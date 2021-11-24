Непревзойденный Киевский торт своими руками

Знаменитый десерт по оригинальному рецепту с орешками и нежным кремом просто тает во рту.
Этот десерт трудно назвать легким, однако нежные коржи однозначно будут таять во рту, а крем "Шарлотт" просто сведет вас с ума. По оригинальному рецепту, как обычно говорят, ГОСТу, для приготовления Киевского торта используют орехи кешью. По желанию можно сделать микс кешью и лесных орешков, а кто-то для экономии использует даже арахис.
Готовить Киевский торт простое, но не быстрое дело. Поэтому не теряем времени на разговоры и беремся за дело, чтобы успеть к чаепитию.
Время приготовления: 2 дня
Ингредиенты:
Для двух коржей диаметром 26 см:
- 400 г сахара
- 300 г орехов
- 100 г муки
- 10 яичных белков
- 1 пакет ванильного сахара
Для крема:
- 300 г сливочного масла жирностью 82%
- 250 г сахара
- 200 мл молока
- 10 г какао
- 3 яйца
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 ст. л. коньяка
Приготовление пошагово:
1. Белки отделяем от желтков, накрываем и оставляем на 12-24 часа заквашиваться при комнатной температуре. Обратите внимание, что ингредиенты рассчитаны на два коржа, поэтому разделите их поровну.
2. Орехи слегка обжарить и измельчить. Добавить к ним 150 г сахара, 50 г муки и ложку ванильного сахара, хорошо перемешать.
3. В отдельной емкости сбиваем миксером белки к пышной пене. Не переставая взбивать, добавляем 50 г сахара и взбиваем еще около минуты.
4. В белковую массу высыпаем орехово-сахарную смесь с мукой. Аккуратно перемешиваем и выкладываем в форму.
5. Выпекаем 2 часа при температуре 150°C. Готовые коржи, не извлекая из формы, оставляем в покое на 12-24 часа, чтобы структура стала более плотной. Только после этого извлекаем их из формы.
Готовим крем:
1. В кастрюлю закладываем желтки, выливаем молоко и тщательно перемешиваем, чтобы во время нагревания яйца не свернулись. После этого отправляем в молочно-яичную смесь сахар и ставим на плиту. Помешивая, варим до загустения. Консистенция должна напоминать жидкое сгущенку. Затем пересыпаем в чистую миску, накрываем пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка, и оставляем остывать.
2. Когда сироп полностью остынет, в отдельной миске перетираем размягченное при комнатной температуре масло с ванильным сахаром. Когда смесь посветлеет, понемногу добавляем сироп и продолжаем взбивать, пока не смешаем весь сироп с маслом.
3. Разделите готовый крем на 2 порции: треть отложите в отдельную миску и добавьте к нему какао, хорошо перемешайте. В белый крем добавьте коньяк и хорошо перемешайте. По желанию часть белого крема можно сделать цветным для украшения торта.
4. Теперь собираем торт. Дно формы или тарелку желательно смазать ложкой крема, чтобы коржи не скользили. Затем укладываем первый слой безе, смазываем белым кремом и накрываем второй лепешкой. Сверху и по бокам украшаем коричневым кремом.
Видеоверсия рецепта:
Вкусного чаепития!
Больше рецептов ищите на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com
Читайте также:
- Нежный кекс с тыквенным пюре и изюмом
- Американская классика: булочки синнабон
- Торт "Павлова": история знаменитого десерта и рецепт
Больше рецептов читайте в разделе "Кухня".