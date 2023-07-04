Что такое розовые угри и как с ними бороться

Считается, что румянец на щеках — это признак здоровья и показатель скромности. Но на самом деле он может являться предвестником такого серьезного кожного заболевания, как розовые угри, или розацеа. Что оно собой представляет, почему возникает и какими симптомами проявляется, рассказал врач-косметолог, дерматовенерелог Анна Кравчук.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Розовые угри — это хронический дерматоз, при котором поражается центральная область кожи лица, из-за чего эпидермис обретает характерный розовый цвет. Впервые изучил и описал данное заболевание французский врач Гай де Шальяк еще в ХIV веке. Также он ввел в медицинский обиход термин "купероз". Но параллельно данное заболевание называли "Pustule de vin", что переводится как "прыщи от вина". Считалось, что именно употребление спиртного приводит к формированию розовых угрей.

В 1812 году английский дерматолог Томас Бэйтман предложил переименовать заболевание на розацеа (rosaceus), поскольку в переводе с латинского rosaceus переводится как "розовый" (имеется в виду цвет) или "сделанный из роз". Таким образом этот термин наиболее точно характеризует симптоматическое проявление заболевания. Сегодня все три названия активно используются, купероз — преимущественно в косметологии, а розацеа или розовые угри — в медицинской практике.

В Интернете есть множество псевдонаучных статей, в которых говорится, что купероз и розацеа — разные болезни, аргументируя такой подход несхожей симптоматикой и тем, что купероз якобы связан именно с расширением сосудов, а розацеа — с изменениями кожи, то есть появлением воспалительных элементов. Однако хочу подчеркнуть, что это одно заболевание, которое может сочетать в себе два этих состояния — и первичное сосудистое расстройство кожи, и заболевание эпидермиса, которое сопровождается нарушением работы сальных желез.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ РОЗОВЫХ УГРЕЙ

Согласно статистическим данным, распространенность заболевания составляет около 10% среди всего населения планеты. Лидерами по показателям заболевания являются США и страны Европы. Например, в Эстонии розацеа диагностируется у 22% населения, в Швеции — у около 10% населения. В США среди всех дерматозов розовые угри составляют около 10%. По Украине данных, к сожалению, нет.

Причин такого досадного явления немало. А именно:

генетическая предрасположенность;

климатические условия или резкая смена климата (жаркий климат);

ультрафиолетовое излучение;

обморожение или солнечные ожоги кожи лица;

гормональный дисбаланс;

врожденные иммунные аномалии;

нарушения работы эндокринной системы;

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;

воздействие на кожу лица клеща Demodex folliculorum;

стрессовый образ жизни;

несбалансированный рацион питания (употребление острой, пряной, соленой и слишком горячей пищи);

злоупотребление спиртными и кофеиносодержащими напитками (редко).

Чаще всего розацеа диагностируется у людей после 30 лет со светлой и чувствительной кожей, причем у женщин — чаще, чем у мужчин. Причиной развития заболевания в 15-20% случаев становится генетический фактор.

СИМПТОМЫ РОЗАЦЕА

Существует три стадии развития розовых угрей.

На первой стадии кожа приобретает нестойкий красный оттенок, который периодически возникает, как правило, в области щек, а затем бесследно исчезает. Однако со временем, ближе к началу второй стадии развития розацеа, ситуация усугубляется — на эпидермисе появляются "сосудистые звездочки", которые сигнализируют о стойком расширении сосудов.

Это говорит о том, что они больше не сужаются, вследствие чего кровь не движется с нужной скоростью, ткани не получают достаточное количество питательных веществ, а старые продукты распада и обмена не выводятся должным образом. Если обратиться за помощью к дерматологу еще на этапе временного покраснения кожи, можно избежать появления "звездочек" и восстановить питания сосудов.

На второй стадии у пациента появляются высыпания, отечность лица, начинают формироваться узелки, воспалительные элементы, мелкие пустулы. Это происходит из-за снижения кожного иммунитета. Также могут появляться болезненные ощущения в области глаз, в частности, жжение, покраснение век, слезоточивость и т. д. В таком случае улучшить ситуацию может только комплексное лечение, подразумевающее прием лекарственных препаратов.

На третьей стадии развития, которая встречается довольно редко, в области лба, носа, подбородка, век, а также в ушных раковинах появляются опухолевидные новообразования. Кожа лица приобретает стойкий розовый цвет, может досаждать жжение (как и на второй стадии).

КАК ЛЕЧИТЬ РОЗОВЫЕ УГРИ

Лечение розацеа, или купероза, подразумевает комплексный медицинский подход, поэтому еще при появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Он проведет комплексную диагностику и назначит лечение, которое включает использование специальных лекарственных мазей, тонизирующих средств, прием антибиотиков, витаминных комплексов, соблюдение диеты.

Продолжительность лечения будет зависеть от причины, которая спровоцировала развитие заболевания, и состояния кожи пациента на момент обращения к специалисту. Также возможно проведение аппаратных процедур лечения. Устранить заболевания самостоятельно невозможно. Поэтому, если у вас появились кратковременные "приливы", при которых вас кидает в жар, а кожа обретает красный оттенок, обратитесь к дерматологу. Не ждите, пока на лице появятся узелки и пустулы. Лучше ошибиться, чем недооценить.

Читайте также: