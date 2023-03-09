5 фактов о Шевченко, которые не изучают в школе

О Шевченко написано очень много, но есть интересные эпизоды из его жизни, о которых мы еще очень мало знаем.

9 марта - день рождения Тараса Шевченко - уместный случай заключить список малоизвестных фактов о поэте. О Шевченко написано очень много: и работ, которые являются интерпретациями, своеобразным прочтением его текстов ("Шевченко как мифотворец" Григория Грабовича, "Шевченков миф Украины" Оксаны Забужко, работы Евгения Сверстюка и Ивана Дзюбы), и биографических исследований (самое популярное - жизнеописание, созданное Александром Коныским). Есть Шевченковская энциклопедия. Нет пока современной беллетризованной биографии художника, а она точно стала бы бестселлером - самой известной до сих пор остается роман Оксаны Иваненко "Тарасовы пути".

Предлагаемые 5 малоизвестных эпизодов из жизни Шевченко — это интересные вещи, которые не изучают в школе.

Выкуп из крепостных: альтернативная версия

Петр Мартос, финансировавший издание первого "Кобзаря" 1840 года, приводит отличную от традиционной версии историю выкупа Тараса Шевченко из крепостных.

Как-то крепостному художнику один генерал заказал свой портрет. Нарисовал художник красиво и, что немаловажно, очень похоже. Но в жизни генерал был некрасивым, а значит, реалистичную работу принимать отказался. Тогда Шевченко переработал картину: закрасил генеральские атрибуты, нарисовал полотенца и инструменты для бритья и отдал работу в парикмахерскую как вывеску. Разъяренный генерал предложил Энгельгардту выкупить крепостного. Понимая, чем это может закончиться для Тараса, Жуковский уговорил императрицу просить владельца Шевченко приостановить переговоры с покупателем — а в благодарность императрица захотела, чтобы Карл Брюллов наконец закончил давно начатый портрет Жуковского, который и был потом разыгран в знаменитую лотерею.

Залог успеха дебютной книги – талантливый редактор

Украинский поэт Евгений Гребёнка, он же автор всемирно известного романса "Очи черные", оказал огромное влияние на молодого Шевченко. Он сыграл значительную роль в формировании круга чтения — а значит, и мировоззрения! – поэта. Именно с его легкой руки Шевченко читает "Энеиду" Ивана Котляревского, "Историю Русов", произведения Квитки-Основьяненко, а также узнает о возможности существования печатного народнопесенного слова - и что хорошо известный ему фольклор сейчас в моде и в почете. Эти идеи Шевченко гениально воспринял, усвоил и развил в своих первых произведениях.

Кроме того, обратите внимание: в "Кобзаре" 1840 года всего восемь произведений, но каждое из них, по сути, является бриллиантом. Их последовательность тоже тщательно продумана. Емельян Прицак в труде "Шевченко — пророк" предполагает, что именно Гребёнка был редактором и соучредителем дебютной книги. Он же убедил Петра Мартоса финансировать первое издание "Кобзаря".

Пьянство?

Известна цитата из письма Тургенева Герцену: "Скажи два слова в "Колоколе" о смерти Шевченко. Бедняк уморил себя неумеренным употреблением водки". Тургенев был лично знаком с Шевченко, кроме того, у них были общие друзья, например, семья Афанасия Марковича (о чем замечает Михаил Драгоманов), поэтому информацией владел, очевидно, из первых уст. Впрочем, в воспоминаниях другого доброго знакомого Шевченко, Николая Костомарова, находим целый ряд примеров, якобы свидетельствующих о защите художника. Костомаров, мол, много раз видел, как Шевченко выпивает, и изрядно выпивает ("десяток стаканов чая с добавлением рома"), но только раз встретил поэта по-настоящему пьяным (и то в более приличном виде, чем остальная компания, которая его сопровождала). Такая репутация Тараса вызвана скорее его стойкостью к алкоголю.

А полковник Косырев, вспоминая о периоде службы Шевченко в Ново-Петровском укреплении, пишет, что от угощений художник не отказывался, чаще пил в гостях, чем за свой счет, и мог упиться так, что засыпал прямо в доме хозяев. Однажды молодежь положила Шевченко на дверь и, исполняя церковные песни, носила его в таком виде, отвечая заинтересовавшимся: "Шевченко хороним!".

Последняя любовь

Фантазия о браке не покидала Шевченко на протяжении всей жизни. Последней девушкой, которую он серьезно рассматривал на роль жены, стала Ликера Полусмак. Она сначала прислуживала у его друзей Карташевских и облаченная в украинский наряд исполняла прежде всего декоративную роль; потом служила наемной работницей у Кулишей. Шевченко ею заинтересовался, вспыхнул страстью. Самой же Ликере он нравился, но не больше. Она все время колебалась, и это непостоянство подкреплялось мнением господ, которые в определенный момент решили, что Шевченко нужно подыскать другую, более серьезную, невесту. "Сибиряк" - вот какое определение больше пугало Ликеру. Об этом говорили господа, это подкреплялось и многочисленными историями, рассказанными поэтом, вспоминая свое прошлое. Имелся в виду опыт ссылки, куда попадают за разные провинности и возвращаются травмированными, надломленными личностями. Величие поэта Ликера не осознавала и, вероятно, не задумывалось, как почетно было бы стать его вдовой (жалость по такой упущенной возможности прочитывается в ее воспоминаниях).

После разрыва с поэтом Ликера променяла его на лакея — девушка работала парикмахершей, затем вышла замуж, вместе с мужем они открыли парикмахерскую в Царском селе. Было много детей. Однако муж пил, а однажды бросил в огонь печи Ликерин портрет, нарисованный Шевченко. Кроме того, Ликера хорошо шила, имела учениц. Шитьем зарабатывала и в Каневе, куда переехала после смерти мужа в 1905 году. В последние годы жизни она ухаживала за могилой Шевченко. Местные ее так и называли: Шевченко. Это и раздражало женщину, и льстило ей.

Перезахоронение

Художник Григорий Честаховский занимался перезахоронением Тараса Шевченко весной 1861 года. Происходило все пышно: еще на пути в Канев за гробом двигались процессии, а когда его оставляли в церквях на ночь, туда приходили деятели местной общины. А в Орле гроб сопровождали духовенство с пением религиозных песен, игравший малороссийские мотивы военный оркестр и гимназисты. В Украине собирались толпы: гроб здесь ждали заранее, принимали с торжествами. После погребения началось настоящее паломничество. Кстати, именно Честаховский настоял на похоронах Шевченко на Чернечьей горе, а не возле церкви в Каневе, как хотела его семья. Именно распорядителю пришло в голову, что хорошо бы насыпать могилу — он же эту идею собственноручно и воплотил, согласовав с местными властями (отдельный выигранный бой с бюрократией!), а затем организовал дополнительные масштабные поминки уже летом, после освящения места захоронения.

Сам Честаховский похоронен в Качановке, куда его тело из Петербурга отдал приказ перевезти помещик Василий Тарнавский; он же позаботился, чтобы насыпь на могиле друга была почти такой же, как и у Шевченко.

Оксана Щур

Читайте также: