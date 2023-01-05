Атопический дерматит: все, что нужно знать о болезни

Атопический дерматит — это один из наиболее распространенных дерматитов. Заболевание может проявляться как в детском, так и в зрелом возрасте, значительно ухудшая качество жизни человека. Что собой представляет атопический дерматит и как с ним бороться, рассказал врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

ЧТО ЭТО

Атопический дерматит (АД) — это хроническое, рецидивирующее заболевание кожи, этиология которого до конца не установлена. Но известно, что он чаще всего диагностируется у детей, родители которых имеют атопические заболевания. То есть главная причина его развития — это генетическая предрасположенность или же семейный анамнез (атопия).

Если АД страдают или страдали оба родителя, вероятность его развития у ребенка составляет около 80%. Если только мама или папа — около 50-55%.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ

Во всем виноват филаггрин (FLG). Это основной белок, который отвечает за барьерную функцию кожи и принимает участие в дифференциации клеток. Проще говоря, он способствует тому, чтобы между клетками рогового слоя сохранялся максимально плотный контакт.

При АД наблюдается нехватка этого белка, поскольку в генах филаггрина происходят определенные мутации, негативно влияющие на его синтез. Это значит, что барьерная функция кожи при АД очень слабая — аллергены и патогенные микроорганизмы без проблем проникают в ее слои.

Также нехватка филаггрина приводит к неспособности эпидермиса удерживать влагу. Дело в том, что продукты распада филаггрина являются основными составляющими натурального увлажняющего фактора (НУФ).

Поэтому главным симптомом, который сигнализирует об атопическом дерматите, является повышенная сухость кожных покровов (ксероз). Затем идет сильно выраженный зуд и появление характерных кожных высыпаний. Кроме того, может появляться отечность, кожные корки, зудящие узелки, папулы, шелушения.

Несоблюдение правил личной гигиены, перенесение инфекционных заболеваний, несбалансированный рацион питания, климатический фактор, нарушения работы нервной системы не влияют на развитие этого заболевания, как принято считать. Однако они могут усугублять течение атопического дерматита.

КАК ЛЕЧИТЬ

Важно понимать, что атопический дерматит — это заболевание, которое имеет рецидивирующий характер. Это значит, что после успешного завершения лечения наступает длительный период ремиссии. Но со временем, под влиянием тех или иных факторов, ремиссия может смениться рецидивом, и АД придется опять лечить.

Некоторые специалисты утверждают, что АД можно полностью вылечить, но это не так. Если его диагностировали единожды (особенно — до наступления школьного возраста), то пациенту необходимо систематически посещать врача-дерматолога. При диагностике атопического дерматита очень важно брать во внимание не только клинические проявления заболевания и результаты анализов, но и семейный анамнез.

Очень часто при постановке диагноза, врачи ошибочно ориентируются на концентрацию общего иммуноглобулина (IgE) в сыворотке крови. Однако уровень IgE имеет низкую информативность. Проще говоря, он ни о чем не говорит, в отличие от уровня аллергенспецифических IgE-антител.

Лечению атопический дерматит поддается достаточно сложно, поэтому диагностировать его гораздо легче, чем устранить. Борьба с АД осуществляется в ходе комплексной терапии (общей и наружной), главной задачей которой является снятие дискомфортной симптоматики (зуда) и предупреждение обострений.

При АД кожу необходимо увлажнить, смягчить и успокоить, наладив процессы регенерации и укрепив барьерную функцию. Поэтому дерматолог назначает пациенту не только противовоспалительные и антигистаминные препараты, но и подбирает подходящие ухаживающие средства (мази, кремы, растворы и др.). Душистое туалетное мыло, средства со спиртом, потенциальными аллергенами и отдушками в составе, а также гели для душа необходимо отложить в сторону.

Отдельно стоит пересмотреть рацион питания, но только в том случае, если специалистом был установлен пищевой аллерген, который усугубляет течение АД. Примерно у 30-40% пациентов обостряющим фактором являются пищевые продукты. Общая диета малоэффективна в таком случае, а если аллерген бытовой, химический или лекарственный — неэффективна вовсе.

Атопический дерматит — это очень серьезное, хроническое заболевание, требующее грамотной диагностики, лечения и профилактики. Поэтому я советую родителям внимательно следить за самочувствием и состоянием здоровья своих деток. Поскольку первые симптомы АД могут проявляться уже в два месяца — наблюдается незначительное шелушение большого родничка (темечко), отечность в области щек, появление желтой корочки на роговом слое.

Также настоятельно прошу не заниматься самолечением, не покупать чудодейственные мази, не делать примочки и компрессы, подсмотренные в Интернете. Атопический дерматит нужно лечить и желательно делать это правильно и своевременно.

Любите себя и свою кожу!

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