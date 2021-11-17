Слабосоленая красная рыба с коньяком

Чтобы приготовить изысканный деликатес, вам понадобится свежий лосось и простые ингредиенты.
Обычно в магазине малосоленая рыба стоит вдвое дороже свежей. Однако приготовить непревзойденный деликатес очень просто. Для этого понадобятся специи, которые можно найти на любой кухне и зелень.
Чтобы придать красной рыбе пикантный аромат, я обычно добавляю немного коньяка. Подготовка занимает считанные минуты, после чего рыбу ставим в холодильник на 12 часов и смакуем. Из такой красной рыбы можно приготовить вкусные бутерброды, изысканные тарлеталетки, рулеты или непревзойденный салат.
Ингредиенты:
- 500 г филе красной рыбы (у меня был лосось);
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. коньяка;
- 1 ч. л. молотого перца;
- 1 ч. л. розового перца горошком;
- 1 ч. л. сушеного розмарина;
- пучок укропа.
Время приготовления: 12 часов.
Приготовление пошагово:
1. Филе лосося промыть и просушить. Укроп мелко порубить. Соль, сахар, перец и розмарин смешать в отдельной емкости.
2. Расстилаем на столе пищевую пленку. Посыпаем смесью соли, сахара и перца, выкладываем сверху кусок рыбы. Солим-перчим, посыпаем укропом, сбрызгиваем коньяком. Укладываем сверху второй кусок рыбы и повторяем процедуру.
Туго заматываем пленкой и отправляем в холодильник минимум на 12 часов.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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