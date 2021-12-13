Как реанимировать кожу после зимних праздников

Поздние приемы пищи, алкоголь и плотный макияж не очень хорошо сказываются на состоянии кожи, поэтому нужно знать, как ей помочь восстановится.

После праздников наша кожа нуждается в интенсивном восстановлении. Поздние приемы пищи, алкогольные напитки, яркий макияж не очень хорошо сказываются на ее состоянии. Как вернуть коже лица здоровое сияние, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

УВЛАЖНЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ И ЕЩЕ РАЗ УВЛАЖНЕНИЕ

После праздников кожу необходимо увлажнять как изнутри, так и извне. В первом случае вам поможет теплая вода с лимоном и имбирем. Во втором — увлажняющий крем, сыворотка (серум), аква-флюид, курс ампул для кожи лица. Если вы часто пользуетесь декоративной косметикой, используйте в качестве основы легкую сыворотку. Она предотвратит пересыхание кожи.

После затяжных зимних праздников присмотритесь к увлажняющим ампульным курсам. Существуют недельные, дух-, трех-, четырехнедельные, десятидневные курсы. Их принцип заключается в насыщении кожи максимальным количеством полезных компонентов. В составе ампул может присутствовать гиалуроновая кислота, коллаген, эластин, мочевина, сквален, аминокислоты, пептиды, полисахариды, биосахариды, экстракты морских водорослей, бетаин, глицерин, д-пантенол, сорбитол, экстракт алоэ вера, солодки, зерен кофе. Благодаря насыщенному и концентрированному составу, состояние кожи быстро улучшается.

По традиции хочу отметить, что перед увлажнением кожу нужно очистить и тонизировать. С этой задачей отлично справляется бесспиртовой тоник или травяной настой. Это может быть, например, ромашка, мята, календула. Ромашка устраняет покраснения, шелушения, сухость. Мята обладает успокаивающим и антисептическим эффектом. Календула оказывает противовоспалительное действие и нормализует выработку кожного сала.

ДОЛОЙ "МЕШКИ" ПОД ГЛАЗАМИ

После очередного праздничного ужина количество выпитого алкоголя можно определить по мешкам под глазами. А если без шуток, то избавиться от них вы можете при помощи всем известных патчей. Они оказывают легкий лимофдренажный эффект, способствуя выведению скопившейся жидкости. Ожидать такого эффекта можно, если патчи имеют хороший состав и качественную основу. К основе у меня одно требование — она должна прочно сцепляться с поверхностью кожи.

Гидрогелевые патчи более плотно прилегают к эпидермису, нежели тканевые. При сильно выраженных отеках я советую использовать патчи-пластыри. Они очень плотно ложатся на кожу, обеспечивая быстрый дренаж. Также не забывайте пользоваться кремом для кожи вокруг глаз. Отлично, если в его составе будет присутствовать кофеин, иглица, экстракт риса, конский каштан, имбирь, витамин С, морской ретинол, пироглутаминовая или гиалуроновая кислота. Эти компоненты хорошо увлажняют кожу, оказывают лимфодренажный эффект, активизируют процессы клеточного обновления, улучшают микроциркуляцию крови.

Кроме того, при наличии отеков под глазами можно делать травяные примочки или протирать кожу вокруг глаз кубиками "травяного" льда (предварительно травяной отвар необходимо заморозить).

"СКОРАЯ" ПОМОЩЬ ДЛЯ КОЖИ — МАСКИ

После праздников подберите для себя качественные увлажняющие дневные и ночные тканевые маски. Что я имею в виду, когда говорю качественные? В их составе не должны присутствовать парабены, сульфаты, потенциальные канцерогены, продукты нефтепереработки. Желательным материалом является хлопок или целлюлоза. Тканевая основа должна быть хорошо пропитанная сывороткой, которая отнюдь не растекается по лицу и не стекает по шее.

Как правило, чтобы увидеть какой-то эффект от применения масок, их необходимо использовать курсами (от 5 до 14 дней). Но не стоит забывать, что воздействуют они преимущественно на роговой слой кожи — эпидермис. Поэтому стойкого омолаживающего эффекта ожидать от них не стоит. Также тканевые или любые другие маски не заменяют основной уход (очищение, тонизация, увлажнение/питание).

При сухой или обезвоженной коже я советую применять ночные тканевые маски. Если вы по какой-то причине не любите тканевые маски, отличной альтернативой им являются глиняные или минеральные маски.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

После завершения праздников вы можете записаться к косметологу на фотоомоложение, любые инъекционные процедуры, лазерную шлифовку, чистку лица, пилинг, скрабирование. Как правило, процедуру подбирает косметолог, учитывая не только пожелания пациента, но и состояние кожи. Также каждая косметологическая процедура имеет свои показания и противопоказания. После праздников я советую вам пройти курс массажа. Он поможет восстановить кровообращение, выровняет и улучшит цвет лица, устранит отечность.

Отдельно хочу отметить, что не лишним будет нормализовать рацион питания. Сладости стоит заменить на фрукты, салаты с майонезом — на свежие овощи, алкогольные коктейли — на травяной чай. И, конечно же, не забывайте о режиме сна.

Любите себя и свою кожу!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

Читайте также: