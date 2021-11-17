Слабосоленая красная рыба с коньяком

Чтобы приготовить изысканный деликатес, вам понадобится свежий лосось и простые ингредиенты.

Обычно в магазине малосоленая рыба стоит вдвое дороже свежей. Однако приготовить непревзойденный деликатес очень просто. Для этого понадобятся специи, которые можно найти на любой кухне и зелень.

Чтобы придать красной рыбе пикантный аромат, я обычно добавляю немного коньяка. Подготовка занимает считанные минуты, после чего рыбу ставим в холодильник на 12 часов и смакуем. Из такой красной рыбы можно приготовить вкусные бутерброды, изысканные тарлеталетки, рулеты или непревзойденный салат.

фото: Bene Gusto

Ингредиенты:

500 г филе красной рыбы (у меня был лосось);

2 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. коньяка;

1 ч. л. молотого перца;

1 ч. л. розового перца горошком;

1 ч. л. сушеного розмарина;

пучок укропа.

фото: Bene Gusto

Время приготовления: 12 часов.

Приготовление пошагово:

1. Филе лосося промыть и просушить. Укроп мелко порубить. Соль, сахар, перец и розмарин смешать в отдельной емкости.

фото: Bene Gusto

2. Расстилаем на столе пищевую пленку. Посыпаем смесью соли, сахара и перца, выкладываем сверху кусок рыбы. Солим-перчим, посыпаем укропом, сбрызгиваем коньяком. Укладываем сверху второй кусок рыбы и повторяем процедуру.

фото: Bene Gusto

Туго заматываем пленкой и отправляем в холодильник минимум на 12 часов.

фото: Bene Gusto

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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