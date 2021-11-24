Непревзойденный Киевский торт своими руками

Знаменитый десерт по оригинальному рецепту с орешками и нежным кремом просто тает во рту.

Этот десерт трудно назвать легким, однако нежные коржи однозначно будут таять во рту, а крем "Шарлотт" просто сведет вас с ума. По оригинальному рецепту, как обычно говорят, ГОСТу, для приготовления Киевского торта используют орехи кешью. По желанию можно сделать микс кешью и лесных орешков, а кто-то для экономии использует даже арахис.

Готовить Киевский торт простое, но не быстрое дело. Поэтому не теряем времени на разговоры и беремся за дело, чтобы успеть к чаепитию.

Время приготовления: 2 дня

Ингредиенты:

Для двух коржей диаметром 26 см:

400 г сахара

300 г орехов

100 г муки

10 яичных белков

1 пакет ванильного сахара

Для крема:

300 г сливочного масла жирностью 82%

250 г сахара

200 мл молока

10 г какао

3 яйца

1 ч. л. ванильного сахара

1 ст. л. коньяка

Приготовление пошагово:

1. Белки отделяем от желтков, накрываем и оставляем на 12-24 часа заквашиваться при комнатной температуре. Обратите внимание, что ингредиенты рассчитаны на два коржа, поэтому разделите их поровну.

фото: Bene Gusto

2. Орехи слегка обжарить и измельчить. Добавить к ним 150 г сахара, 50 г муки и ложку ванильного сахара, хорошо перемешать.

фото: Bene Gusto

3. В отдельной емкости сбиваем миксером белки к пышной пене. Не переставая взбивать, добавляем 50 г сахара и взбиваем еще около минуты.

фото: Bene Gusto

4. В белковую массу высыпаем орехово-сахарную смесь с мукой. Аккуратно перемешиваем и выкладываем в форму.

фото: Bene Gusto

5. Выпекаем 2 часа при температуре 150°C. Готовые коржи, не извлекая из формы, оставляем в покое на 12-24 часа, чтобы структура стала более плотной. Только после этого извлекаем их из формы.

фото: Bene Gusto

Готовим крем:

1. В кастрюлю закладываем желтки, выливаем молоко и тщательно перемешиваем, чтобы во время нагревания яйца не свернулись. После этого отправляем в молочно-яичную смесь сахар и ставим на плиту. Помешивая, варим до загустения. Консистенция должна напоминать жидкое сгущенку. Затем пересыпаем в чистую миску, накрываем пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка, и оставляем остывать.

фото: Bene Gusto

2. Когда сироп полностью остынет, в отдельной миске перетираем размягченное при комнатной температуре масло с ванильным сахаром. Когда смесь посветлеет, понемногу добавляем сироп и продолжаем взбивать, пока не смешаем весь сироп с маслом.

фото: Bene Gusto

3. Разделите готовый крем на 2 порции: треть отложите в отдельную миску и добавьте к нему какао, хорошо перемешайте. В белый крем добавьте коньяк и хорошо перемешайте. По желанию часть белого крема можно сделать цветным для украшения торта.

фото: Bene Gusto

4. Теперь собираем торт. Дно формы или тарелку желательно смазать ложкой крема, чтобы коржи не скользили. Затем укладываем первый слой безе, смазываем белым кремом и накрываем второй лепешкой. Сверху и по бокам украшаем коричневым кремом.

Видеоверсия рецепта:

Вкусного чаепития!

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