Как избавиться от морщин на переносице

Устранение межбровной морщины — дело нелегкое, но все же это возможно даже в домашних условиях.

Морщины в области межбровья появляются довольно быстро и, как правило, в раннем возрасте. У некоторых девушек заломы можно увидеть еще до 25 лет. Физиологи и косметологи называют их "морщинами гнева", однако не во всех случаях появление залома между бровями можно списать на гнев или проявление других эмоций.

О том, почему возникают морщины на переносице и можно ли от них избавиться, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ МЕЖБРОВНЫЕ МОРЩИНЫ?

Морщины между бровями — это заломы или складки, которые образуются в результате хронического напряжения (гипертонуса) межбровной области. Что же ее "напрягает"?

Во-первых, в этой зоне лица сосредоточенны мышцы, сморщивающие брови. Они располагаются по линии роста бровей — от начала переносицы до конца каждой брови. В условиях спазма эти мышцы сдвигают кожу лба вниз, тем самым сближая брови.

Во-вторых, здесь находятся лобные мышцы, которые крепятся к круговой мышце глаз, и мышцы гордецов. Поэтому межбровная зона так или иначе находится в состоянии постоянного напряжения. Если ее не расслаблять, рано или поздно в межбровной зоне появляются вертикальные или горизонтальные заломы. Горизонтальные встречаются реже, чем вертикальные.

Межбровные морщины, как и все остальные виды морщин, могут быть динамическими и статическими. Первые формируются постепенно, они возникают в момент движения мышцами лица и почти невидимы в состоянии спокойствия. Вторые, как правило, возникают в силу необратимых возрастных изменений. В таком случае даже при полном расслаблении лицевых мышц между бровями наблюдаются четкие, глубокие заломы.

Что же влияет на процесс формирования межбровных морщин, кроме возраста? Я выделяю следующие причины:

генетическая предрасположенность;

неконтролированная мимическая активность;

отсутствие ежедневного грамотного ухода за кожей лица;

использование неподходящих косметических средств (дополнительная причина);

злоупотребление солнечными ваннами;

стрессовый образ жизни;

несбалансированный рацион питания (нехватка витаминов, аминокислот, природных пептидов);

несоблюдение питьевого режима;

отсутствие самомассажа проблемной зоны или применение неправильных техник.

КАК УБРАТЬ МЕЖБРОВНЫЕ МОРЩИНЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

В большинстве случаев межбровные морщины появляются у людей с очень активной мимикой. Речь идет о ситуациях, когда девушки постоянно хмурятся или щурят глаза, выполняя какую-то работу. Это происходит невольно, но со временем приводит к формированию заломов.

Поэтому первый совет — научитесь следить за своим выражением лица, не хмурьтесь без надобности. А сидя за компьютером старайтесь держать голову прямо, не сутультесь.

Второй совет — подберите для себя качественный бесспиртовой тоник, увлажняющий крем, сыворотку с активными компонентами, — бороться с морщинами без использования косметических средств невозможно. Я рекомендую обратить внимание на косметику, в составе которой есть гиалуроновая кислота, коллаген, мочевина, пептиды, керамиды, экстракты растений, ягод, водорослей, кофеин, растительные клетки, витамины А, В, С, Е, РР. Кроме того, не забывайте отшелушевать ороговевшие клетки кожи, делать дневные и ночные маски.

Третий совет — для устранения межбровной морщины необходимо ежедневно расслаблять проблемную зону, делая самомассаж. Существует много разных техник, предлагаю начать прямо сейчас из самых простых.

Первое упражнение: прижмите полусогнутые указательные пальцы к центру межбровья. У вас должны получаться так называемые "крючки". Затем этими "крючками" начинайте разогревать кожу по направлению роста бровей (от центра переносицы к периферии лица), довольно быстро протягивая их от начала до средины каждой брови.

Второе упражнение: закрепите большие пальцы на висках, указательные в виде "крючков" — на переносице, плотно прижав их к коже. Затем с усилием разведите указательные пальцы по направлению роста бровей, не отрывая их от кожи. Большие пальцы остаются неподвижными. Повторите это упражнение 5-10 раз.

Делать самомассаж я рекомендую утром и вечером либо курсом (2-3 недели), либо через день. Перед его проведением эпидермис необходимо очистить и нанести на него увлажняющий крем либо косметическое масло.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МЕЖБРОВНОЙ МОРЩИНЫ

К профессиональным косметическим процедурам прибегать необходимо, если межбровные морщины глубокие и образовались довольно давно. В таком случае самомассаж и применение косметики не помогут решить проблему.

Но если вы обратитесь к косметологу, он подберет для вас наиболее подходящую процедуру. Это может быть ботулинотерапия, лазерная шлифовка, мезотерапия, контурная пластика и так далее. После выполнения этих или других манипуляций межбровная область будет максимально расслаблена, а потому заломы исчезнут.

Также сегодня большой популярностью пользуется тейпирование. Это косметологическая процедура, в ходе которой на проблемный участок лица, в нашем случае на межбровную зону, наклеивают специальный пластырь из натурального хлопка. Для этого используются тейпы (полоски пластыря) разной длины и ширины, которые приклеивают на заранее подготовленную кожу, придерживаясь определенных правил.

В чем секрет тейпов? Они фиксируют мышцы в одном состоянии, не позволяя им произвольно сокращаться. Обычный пластырь применять не рекомендую, поскольку под ним кожа не будет дышать, а это может привести к раздражению. К тому же тейпирование очень быстро восстанавливает функциональную активность мышц, а потому эффект после проведения процедуры появляется практически сразу.

Предотвратить появление межбровной морщины значительно легче, нежели устранить глубокий залом. Поэтому не ленитесь следить за своей мимикой, делать самомассаж, правильно питаться, соблюдать питьевой режим, пользоваться солнцезащитным кремом. А если устранить проблему самостоятельно уже не получается, обратитесь за помощью к специалисту, он подскажет, что делать.

Любите себя и пусть морщины вас не расстраивают!

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