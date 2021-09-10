Ветераны дейтинга: где вы теперь, одинокие сердца с первых сайтов знакомств

Наш автор Марина Фролова помнит все о первых сайтах знакомств и брачных агентствах, которые рассылали фотографии невест в письмах. Реальных таких письмах. С конвертами.
Недавно в Украине отмечали круглую дату – 30 лет со дня появления интернета.
Еще 20 лет назад сайты знакомств еще не были так безумно популярны, как сейчас. Я даже помню те времена, когда люди знакомились в чатах на сайте рок-группы ДДТ или в ICQ. Если турецкие мужчины написывают сейчас в Instagram и Facebook, то тогда они призывно зазывали в Анталию именно там. Впрочем, это помнят люди, которым за 30 и старше.
В начале 2000-х люди уже вовсю регистрировались на различных отечественных и международных сайтах знакомств. Жизнь стала приобретать неведомую до того скорость, а на реальные отношения стало не хватать времени. Если говорить о самых популярных в Украине и ближнем зарубежье сайтах знакомств, то стоит вспомнить, что сайт Mamba появился в 2003 году. Уже тогда существовало огромное количество разных мелких сайтов, которые требовали инвестиций и раскрутки, но со временем исчезли. В 2008 году я встречалась с парнем-айтишником, который уже тогда создавал сайты знакомств. Популярный нынче в Украине Tinder появился в 2012 году. И брачные агентства, которые были всегда, но 2000-х еще использовали бумажные каталоги с фото и отсылали письма в другие страны по почте, уже тогда начали полностью переходить в онлайн.
Поколение сайтов знакомств
На 2021 год в мире появилось огромное количество людей, которые с сайтов знакомств или не удалялись за 10-20 лет ни разу, или постоянно к ним обращаются по разным причинам: от скуки, для измен, по привычке, в поиске клиентов (проститутки), мошенники, бесплатно поесть (девушки).
У меня есть знакомая, которая недавно развелась после 10 лет брака. На международном сайте знакомств ее анкета появилась в 2008 году. Она снова ее восстановила в этом году, и ей написал мужчина: "Ты до сих пор здесь!? Мы общались с тобой 10 лет назад". Ей пришлось объяснять, что последние 10 лет она была не в поиске, а замужем.
Есть такой типаж старых холостяков, которые половину своей сознательной жизни провели на сайте знакомств. Им уже по 50 лет. Они без детей, семьи, постоянной девушки.
С одним таким я хожу уже 4 года по ресторанам. Мы друзья. Большего ему и не надо. Я слушаю его истории. И таких поклонников у меня человек пять.
– На сайте знакомств я популярен, – говорит он. Наверное, это только я понимаю, что большинству девушек, у которых он так популярен, он нужен, чтобы поесть, потому что он полноватый, жадноватый иностранец, не щедрый в ресторанах, живущий во всех странах в дешевых отелях. Но он верит в то, что он популярен и показывает за ужином девушек с сайта, которые ему понравились и с которыми вроде как что-то завязалось. Девушки, конечно, не его уровня. Одна то ли модель, то ли эскорт, летит в частном самолете, отдыхает на очень дорогих курортах и носит дорогие бренды. Вторая – с большой грудью, участница всевозможных реалити и телешоу.
– Хотя, конечно, она полновата, – вздыхает мой немолодой знакомый старый холостяк с ожирением, показывая фото девушки с большой грудью.
Недавно один неженатый 50-летний политик всеукраинского масштаба снялся в реалити-шоу, где искал жену. Он в принципе никогда не скрывал, что уже давно ищет ее, на сайтах знакомств в том числе. Комментарии под видео жгли огнем. Туда пришли девушки с сайтов знакомств, которые знакомились с ним там еще 10 лет назад. Они вспоминали, как в те времена он призывал их в личных переписках вступать в его партию.
Будущее сайтов знакомств предсказать сложно, тем более что часть их функций перенимают постоянно появляющиеся социальные сети. Кстати, многих женщин раздражают желающие познакомиться в соцсети, хотя в том же Tinder сегодня можно прикрепить в профиль ссылку на свой Instagram. Уже сейчас понятно, что в будущем много людей будут регистрироваться там в юности и проводить время до самой смерти. Уже есть прогнозы, что в ближайшее десятилетие все больше детей будут рождаться у пар, познакомившихся в интернете.
Я недавно участвовала в международной конференции по дейтингу, которая до пандемии проводилась в Нью-Йорке, а теперь – в Zoom. Собственно, по участникам со всего мира можно было понять, что ждет дейтинг и каков он уже сегодня. Были представлены узкоспециализированные агентства и сайты. Была женщина, которая знакомит исключительно евреев. Были представлены агентства для ЛГБТ. Есть специальные дейтинг-сервисы для богатых американцев, которые ищут пару в США, где на одного миллионера в листе ожидания 4 тысячи женщин. Агентства знакомств исключительно для людей с темной кожей.
Не секрет, что сайты знакомств сегодня уходят в разные ниши: для католиков и прочих верующих, для жителей арабских стран, для любителей спорта, феминисток, людей, желающих завести детей и так далее.
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