Как правильно ухаживать за волосами зимой

Придерживаясь определенных правил в холода, можно не только сохранить волосы здоровыми, но и укрепить их.

Снег, мороз и сухой зимний воздух — главные враги волос. Поэтому в холодное время года очень важно ухаживать за ними правильно, соблюдая определенные правила ежедневного ухода.

О том, как выбрать шампунь для мытья головы, зачем зимой носить шапку и увлажнять волосы, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДА НА КОЖУ ГОЛОВЫ И ВОЛОСЫ

Зимой, под воздействием холода, расположенные на голове сосуды сужаются. В результате кровообращение замедляется и луковицы волос не получают необходимые им питательные витамины и микроэлементы. Со временем это может привести к активному выпадению волос и повреждению их структуры. Чтобы этого не случилось, необходимо зимой носить слегка свободную шапку без синтетики в составе. Она поможет защитить кожу от переохлаждения.

Также необходимо учитывать, что зимний воздух очень сухой — чем ниже температура воздуха, тем ниже влажность. По этой причине в холодное время года волосы быстро секутся и становятся ломкими, им попросту не хватает влаги. Поэтому длинные волосы на морозе лучше прятать под верхнюю одежду.

О ПРАВИЛЬНОМ МЫТЬЕ

Поскольку зимой вы вынуждены носить шапки или платки, волосы жирнеют немного быстрее, чем обычно. Мыть их необходимо по мере загрязнения. Если есть потребность, можно делать это каждый день. Но в таком случае надо использовать мягкий шампунь для ежедневного использования с показателем рН 4,5-5.5.

Я рекомендую обратить внимание на средства без сульфатов (SLS, SLES) и канцерогенов (Cocamide MEA, Cocamide DEA, Mineral oil, Petrolatum). Отлично, если в составе вашего шампуня будет присутствовать глицерин, гиалуроновая кислота, мед, АНА-кислоты, экстракт зеленого чая, ромашки, черники, мяты, цитрусовых, листья череды, природные смолы (стиракс, копал), протеины пшеницы, сои или шелка, масло ши, камелии, авокадо.

Конечно, необходимо понимать, что составляющие шампуня зависят от типа волос либо задачи, которую он должен решить. Этот момент обязательно необходимо учитывать. Отдельно хочу подчеркнуть, что ваш привычный шампунь зимой может не работать, поскольку потребности волос немного изменяются. В таком случае его просто необходимо заменить другим.

Мыть волосы необходимо теплой или слегка прохладной водой. Горячая усиливает выработку кожного жира, из-за чего волосы быстрее жирнеют. Это же касается и длительного хождения с полотенцем на голове — создается так называемый "эффект сауны" и сальные железы активизируются. После мытья головы держать волосы в полотенце можно около 5-7 минут максимум. А лучше всего просто убрать с его помощью лишнюю влагу и оставить волосы в покое до полного высыхания.

О ЗАЩИТЕ ВОЛОС

Зимой волосы нуждаются не только в увлажнении, но и защите от погодного фактора. Поэтому я рекомендую пользоваться питательно-восстанавливающими средствами, в составе которых есть прополис, маточное молочко, экстракт толстолистника, финика, шалфея, шиповника, ментол, кофе, жирные кислоты, натуральные масла (масло жожоба, арганы), сок алоэ вера, кокосовое молоко, пантенол, протеин, молочная и гилауроновая кислоты.

В холодное время года показано применение увлажняющих, укрепляющих или защитных сывороток, восстанавливающих эмульсий, дневных и ночных витаминных масок, а также кондиционеров глубокого проникновения. Если у вас очень сухие волосы, можете использовать несмываемые защитные спреи с термозащитным эффектом. Но делать это надо не сразу перед выходом из дома, а хотя бы за час до этого. В противном случае вода, которая входит в его состав, на морозе кристаллизируется и волосы начнут ломаться.

Девушкам с ломкими и поврежденными волосами зимой помимо увлажняющих масок 1-2 раза в неделю нужно делать еще и укрепляющие. В составе последних обязательно должен быть протеин и кератин, но в небольшой концентрации.

Также укрепить волосы поможет настой из таких лекарственных трав, как крапива, ромашка, шалфей. Для этого необходимо залить кипятком 1-2 ст. л. одного из этих растений и оставить на 40-50 минут. Остуженный отвар втирается в корни волос.

Кроме того, в домашнем уходе можно применять натуральное аргановое масло, оно помогает восстановить поврежденные волосы, а также питает их и укрепляет. Наносить его следует на слегка влажную шевелюру, не затрагивая при этом кожу головы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Как правило, зимой организм человека страдает от нехватки витаминов и микроэлементов. Поэтому я настоятельно рекомендую кушать как можно больше свежих овощей, зелени, фруктов, сухофруктов. И, конечно же, соблюдать питьевой режим. Если в организме будет мало жидкости, он начнет делать запасы, забирая воду из клеток и тканей. А это негативно скажется не только на состоянии волос, которым зимой ужасно не хватает влаги, но и на состоянии кожи.

Согласно данным ВОЗ, качество воды непосредственно влияет на состояние волос и всего организма. Поэтому желательно, чтобы в ней не было солей тяжелых металлов, антибиотиков и химических примесей. Если вы не уверены в качестве своей питьевой воды, можете ее замораживать или употреблять шунгитированную (очистка воды горной породой, которая поглощает вредные вещества и ускоряет химические реакции).

Также не забывайте регулярно делать пилинги и массаж головы. Пилинг поможет очистить кожу от ороговевших клеток и остатков средств для укладки. Делатьего рекомендуется 1-2 раза в месяц.

Что касается самомассажа, то делать его разрешается как в процессе мытья головы, так и после на протяжении 10-15 минут. Это поможет стимулировать кровообращение, от которого зависит состояние волосяных фолликул.

Уход за волосами зимой требует терпения и особой внимательности. Но если соблюдать все вышеуказанные правила, можно не только сохранить их здоровыми, но и укрепить их.

Главное — не забывайте носить шапку и ограждать себя от стрессов. Так как стресс, особенно хронический, приводит к замещению нормальной ткани вокруг волосяных фолликулов фиброзной (соединительной). Вследствие чего шевелюра быстро редеет. А ведь нам это не надо!

Любите себя и цветите, несмотря на морозную погоду!

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