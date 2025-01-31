Самоисцеление организма: что такое аутофагия и как ее активировать голоданием

"Большинство людей умирают не от голода, а от переедания". Эти слова мыслителя Леонарда Орра, как и его другие труды, в свое время вдохновили меня попробовать голодание. В своей книге "Оставьте привычку умирать" Орр объясняет, что основной причиной преждевременной смерти является загрязнение организма: как физическое, через пищу и токсины, так и энергетическое, вызванное нашим прошлым или общением с другими людьми.

Ключ к долголетию, по словам Орра, состоит в том, чтобы очищаться быстрее, чем организм накапливает загрязнение. Но как это сделать? На помощь приходит уникальный процесс — аутофагия, запускающийся во время голодания естественный механизм.

Что такое аутофагия и почему она важна

Аутофагия, буквально переводимая как "самопоедание", — это естественный процесс, при котором клетки разрушают и перерабатывают свои поврежденные компоненты. Это не просто очищение, а настоящий механизм обновления, позволяющий организму поддерживать свое корректное функционирование. Благодаря аутофагии клетки избавляются от "мусора": поврежденных белков, органелл и даже опасных бактерий.

Запускается этот процесс, когда организм сталкивается с дефицитом питательных веществ. Приблизительно через 16–24 часа после начала голодания уровень инсулина снижается, а уровень глюкагона повышается, и клетки начинают использовать свои внутренние ресурсы для энергии. Благодаря этому организм не только выживает, но и омолаживается на клеточном уровне.

Автор книги "Чудо голодания" Поль Брэгг пишет: если голодать по 7-10 дней четыре раза в год (на смене сезонов) и 36 часов раз в неделю, можно перезапустить свой организм на клеточном уровне, активировав таким образом механизмы антистарения. На голодании замедляются катаболические процессы, в тканях появляются физиологически активные вещества – метаболиты, стимулирующие синтез нуклеиновых кислот и белков. Это способствует обновлению организма и замедлению старения.

Наука и польза аутофагии

Процесс аутофагии был открыт в 1960-х годах XX века. Однако разобраться в тонкостях механизма исследователи так и не смогли. Никто из них не знал, как появляются так называемые аутофагисомы, как регулируется их активность, какие гены контролируют процесс. Прорыв в этой теме совершил японский молекулярный биолог Йосинори Осуми, который в 1990-х подробно описал процесс аутофагии в своих публикациях. Он десятилетиями продолжал свои исследования, и в конце концов в 2016 году получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии. В Нобелевском комитете отметили, что работы ученого помогли изучить множество процессов, происходящих в человеческом организме, например, мутацию клеток или инфекции, которые могут привести к болезни Паркинсона, диабету, раку и другим заболеваниям.

Аутофагия (а значит, и голодание, которое запускает этот процесс) позволяет вылечиться от аутоиммунных патологий, аллергий, артрозов, остеохондроза, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, кожных и суставных заболеваний.

Профессор молекулярной нейрогенетики Кембриджского университета и Британского научного института по исследованию деменции Давид Рубинштейн в комментарии для статьи на BBC упомянул эксперименты, проводившиеся на мышах. "В рамках этих экспериментов процесс аутофагии у грызунов запускался с помощью генетических инструментов, медикаментов или голодовки. И в этих случаях животные жили дольше и были более здоровы в целом, — говорит профессор. — Ряд исследований показал, что белки образуют сгустки в нервных клетках людей. что приводит к развитию таких болезней как Альцгеймер и Паркинсон. Если запустить аутофагию, можно быстро удалить эти белки и защитить организм от нейродегенеративных заболеваний и некоторых видов деменции.

Голодание в борьбе с хроническими заболеваниями и серьезными недугами

Этот метод используется для лечения различных хронических заболеваний, включая аутоиммунные состояния, хронические воспалительные процессы и метаболические нарушения. Голодание более 21 суток рассматривается также как один из способов профилактики и лечения онкологии. Интересные исследования по этому поводу организовали в американском медицинском просветительском центре Cedars-Sinai. Его авторы обнаружили, что пациенты даже с тяжелой формой рака при голодании чувствовали себя лучше, а химиотерапия была более результативна и наносила меньше вреда здоровым клеткам. Один из организаторов исследования доктор медицинских наук Джетро Ху логически объяснил этот феномен. По его словам, одно из основных молекулярных различий между раковыми и здоровыми клетками состоит в том, что раковые клетки потребляют значительно больше глюкозы, чем обычные клетки. Когда количество глюкозы в организме снижается – именно это, как мы помним, происходит на голодании – здоровые клетки переключаются на альтернативный источник питания – кетоны. Раковые же клетки не обладают способностью к такому метаболическому переключению.

Коллега Ху, доктор Стивен Фридленд сравнивает здоровые и раковые клетки с медведями и колибри. "При отсутствии пищи медведи впадают в спячку, а колибри умирают". Раковые клетки становятся более уязвимыми к воздействию химиотерапии. Одновременно здоровые клетки находятся в своеобразной глубокой дреме, защищающей их от токсического воздействия специфического лечения онкобольных.

Голодание против Covid-19

Однажды голоданием я вылечил Covid-19. В январе 2022-го я сильно заболел этой болячкой. Она уже выходила из моды, но от этого не становилась менее противной.

Появилась сумасшедшая, на первый взгляд, мысль – в первые же дни болезни зайти в голодание.

Шел четвертый день моей осознанной голодовки, и он был переломным. Скажу больше: в этот день заболевание отступила. Следующие дни: с четвертого по седьмой, становилось все лучше и лучше. Важная оговорка: нельзя заходить в голодание с высокой температурой. Я заходил хоть и с вирусом, но к тому моменту температура у меня уже стабилизировалась.

Говорят, "голодные" дни не засчитываются к нашему жизненному сроку. При голодании организм запускает процессы выживания, и все механизмы старения выключаются. Если голодать хотя бы дважды в год по 10 дней и еще раз в неделю – по одним суткам, то 70 дней в году нам не засчитывается. За 10 лет практики это 700 дней – два дополнительных года жизни. Целых два года! Разве это не подарок себе?

Напоследок отмечу: что бы мы ни практиковали, ответственность за нашу жизнь лежит целиком на нас самих. Конечно, я рекомендую проконсультироваться с врачом, прежде чем заходить в семи- или десятидневную голодовку. Также имейте в виду, что отношение к этой практике со стороны традиционной медицины очень осторожно из-за отсутствия соответствующих протоколов.

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