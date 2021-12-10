Как подготовить кожу к новогодним праздникам

Подготовка кожи к праздникам — ответственная задача, поэтому не переусердствуйте с уходовыми процедурами.

Скоро Новый год. А это значит, что пришло время не только выбирать подарки, но и позаботиться о своей коже. Как подготовиться к Новому году, чтобы сиять и внешне, и изнутри, рассказала в материале врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

О ЕДЕ И СНЕ

Подготовку кожи к Новому году необходимо начинать из пересмотра рациона питания, ведь кожа — это зеркало кишечника. Утром прежде, чем насладиться чашечкой ароматного кофе, выпейте стакан теплой воды с лимоном и имбирем. Также не забывайте о питьевом режим на протяжении дня. Старайтесь пить теплую воду маленькими глотками и не за час до сна, чтобы утром не увидеть под глазами огромные "мешки". Сократите потребление пирожных, хлебобулочных изделий, фастуфуда, алкогольных и газированных напитков. Хочется днем кофе с молоком? Выпейте чашку ромашкового чая. Но не стоит голодать, чтобы в новогоднюю ночь не "сорваться". Устройте себе разгрузочную неделю. Откажитесь от пищевого мусора, плохих мыслей, ненужных вещей и некачественной косметики.

О КОСМЕТИКЕ И УХОДЕ

Перед Новым годом я бы не советовала вам менять уходовые продукты. Постарайтесь правильно ухаживать за кожей: очищать, тонизировать и увлажнять. В домашних условиях утром и вечером вы можете использовать антиоксидантную сыворотку, делать маски из глины (2 раза в неделю), применять тканевые маски. Если кожа сухая, стоит присмотреться к ночным маскам.

Проводить ли эксфолиацию?

Если вы никогда не отшелушивали ороговевшие клетки кожи, я не рекомендую покупать скраб. Оптимальный вариант — мягкий пилинг в виде ампул или энзимный пилинг-пудра в виде порошка. Скрабы содержат абразивные частицы, которые могут травмировать кожу. Проводить их можно и даже нужно, но не за несколько дней до Нового года, поскольку при скрабировании кожа может травмироваться, а для восстановления ей нужен реабилитационный период.

Зачем вам эксфолиация? Она способствует обновлению кожи, благодаря чему та становиться гладкой и сияющей. Также отшелушивание улучшает ее проницаемость, а это позволяет компонентам косметики проникать в более глубокие слои.

Что касается тканевых масок, то их можно использовать каждый день. Главное, чтобы маска имела хороший состав, то есть не содержала парабены, силиконы, спирты и т. д. Ночные маски — это специальные маски для использования в ночное время суток. Нельзя оставлять на ночь дневную тканевую маску. Кроме того, вы можете подарить своей коже курс массажных процедур. Качественный и профессиональный массаж активизирует микроциркуляцию, увеличивает приток крови и способствует насыщению клеток кислородом.

В домашних условиях можно воспользоваться роллером или скребком из натурального камня. Он не стоит всех денег мира, но позволяет улучшить состояние кожи. Главное — выполнять массаж по массажным линиям и не переусердствовать. Перед проведением массажа кожу необходимо очистить и тонизировать. В паре с роллером отлично "работает" сыворотка.

Еще один способ подготовить кожу к Новому году — приобрести специальные косметические ампулы, содержащие высокую концентрацию активных веществ. Содержимое ампул наносится легкими, вбивающими движениями на чистую кожу. Сверху, после того, как содержимое ампул впитается, — увлажняющий крем с легкой текстурой. Как правило, такие ампулы насыщают кожу влагой, улучшают ее тон и микрорельеф, активизируют клеточное обновление, укрепляют барьерную функцию, повышают упругость тканей.

Также не забывайте утром и вечером применять увлажняющий крем и сыворотку по типу кожи и крем для кожи вокруг глаз. Крем для кожи вокруг глаз необходимо наносить в небольшом количестве легкими массажными движениями. Он должен хорошо увлажнять, устранять или предотвращать шелушения, препятствовать образованию морщин. Крем для кожи вокруг глаз нужен по одной простой причине — эпидермис в этой области почти лишен сальных желез, поэтому быстро поддается возрастными изменениям.

Подготовка кожи к праздникам — ответственная задача, поэтому не переусердствуйте с уходовыми процедурами. Постарайтесь не экспериментировать с новыми косметическими продуктам и профессиональными процедурами.

Сахарный пилинг, домашние маски с эфирными маслами, непроверенная маска от черных точек, лазерная шлифовка за два-три дня до Нового года — все это временно отправляется в "черный" список. Также я категорически не рекомендую делать инъекционные процедуры, дабы вам не пришлось встречать Новый год с синяками или отеками на лице. Лучше перенести визит к косметологу на следующий год.

Какие процедуры вы можете сделать в кабинете косметолога накануне Нового года? Это может быть RF-лифтинг, микротоковая терапия, все виды массажа и масок, карбокситерапия.

Экспресс-процедуру лучше всего подобрать в кабинете косметолога. Например, при склонности к куперозу или опущенном овале лица подойдет карбокситерапия или RF-лифтинг. Выровнять цвет лица или устранить последствия стресса поможет мягкий пилинг в сочетании с массажем и любым видом масок.

Любите себя и свою кожу!

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