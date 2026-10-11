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ТСН в социальных сетях

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Авторская колонка
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"Ребенка отбросило к стене": в Днепре российский дрон уничтожил квартиру военного, его 8-летняя дочь в больнице

Из-за взрыва в Днепре ребенка отбросило к стене, он травмирован.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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"Ребенка отбросило к стене": в Днепре российский дрон уничтожил квартиру военного, его 8-летняя дочь в больнице

В Днепре в результате российской атаки на квартиру пострадали жена военнослужащего Давида и их 8-летняя дочь. Ребенок сейчас находится в больнице.

Об этом сообщает «Общественное».

По словам мужчины, при ударе он был на службе. О попадании в квартиру ему сообщила жена по телефону. Ранение получил их ребенок.

Семья находится в шоковом состоянии. Дом полностью уничтожен. Пока родные пытаются найти документы и спасти уцелевшие вещи.

"Я был на службе, жена мне позвонила, что прилетело точно в квартиру", - рассказал мужчина.

Ребенка откинулось к стене. В настоящее время она с травмами находится в больнице.

Журналист спросил, где будет жить семья.

«Еще ничего не знаем. Сейчас ищем документы, выносим уцелевшие вещи», – ответил Давид.

Как мы писали, в Днепре в результате попадания российского ударного дрона в девятиэтажку вечером 10 октября пострадали три человека. Взрывная волна повредила также близлежащие дома, в которых выбило несколько сотен окон. О последствиях атаки сообщил мэр Борис Филатов.

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