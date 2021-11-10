Чебуреки из лаваша за 15 минут

Если вы никогда не пробовали "ленивых" чебуреков из лаваша — скорее отправляйтесь в супермаркет за ингредиантами.

Если у вас нет ни времени, ни желания возиться с тестом для чебуреков, а самих их очень хочется — просто сходите в супермаркет и купите лаваш. Такие чебуреки готовятся 15 минут, но получаются в итоге не менее вкусными.

Ингредиенты:

листы лаваша — 5 шт;

мясной фарш — 300 г;

твердый сыр — 50 г;

небольшите луковицы — 3 шт;

зелень — пучок;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Лаваш сложите пополам и нарежьте на квадраты, чтобы можно было сформировать правильные треугольники. На одну половину выложите начинку из мелко нарезанного лука, зелени и фарша, накройте второй половиной и обжаривайте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки — "ленивые" чебуреки готовы.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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