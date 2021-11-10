Чебуреки из лаваша за 15 минут

Если вы никогда не пробовали "ленивых" чебуреков из лаваша — скорее отправляйтесь в супермаркет за ингредиантами.
Если у вас нет ни времени, ни желания возиться с тестом для чебуреков, а самих их очень хочется — просто сходите в супермаркет и купите лаваш. Такие чебуреки готовятся 15 минут, но получаются в итоге не менее вкусными.
Ингредиенты:
- листы лаваша — 5 шт;
- мясной фарш — 300 г;
- твердый сыр — 50 г;
- небольшите луковицы — 3 шт;
- зелень — пучок;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Лаваш сложите пополам и нарежьте на квадраты, чтобы можно было сформировать правильные треугольники. На одну половину выложите начинку из мелко нарезанного лука, зелени и фарша, накройте второй половиной и обжаривайте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки — "ленивые" чебуреки готовы.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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