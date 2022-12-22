Что такое ксероз кожи и как с ним бороться

Если ваша кожа вдруг начала страдать от сухости и зуда, у вас есть весомый повод обратиться к врачу-дерматологу

Ваша кожа начала зудеть и усиленно шелушиться? Вас не покидает чувство стянутости и сухости даже после применения увлажняющих средств? В таком случае речь может идти о развитии ксероза.

О том, что он собой представляет, почему формируется и о чем способен сигнализировать, рассказывает врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

СИМПТОМЫ И СТАДИИ РАЗВИТИЯ КСЕРОЗА

Ксероз — это дерматологическая аномалия, при которой кожа страдает от чрезмерной сухости и стянутости. Причиной этого состояния является гипосекреция сальных желез — выработка сального секрета (себума) существенно сокращается. В результате этого нарушается или полностью разрушается гидролипидный барьер и ослабевает защитная функция кожи. Она становится уязвимой и более проницаемой, чем ранее.

Это позволяет вредоносным бактериям, токсинам и вирусам проникать в ее глубокие слои. Также она перестает удерживать влагу в дерме, из-за чего страдает эпидермис (роговой слой кожи), который получает основную часть влаги именно из нее. То есть нарушается процесс транспортировки влаги из дермы в эпидермис.

Для понимания: в дерме содержится около 60-70% воды.

Симптоматически ксероз проявляется:

сухостью и шерховатостью рогового слоя;

шелушением кожи (флокуляция);

повышенной чувствительностью, раздражительностью;

усиленным зудом;

появлением сетки морщин;

образованием микротрещин (кожа теряет эластичность);

наличием красных пятен;

отсутствием кожных пор (почти незаметны визуально).

Развивается ксероз стадиями. Сначала появляется эпизодичное или незначительное чувство стянутости и сухости, которое свидетельствует о нарушении защитной функции кожи.

Вторая стадия характеризуется гиперкератозом (уплотнение кожи) и активным отшелушиванием ороговевших клеток. Сухость и стянутость присутствуют постоянно, также появляется кожный зуд. Нередко кожа становится очень чувствительной (болезненно реагирует на солнце, ветер, косметические средства, воду).

На третий стадии наблюдается формирование сетки углубленных морщин и микротрещин. Чешуйки продолжают отшелушиваться, кожа уплотняется, а зуд обретает навязчивый характер. Кроме того, может появиться разлитая эритема (покраснение эпидермиса) и аллергическая реакция даже на привычные уходовые средства.

На четвертой стадии кожа атрофируется. Она теряет объем, уплотняется, могут формироваться трофические язвы.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ КСЕРОЗА

Что же приводит к развитию ксероза? На самом деле причин много, но я выделяю следующие:

дисбаланс биосинтеза липидов (влечет за собой потерю трансэпидермальной влаги);

дефицит аминокислот и/или витамина А;

гормональный дисбаланс (снижение уровня стероидных гормонов — эстрогенов и андрогенов);

использование агрессивных косметических средств;

неправильный или нерегулярный уход за кожей;

нарушение работы иммунной системы;

частое проведение эксфолиации (отшелушивание) жесткими абразивными средствами;

нарушение кровообращения;

несбалансированный рацион питания (нехватка природных липидов);

влияние ультрафиолетовых лучей;

генетическая предрасположенность.

Также ксероз может быть предвестником развития ихтиоза, псориаза, атопического дерматита, фолликулярного кератоза, себорейного дерматита. Кроме того, часто он является сопутствующим симптомом сахарного диабета, нарушения работы щитовидной железы, авитаминоза.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ПРИ КСЕРОЗЕ

Лечебная терапия при ксерозе имеет системно-комплексный характер. Поэтому самое важное — установить причину, которая спровоцировала развитие заболевания. Это позволит врачу подобрать максимально эффективные лекарственные препараты и космецевтические средства для наружного применения. Также есть смысл скорректировать рацион питания. Из него необходимо исключить острые блюда, жирную, жареную, соленую пищу, сладости, алкогольные и газированные напитки.

Что касается уходовых средств, то они должны быть направленны на возобновление и укрепление гидролипидной мантии, восстановление водного баланса и транспорта влаги из дермы в эпидермис.

С этой целью я рекомендую своим пациентам использовать косметику, которая содержит в своем составе мочевину, сквален, гиалуроновую, молочную, лимонную кислоту, церамиды, фосфолипиды, витамин А, Е, С, F, провитамин В5, аминокислоты (лизин, валин, серин), глицерин, хитозан, растворимый коллаген, экстракт ромашки, алоэ вера, календулы, мелиссы, лаванды, натуральные масла.

Отдельно хочу отметить, что при ксерозе кожу необходимо максимально деликатно очищать, тонизировать, качественно увлажнять и смягчать. Поэтому в составе уходовых средств не должны присутствовать спирты (Benzyl alcohol, Amyl Cinnamyl alcohol), продукты нефтепереработки (Petrolatum, Mineral oil; Paraffin oil), сульфаты (SLS, SLES), парабены (все, что заканчивается на -paraben), синтетические отдушки и ароматизаторы (Aroma, Parfum). Эти ингредиенты могут спровоцировать аллергическую реакцию или вызвать сильное раздражение кожи.

Средства для наружного применения должны быть гипоаллергенными, иметь высокий профиль безопасности, а также отвечать возрастным и индивидуальным потребностям кожи. Кроме того, при ксерозе необходимо максимально сократить время пребывания на солнце, поскольку УФ-лучи поддерживают сухость кожи.

Ксероз кожи может быть наследственным, сенильным и приобретенным. Наследственный (конституциональный) дает о себе знать чаще всего в подростковом возрасте. Сенильный формируется в процессе естественного изменения кожи. Приобретенный может появится в любом возрасте под влиянием экзогенных (экологический фактор, использование некачественной косметики) или эндогенных факторов (гормональный дисбаланс, генетическая предрасположенность и др.).

Если обратиться к специалисту за помощью при появлении первых симптомов ксероза, можно избежать атрофии кожи.

Отдельно хочу отметить, что ксероз — это не дефект, а проблема, которая существенно ухудшает качество жизни человека. Постоянный зуд, покраснения, микротрещины доставляют много дискомфортных ощущений, нередко сигнализируя о развитии кожного дерматоза. Поэтому, если ваша кожа вдруг начала страдать от сухости и зуда, у вас есть весомый повод обратиться к врачу-дерматологу.

Любите себя и свою кожу!

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