Бездрожжевой хлеб с маком и кунжутом

Этот простой рецепт станет настоящей находкой для всех любителей ароматной домашней выпечки.

Хотите вкусного и полезного хлебца на завтрак или обед? Обязательно попробуйте этот рецепт. Здесь не придется заранее готовить опару, долго вымешивать тесто и привыкать к дрожжам. Процесс приготовления занимает не более 15 минут, дальше за вас будет работать духовка, а вот результат превзойдет ожидания. Так что к делу!

Время приготовления: 60 минут

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки;

50 г цельнозерновой муки;

300 мл кефира;

2 ст. л. овсяных хлопьев;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. обжаренного кунжута;

2 ст. л. сырого мака;

1 ч. л. меда;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. соли;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

Приготовление пошагово:

1. В глубокой миске смешать все сухие ингредиенты: муку, хлопья, соль, разрыхлитель.

2. В отдельную миску наливаем кефир, добавляем соду и оставляем на 5 минут. В это время кефир погасит соду. Смесь немного увеличится в объеме.

3. На сковороде поджариваем кунжут до золотистого цвета.

4. В миску с кефиром добавляем растительное масло и мед. Хорошо перемешиваем.

5. В сухие ингредиенты выливаем кефирную смесь и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем мак и кунжут, снова хорошо перемешиваем.

6. Дно формы застилаем пергаментом или смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто и ставим в разогретую до 200°C духовку.

Выпекаем 40-45 минут. Время приготовления зависит от размера формы. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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