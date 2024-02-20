Зачем миллионеры голодают: как практика воздержания от еды позволяет оздоровить тело, ум и бизнес

"Недавно я завершил двадцать шестую в своей жизни сессию 10-дневного осознанного профилактического голодания. Этот простой и максимально естественный способ физической и ментальной очистки и оздоровления я практикую уже десятый год подряд – захожу в 10-дневную голодовку дважды-трижды в год, и каждый раз убеждаюсь в его эффективности и пользе: для тела, для мозга и для моего бизнеса.

Почему именно десять дней и при чем здесь осознанность? Эффект глубокой очистки организма и перезапуска важных физиологических процессов, а также появления ментального состояния, о котором я пишу дальше, достигается именно в течение 7-10 дней голодания. Сегодня довольно популярны короткие голодные сессии: от 36 часов до трех суток. Они переносятся легче, но, к сожалению, не дают такого же результата, как длинная пищевая пауза.

Десятидневное голодание обеспечивает профилактику многих заболеваний – отсюда название. В то же время воздержание от пищи в течение более 20 суток является лечебным, для таких серьезных практик нужны серьезные причины, подготовка, отсутствие противопоказаний и сопровождение врача. Это другой уровень. Список противопоказаний для 10-дневной практики очень ограничен, и если следовать ее правилам (пить достаточно воды, вовремя делать клизму и тюбаж и т.д.) риски для здоровья отсутствуют.

Почему осознанное? Ибо предполагает, что вы сознательно подходите к процессу, воспринимаете эту практику как подарок себе, а не пытку. Кроме того, тщательно выполняете все предусмотренные процедуры и соблюдаете правила выхода из голодовки. Что это за правила, вы можете прочесть в книге Поля Брэгга "Чудо голодания", которая в свое время вдохновила меня зайти в пищевую паузу. Или же в моей книге "Голодание для счастья: дневник голодающего миллионера", в которой я поделился своим многолетним опытом голодания.

Почистить тело и мозг

Впервые я зашел в пищевую паузу в 2015 году, когда активно экспериментировал, отыскивая диету для оздоровления и поддержания хорошей физической формы. Уже на первой голодной сессии понял, что одним лишь физическим аспектом (качественным очищением организма от шлаков и улучшением самочувствия) результат не ограничивается.

Чуть больше, чем за неделю, я достиг ясности ума и состояния безусловного эмоционального равновесия, которые позволили мне решить сложные бизнес-вопросы. Тогда я понял, что голодание – это еще и эффективный инструмент повышения качества работы компании, а во время последующих пищевых пауз убедился, что практика имеет накопительный эффект.

В 2015-м у нас был серьезный кризис на производстве, связанный с активным ростом бизнеса. Собрался клубок проблем, решение которых постепенно, но очень ясно начали вырисовываться у меня с пятого дня голодовки. После завершения практики я запустил процессы структурирования бизнеса и внедрения регулярного менеджмента. За четыре года, в течение которых я дважды-трижды в год заходил в 10-дневную паузу питания, мне удалось полностью перезагрузить компанию, передать штурвал в руки менеджмента и выйти из операционного управления, посвятив свое время творчеству и развитию стартапов.

Зачем миллионерам голодать и как это работает?

В первую очередь для того, чтобы уменьшить или вообще нивелировать вредное влияние перманентного стресса на организм и способность трезво мыслить. Бизнесмен – человек дела и движения, мозг которого находится в постоянном напряжении. Живому человеку это трудно выдерживать, поэтому часто предприниматели (особенно люди больших цифр) прибегают к разным вспомогательным веществам, позволяющим достичь измененного состояния сознания. Алкоголь – один из них. Голодание – это естественный и действенный способ достижения такого состояния без ущерба здоровью. На 5-7-й день пищевой паузы наступает очень интересное состояние внутреннего покоя, полного штиля, за которым следует прилив сил и эйфория. Я называю это глобальной чисткой мозга и ментальной перезагрузкой.

Чего обычно больше всего не хватает нам, предпринимателям? Времени и энергии. Есть миллион видов разного консалтинга – для личностного развития и развития компании. Но если у тебя реально нет энергии, ничего не получится, какой бы дорогой учебный курс ты ни купил. Энергия – это ограниченный ресурс, использовать который следует прицельно, выделяя приоритеты. Но когда не хватает времени, а голова забита кучей вопросов на нерешенные задачи, провести аудит своей занятости и расставить приоритеты почти нереально. Постоянно что-то "фонит": проснулся с утра, и надо куда-то бежать, что-то срочно делать. Не делаешь – чувство вины. Голодание позволяет отделиться от всего этого внутреннего и внешнего шума, сделать пит-стоп и посмотреть на свой бизнес (и в целом – на свою жизнь) под другим углом.

Из пункта "А" – в пункт "Б"

После десяти дней голодания жизнь меняется. Это как путь из пункта "А" в пункт "Б", преодолевая который вы лучше понимаете, чего хотите, и главное – как к этому прийти. Именно поэтому первое, что следует сделать перед началом практики, — это завести дневник и прописать в нем задачу на голодную сессию. Задача состоит из двух больших блоков: жизнь и бизнес. Главные вопросы по первому блоку:

Точно ли у меня есть то, чего хотел?

