Первая любовь, мания женитьбы и разбитое сердце: 5 фактов о женщинах Шевченко

Читали ли женщины-современницы Шевченко? Любили ли они его? Тарас Шевченко никогда не был женат, не имел брачных детей, а о его романах знаем больше сплетен, чем фактов. Молодой Шевченко имел большой успех у женщин; вернувшись из ссылки, состарившийся извне, он превратился в навязчивого поклонника.

Современники Шевченко в своих воспоминаниях и исследователи его биографии сходятся в одном: личная жизнь Тараса Шевченко вдохновляла его к творчеству, но практически никогда не влияла на производительность труда. Никакие эпизоды с разбитым сердцем не становились причиной творческого коллапса ни в писательстве, ни в живописи.

ШЕВЧЕНКОВСКИЕ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ

Круг единомышленников художника — преимущественно мужской. Они вдохновляли его, им восхищались, редактировали и поучали его. Читали ли Шевченко женщины? Да. И даже больше: благодаря ему барышни начали читать на украинском. Ведь в то время девочек из благородных семей от кормилицы сразу отдавали под опеку иностранок-гувернанток. За разговорный украинский наказывали. Поэтому во взрослом возрасте украинский язык - а тем более литература - были уже не слишком интересны.

Когда же в Петербурге вышел первый "Кобзарь", а сам Шевченко стал модным автором, то барышни наперерез бросились читать на украинском. Переполненная шутками "Энеида" Котляревского женщинам не рекомендовалась, а вот проза Квитки-Основьяненко как раз подходила к тому, чтобы ею восхищаться.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

"Мы вместе когда-то росли, маленькими когда-то любились…". Подруга детства будущего поэта - Оксана Коваленко из села Кирилловка - считается первой девушкой, запавшей в душу Шевченко на всю жизнь. Именно ей он впоследствии посвятит поэму "Марьяна-монашка".

Оксана Коваленко стала Шевченковской Беатриче на всю жизнь. Долгое время считалось, что Оксана пережила злополучный роман с москалем и стала "покрыткой", и именно этот сюжет отразился в многочисленных произведениях поэта. Однако сельские метрические книги и исповедные росписи не подтверждают этот факт. Когда Шевченко приехал в Кирилловку в 1843 году, Оксана уже была замужем и имела двух дочерей.

УРОКИ ПОЛЬСКОГО

Перед переездом в Петербург юный Тарас несколько лет живет в Вильно при дворе своего господина Энгельгардта. София Энгельгардт решает воспитать из способного крепостного крестьянина собственного портретиста, поэтому в это время он посещает уроки живописи. Тогда же Тарас подружился со швеей Ядвигой Гусиковской. Девушка отказывается разговаривать с приятелем на каком-то другом языке, кроме польского.

Говорят, что по-польски Шевченко говорил хорошо, а значит, он оказался мотивированным учеником. Именно Дзюня Гусиковская открыла Шевченко польскую литературу и национальную идею. А еще благодаря ей молодой крепостной человек осознал, насколько образ жизни и мысли свободного человека отличаются от его подневольной повседневности.

КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ НРАВИЛИСЬ ШЕВЧЕНКО

Оживленные, такие, "чтобы земля горела на три сажени". Женщина, по его мнению, должна быть страстной, энергичной. Так, во время гостевания в Яготине у Репниных Шевченко сдружился с воспитанницей семьи Глафирой Пселовной. Одаренная художница, девушка не была красавицей, однако ее умное лицо, огненный взгляд, пышные кудри производили впечатление на окружающих.

Княжна Варвара Репнина, влюбленная в Шевченко, очень ревновала к этой симпатии. Однако старшую на шесть лет панну художник воспринимал скорее как подругу и опекуна. Однажды, не выдержав, Варвара воскликнула в присутствии завороженного поэтическими чтениями общества: "Когда Глафира продаст свой первый образ и, как обещала, отдаст мне эти деньги, я закажу за них золотое перо и подарю его вам".

МАНИЯ ЖЕНИТЬБЫ

После возвращения из ссылки Тарас Шевченко пытается жениться. Похоже, что он ищет не столько любви, сколько спасения от одиночества. Избранница должна быть красивой, нарядной, доброй хозяйкой. Поэтому и обращает поэт внимание не на барышень, а на простых девушек. "Те образованные и избалованные барышни в зубах увязли", - пишет он. В 1859 году Шевченко полюбил Хариту Довгополенковну, батрачку своего брата Варфоломея.

Он мечтает поселиться с ней в усадьбе над Днепром. В письмах Шевченко просит брата и его жену посодействовать Харитиной симпатии. Однако те против такого брака, считая, что Тарас уже слишком удалился от народа: ему нужна такая жена, с которой можно было бы поговорить о творчестве, об идеях, о чем-то, что выходит за пределы быта. Да и сама Харита не хочет замуж за старого чудака, хоть и кумира нации. В конце концов она влюбляется в писаря, за которого впоследствии и выходит замуж.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

По Харите Шевченко грустит недолго. Хоть и он и пишет брату Варфоломею просьбу подыскать ему новую невесту-красотку, однако находит себе чернобровую украинку в Петербурге. Это Ликера Полусмак, которой суждено было войти в истории как последняя несчастная любовь поэта. Ликера, по описаниям, не была красавицей, однако была хорошо сложена.

Она не очень понимала мечты Тараса о жизни на хуторе. Мечтала выйти замуж за господина и никак не хотела ни сельской жизни, ни самостоятельно, без служанок, распоряжаться в доме. Шевченко упрекает ее за нечистоплотность, они постоянно ссорятся из-за того, что девушка не хочет соответствовать представлениям поэта об идеальной женщине. 45-дневный роман Шевченко и Ликеры заканчивается драматично: поэт обнаруживает, что у его невесты роман с лакеем, а потом пытается через всех общих знакомых отобрать у Ликеры свои подарки, чтобы "сжечь их у нее на глазах".

Оксана Щур

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