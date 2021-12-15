Идеальный шоколадный бисквит для новогоднего торта

Этот бисквит станет отличной основой вашего непревзойденного десерта. Как его приготовить, рассказал кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.
Праздники близятся, а вы еще не знаете, что приготовить на десерт? Тогда держите рецепт великолепного шоколадного бисквита, который станет основой вашего непревзойденного десерта.
Ингредиенты на форму диаметром 22 см:
- 5 яиц
- 150 г сахара
- 130 г муки
- 30 г кукурузного (или картофельного крахмала)
- 30 г какао
- 1 ч. л. ванили
- щепотка соли
Время приготовления: 60 минут
Приготовление пошагово:
1. Яйца разбиваем в большую миску, добавляем сахар, ваниль и соль. Взбиваем миксером на большой скорости, пока масса не посветлеет и значительно увеличится.
Проверить, готова ли смесь, просто: проведите пальцем или ложкой по поверхности. Если остается след, прекращаем сбивать.
2. Просеиваем до смеси муку, крахмал и какао. Аккуратно перемешиваем, стараясь не сильно осадить взбитые яйца.
3. Выливаем смесь в подготовленную форму и выпекаем при 170°C примерно 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Чтобы сделать идеальный бисквит, сохранивший форму, вам понадобится простая формула. Если будете использовать форму большего диаметра, чем указано у меня, просто пересчитайте ингредиенты. Так, на 1 яйцо понадобится 30 г сахара, 15 г муки на 10 г какао порошка и 6 г крахмала.
На форму диаметром в 22 см нужно 5-6 яиц, на 24 см — следует взять уже 7 яиц и отмерить другие продукты согласно формуле.
Видеоверсия рецепта:
Веселый вам праздник и приятного аппетита!
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