Точно ли я хочу, чтобы именно так проходил мой день, моя неделя, мой год?

Правильно ли я трачу свою энергию?

Достаточно ли времени я уделяю семье, друзьям, своим хобби?

Поразмыслить в таком духе и попытаться нарисовать в воображении образ себя счастливого – собрать в кучу все компоненты своего персонального счастья. Возвращаться к нему в течение всех 10 дней голодания и наблюдать за тем, как этот образ будет изменяться.

Что касается бизнеса – жирными штрихами описать его состояние на сегодняшний день и прочертить ориентиры на будущее. В течение голодной сессии будут вырисовываться новые детали, приходить нестандартные интуитивные решения. Как правило, важные решения у нас – они глубоко внутри, и у нас часто не хватает энергии и концентрации, чтобы поднять их на поверхность. Голодание дает и энергию, и уровень концентрации, и обостряет интуицию.

Голодание по дням

Первый день голодания – это суета. Вы только входите в практику, приспосабливаетесь к новому положению, привыкаете к графику обязательных упражнений и процедур.

Некоторое прояснение наступает на второй день. Тело адаптируется к новому состоянию. Самый сложный – третий день – переход организма на внутренний ресурс. В этот день важно избегать сильных физических и умственных нагрузок. Советую больше времени проводить на открытом воздухе.

С четвертого дня голодания появляется чувство легкости и внутреннего покоя. Можно начинать активную работу с дневником: фиксировать свои состояния, записывать актуальные для вас вопросы – как личные, так и рабочие.

С пятого дня начнут приходить ответы. Их нужно не упустить, а записать – это важно. У меня на голодании часто бывают озарения ночью. Если полениться и не записать, риск на утро не вспомнить, что тогда так удачно надумалось.

Именно на пятый день голодания следует совершить аудит своего рабочего времени: проанализировать свои стандартные действия в течение дня. Такой усредненный тайминг, что поможет понять, насколько эффективно тратится ваша энергия. На голодании это легко делать, ведь вы оптимизированы (организм оптимизирует энергию). Взглянув на список дел и потраченное на них время, вы поймете, какие из них действительно нуждаются в вашем участии, а какие можно смело делегировать без ущерба процессу. Зато освободившиеся время и энергию переориентировать на те сектора колеса жизненного баланса, которые годами оставались без вашего внимания и успели существенно просесть.

Еще одно полезное упражнение на голодание – аудит команды и процессов в коллективе. Насколько эффективны ваши сотрудники? Вы можете ясно почувствовать, что часть людей в команде либо неэффективны, либо вообще не ваши. Интересное дело: с пятого дня голодания вы очень точно обнаруживаете ложь. Вас невозможно обмануть в таком состоянии. Именно на голодовке я увольнял тех, на кого даже тень подозрения не упала бы в "сытом" состоянии. Любые сомнения или, напротив, приятные впечатления относительно сотрудников следует фиксировать и в дальнейшей работе принимать их во внимание.

На голодную сессию важно запланировать несколько стратегических творческих совещаний. Начинать проводить их можно уже со второго дня голодовки, но я советую – с пятого-шестого. "Голодные совещания" — место для решения самых сложных бизнес-задач, сверхтяжелых проектов, зашедших в тупик ситуаций. Именно там ваш сверхэффективный чистый мозг будет генерировать идеи, которым по окончании практики вы еще долго будете удивляться: "А что, так можно было?"

К десятому дню практики у вас будет куча ценных наработок: видение своего бизнеса в среднесрочной и долгосрочной перспективе; четкий план действий; понимание, правили ли люди в вашей лодке; оценка своего рабочего времени и связанные с этим изменения для более рационального использования энергии собственника.

Новые привычки

Голодание – это поинт, на котором можно радикально изменить свои привычки. К примеру, бросить курить. Я так поступал дважды. Существенно уменьшить употребление алкоголя, отказаться от сахара и т.д. К тому же это отличный повод вернуться в спорт, ведь регулярные ежедневные физические упражнения – одна из обязательных составляющих графика голодающего.

С начала войны я стал чаще практиковать пищевые паузы. Они помогают мне поддерживать эмоциональное и ментальное равновесие, что очень важно и в жизни, и в бизнесе, чтобы не принимать иррациональные решения. Стресс такого уровня особенно коварен – он незаметно накапливается, а затем проявляется в самых неожиданных и отвратительных формах. На голодании ты слышишь ту же информацию, что и другие, находишься в той же реальности, что и другие, но весь этот массив абсурда и негатива будто проходит мимо тебя, не цепляет – как будто ты погрузился в глубокую многодневную медитацию.

Упорного предпринимателя-достигатора от этой практики может удержать страх остановки – на целых 10 дней выпасть из рабочего процесса, да еще в такое сложное для бизнеса время! Хорошая новость состоит в том, что выпадения не будет. 10-дневная пищевая пауза не требует каких-либо особых условий — можно продолжать работать, ходить в офис, заниматься спортом, соблюдать привычный распорядок – конечно, без перегрузки и с некоторыми поблажками себе, голодному.