалиями.

Благодаря терапии, вы сможете интегрировать травматический военный опыт в собственную жизнь и справляться с различными внутренними конфликтами и переживаниями.

Психотерапия — самый эффективный, глубокий и действенный способ улучшения эмоционального состояния, обеспечивающий укрепление внутренних опор, определение новых ориентиров и менее болезненное движение к изменениям.

Забота о ментальном состоянии во время войны — это важный шаг к улучшению отношений с собой, своим окружением и вкладом в психологическое здоровье страны в целом.

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