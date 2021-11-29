Бездрожжевой хлеб с маком и кунжутом

Этот простой рецепт станет настоящей находкой для всех любителей ароматной домашней выпечки.
Хотите вкусного и полезного хлебца на завтрак или обед? Обязательно попробуйте этот рецепт. Здесь не придется заранее готовить опару, долго вымешивать тесто и привыкать к дрожжам. Процесс приготовления занимает не более 15 минут, дальше за вас будет работать духовка, а вот результат превзойдет ожидания. Так что к делу!
Время приготовления: 60 минут
Ингредиенты:
- 200 г пшеничной муки;
- 50 г цельнозерновой муки;
- 300 мл кефира;
- 2 ст. л. овсяных хлопьев;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 ст. л. обжаренного кунжута;
- 2 ст. л. сырого мака;
- 1 ч. л. меда;
- 1 ч. л. соды;
- 1 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
Приготовление пошагово:
1. В глубокой миске смешать все сухие ингредиенты: муку, хлопья, соль, разрыхлитель.
2. В отдельную миску наливаем кефир, добавляем соду и оставляем на 5 минут. В это время кефир погасит соду. Смесь немного увеличится в объеме.
3. На сковороде поджариваем кунжут до золотистого цвета.
4. В миску с кефиром добавляем растительное масло и мед. Хорошо перемешиваем.
5. В сухие ингредиенты выливаем кефирную смесь и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем мак и кунжут, снова хорошо перемешиваем.
6. Дно формы застилаем пергаментом или смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто и ставим в разогретую до 200°C духовку.
Выпекаем 40-45 минут. Время приготовления зависит от размера формы. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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