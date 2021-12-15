Идеальный шоколадный бисквит для новогоднего торта

Этот бисквит станет отличной основой вашего непревзойденного десерта. Как его приготовить, рассказал кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.

Праздники близятся, а вы еще не знаете, что приготовить на десерт? Тогда держите рецепт великолепного шоколадного бисквита, который станет основой вашего непревзойденного десерта.

Ингредиенты на форму диаметром 22 см:

5 яиц

150 г сахара

130 г муки

30 г кукурузного (или картофельного крахмала)

30 г какао

1 ч. л. ванили

щепотка соли

Время приготовления: 60 минут

Приготовление пошагово:

1. Яйца разбиваем в большую миску, добавляем сахар, ваниль и соль. Взбиваем миксером на большой скорости, пока масса не посветлеет и значительно увеличится.

фото: Bene Gusto

Проверить, готова ли смесь, просто: проведите пальцем или ложкой по поверхности. Если остается след, прекращаем сбивать.

фото: Bene Gusto

2. Просеиваем до смеси муку, крахмал и какао. Аккуратно перемешиваем, стараясь не сильно осадить взбитые яйца.

фото: Bene Gusto

3. Выливаем смесь в подготовленную форму и выпекаем при 170°C примерно 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

фото: Bene Gusto

Чтобы сделать идеальный бисквит, сохранивший форму, вам понадобится простая формула. Если будете использовать форму большего диаметра, чем указано у меня, просто пересчитайте ингредиенты. Так, на 1 яйцо понадобится 30 г сахара, 15 г муки на 10 г какао порошка и 6 г крахмала.

фото: Bene Gusto

На форму диаметром в 22 см нужно 5-6 яиц, на 24 см — следует взять уже 7 яиц и отмерить другие продукты согласно формуле.

фото: Bene Gusto

Видеоверсия рецепта:

Веселый вам праздник и приятного аппетита!

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